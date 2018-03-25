Что стало с Дубовицкой, Шифриным, Петросяном, Галкиным и другими звездами шоу «Аншлаг»

«Здравствуйте, дорогие мои», – так более тридцати лет, из передачи в передачу, в ярких костюмах и с эффектной укладкой, похожая на яркого и веселого какаду, телеведущая «Аншлага» Регина Дубовицкая обращается к зрителям. В 1987 году, в 39 лет она создала на телевидении передачу «Аншлаг». В шоу, которое остается популярным на протяжении многих лет, принимали участие сартирики, писатели, юмористы, шоумены и готовые шутить не слишком сложно артисты.

В этом году Регине Дубовицкой исполнится 70 лет. Она замужем за физиком Юрием Айвазяном, от которого у нее есть дочь — математик Илона, родившая ей внучку, которую назвали Региной. Пока ее шоу критикуют, пока повляются новые шоу, Иван Ургант шутит шутки, а времена меняются, Регина Игоревна остается непреклонной и продолжает вести «Аншлаг», открывая новых звезд.

Ефим Шифрин