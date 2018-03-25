Что стало с Дубовицкой, Шифриным, Петросяном, Галкиным и другими звездами шоу «Аншлаг»
Регина Дубовицкая
«Здравствуйте, дорогие мои», – так более тридцати лет, из передачи в передачу, в ярких костюмах и с эффектной укладкой, похожая на яркого и веселого какаду, телеведущая «Аншлага» Регина Дубовицкая обращается к зрителям. В 1987 году, в 39 лет она создала на телевидении передачу «Аншлаг». В шоу, которое остается популярным на протяжении многих лет, принимали участие сартирики, писатели, юмористы, шоумены и готовые шутить не слишком сложно артисты.
В этом году Регине Дубовицкой исполнится 70 лет. Она замужем за физиком Юрием Айвазяном, от которого у нее есть дочь — математик Илона, родившая ей внучку, которую назвали Региной. Пока ее шоу критикуют, пока повляются новые шоу, Иван Ургант шутит шутки, а времена меняются, Регина Игоревна остается непреклонной и продолжает вести «Аншлаг», открывая новых звезд.
Ефим Шифрин
Ефим Шифрин к 60 годам стал человеком, который, как говорится, сделал себя сам. Юморист решил сделать бренд из собственного имени и прокачать себя в самых разных областях. Шифрин является создателем и художественным руководителем «Шифрин-Театра», автором книг о себе, а также стал звездой интернета, демонстрируя свой стальной пресс. Ефим Залманович так увлекся самосовершенствованием, что был признан чемпионом премии «Мистер Фитнес 2000». Привел в спорт артиста звукорежиссер концертного зала Россия.
«Я ему робко намекнул, что хотел бы и себя чуть-чуть в порядок привести. Он отвёл меня туда, где занимался сам. Это был советский спортклуб "Прометей". Обстановка там была далека от облика сегодняшних московских фитнес-клубов. Хорошо, что у спорта есть одна особенность: действовать подобно наркотику. Ты начинаешь зависеть от физической нагрузки, к которой привыкаешь. Только в спортзале я начал получать разрядку, и мне становилось лучше и легче». — рассказал он в одном из интервью.
Ефим Шифрин по-прежнему холост.
Евгений Петросян
Главная звезда «Аншлага» Евгений Петросян не обращает внимания на неологизмы «петросянить» в значении «несмешно шутить» и «петросянство» или «петросянщина», которые появились благодаря его шуткам и выступлениям. Евгений Ваганович не столько не обращает внимания на подобную критику, а просто не может поверить в то, что кто-то считает его олицетворением несмешных шуток. Юморист даже приглашал на круглый стол известных блогеров-тысячников ЖЖ, чтобы поговорить о современном юморе, а когда он был наминирован на премию «Серебряная калоша» как самый несмешной юморист, его коллега Михаил Задорнов попросил оганизаторов не присуждать премию Петросяну, подчеркнув, что Евгений Ваганович настолько ранимый человек, что из-за вручения этой «шуточной» премии у него может случиться инфаркт.
Евгений Петросян вел несколько передач, прследней из которых стала «Юмор! Юмор!! Юмор!!!». У юмориста есть дочь от первого брака, продюсер кино и телевидения, искусствовед, автор крупных выставочных проектов, телефильмов, просветительских телепрограмм на темы изобразительного искусства, балета, художественной культуры, член Ассоциации американских музеев, член Совета директоров Флорентийской академии художеств Викторина Петросян, родившая сыновей Андрея и Марка. Сейчас Петросян женат на своей коллеге Елене Степаненко.
Клара Новикова
Рассказывавшая про тетю Соню и ее приключения, рыжеволосая женщина в красных бусах Клара Новикова недавно снова начала выходить в свет и появляться на более или менее светских мероприятиях столицы. Клара Борисовна играет в театре, устраивает творческие встречи. У нее есть дочь Мария Юрьевна Зерчанинова, журналистка, преподаватель театральной критики, и внуки — 20-летний Лев, 16-летняя Анна и десятилетнй Андрей. Супруг Новиковой Юрий Зерчанинов скончался в 2009 году.
