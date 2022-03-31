Два дня рождения, тайные романы — эти и другие факты об Алене Бабенко

Елена Баранова родилась 31 марта 1972 года в Кемерово в семье учителя музыки и инженера.

В детстве девочка мечтала стать балериной, занималась в творческих студиях.

В 1988 году девушка поступила в Томский государственный университет на факультет прикладной математики и кибернетики. На первом же курсе стала участницей СТЭМа. Тогда она поняла, что выбрала не то направление в жизни.

Алена Бабенко обожает творчество Эдит Пиаф. Кумирами среди соотечественниц для нее являются Людмила Гурченко, Нонна Мордюкова, Алиса Фрейндлих.

В 1990-м Алена попробовала поступить в МХАТ к Олегу Табакову, но провалилась. Пришлось вернуться в вуз.