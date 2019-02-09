«Друзья», «Брюс Всемогущий», «Несносные боссы» и не только: самые смешные роли Дженнифер Энистон

Одной из самых успешных, известных и сексуальных актрис Голливуда Дженнифер Энистон 11 февраля исполнится 50 лет. Она прославилась на весь мир после того, как исполнила одну из главных ролей в очень популярном сериале «Друзья». Затем последовало множество ролей, признание критиков и поклонников, слава, успех и открытие собственной продюсерской компании. Энистон играла разноплановые роли, но все-таки лучше всего ей удаются комедийные. Предлагаем вспомнить, за что любят Дженнифер, и посмотреть отрывки из фильмов, в которых она сыграла забавных персонажей.