Владимир Винокур
Владимир Винокур всегда поддерживал Регину Дубовицкую и не обращал внимания на злопыхателей. Юморист создал свой «Театр пародий Владимира Винокура», стал сначала советником вице-президента РСФСР по делам культуры, а в этом году — доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах. Вместе с продюсером Владиславом Москалевым Винокур организовал в Москве концертную программу «Звезды балета XXI века», проходящую в Кремлевском дворце съездов, в которой регулярно участвовала его дочь Анастасия. Три года назад балерина Большого театра Анастасия Винокур родила от продюсера Григория Матвеевичева сына Федора.
Елена Воробей
Юмористке, актрисе и подруге Регины Дубовицкой Елене Воробей в прошлом году исполнилось пятьдесят лет. В шоу «Секрет на миллион» Елена призналась телеведущей Лере Кудрявцевой, что у нее было два фиктивных брака. Отцом пятнадцатилетней дочери юмористки Софии является бизнесмен из Санкт-Петербурга, погибший несколько лет назад. Елена Воробей основала собственный театр пародий, с которым теперь гастролирует по городам России.
Максим Галкин
Максим Галкин стал, пожалуй, самым успешным выпускником «Аншлага». Сейчас он один из самых популярных телеведущих страны, супруг примадонны отечественного шоу-бизнеса Аллы Борисовны Пугачевой, звезда шоу-бизнеса с тремя миллионами подписчиков в Instgaram и постоянный герой СМИ.
Геннадий Хазанов
Геннадий Хазанов, наверное, единственный артист, который столь яро открещивался от своего прошлого в «Аншлаге». Артист перестал выступать в шоу и всячески демонстрировал, что он выше шуток и выступлений популярного телепроекта. Хазанов впоследствии вел передачу «Семейный приговор», был членом жюри шоу пародий «Один в один!», председателем жюри пародийного шоу «Повтори!», членом жюри в шоу перевоплощений «Точь-в-точь» и шоу «Театр эстрады». Дочь Геннадия Викторовича, Алиса Хазанова была артисткой Большого театра, но в итоге решила стать актрисой и режиссером. Хазанова снимается в кино, играет в театре, а недавно представила свой режиссерский дебют — драму «Осколки».
Елена Степаненко
Елена Степаненко — четвертая жена легенды российского развлекательного жанра Евгения Петросяна. Она играла в театре и эстрадных юмористических выступлениях, в прошлом году стала одной из ведущих программы «Субботний вечер» на телеканале «Россия-1», где выступала в роли психолога. Недавно в честь своего 65-летия Степаненко представила свое шоу «Веселая, красивая» и напугала зрителей излишней худобой. Поклонники, не привыкшие видеть Елену такой стройной, сильно удивились.
Михаил Задорнов
Самый остроумный и забавный участник проекта Михаил Задорнов, известный широкому зрителю цитатой «Во тупые!», а также критикой американцев и западного менталитета в целом, написал несколько книг и пьес, вел блоги в интернете. В родной Риге он открыл библиотеку имени своего отца, писателя и сценариста Николая Задорнова. В прошлом году Михаил Задорнов умер от рака в возрасте 69 лет. Соболезнования в связи со смертью сатирика выразил президент России Владимир Путин, память артиста так же почтили многие деятели культуры. У Задорнова есть 27-летняя дочь Елена от второй супруги, экс-администратора артиста Елены Бомбиной.
Андрей Данилко
Самым скандальным артистом «Аншлага» можно назвать украинского артиста, продюсера, композитора, автора песен, режиссера, сценариста, телеведущего и актера Андрея Данилко. Парень, делавший пародии на миллиционеров и военных, носивший неприглядные черную кофту и бейсболку, в итоге предстал перед публикой в образе шальной женщины Верки Сердючки с пышными грудями под блестящим балахоном и звездой на голове. Данилко прославился своими хитами про «дольче и габбану», «если вам немного за тридцать» и «все будет хорошо». Благодаря эффектному образу и незамысловатым хитам Андрей стал звездой шоу-бизнеса. О своей личной жизни он предпочитает не распространяться.
Фото: eastnew, starface, instagram, globallookpress