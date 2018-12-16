Достойный выбор: Навка, Федорова и другие самые яркие и красивые жены политиков

Татьяна Навка и Дмитрий Песков
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка — супруга пресс-секретаря президента России Владимира Путина Дмитрия Пескова. Татьяна красива, талантлива, успешна и регулярно говорит о том, как ей повезло с мужем.
Оксана Федорова и Андрей Бородин
Обладательница титулов «Мисс Санкт-Петербург», «Мисс Россия» и «Мисс Вселенная» Оксана Федорова замужем за сотрудником администрации президента РФ Андреем Бородиным. Супруги растят двоих детей — сына Федора и дочь Елизавету.
Софья и Сергей Капковы
Софья Капкова — бывшая супруга депутата Госдумы Дмитрия Гудкова, директор Центра документального кино, замужем за бывшим руководителем Департамента культуры Москвы Сергеем Капковым, который ранее встречался с Ксенией Собчак.
Мария Кириленко и Алексей Степанов
Бронзовый призер Олимпиады-2012 Мария Кириленко собиралась замуж за Александра Овечкина, но хоккеист не спешил под венец.... В итоге теннисистка сыграла свадьбу с главой Комитета государственных услуг Москвы Алексеем Степановым и заявила, что обрела свою настоящую любовь и вторую половину. Летом 2015 года у супругов родился сын Михаил.
Михаил Абызов и Валентина Григорьева
46-летнего Михаила Абызова называют самым сексуальным политиком России. 29-летнюю Валентину Григорьеву — самой красивой стюардессой. У мужчины в активе — 600 миллионов долларов и 162-е место в Forbes. У девушки — более 25 тысяч подписчиков в Instagram и старшая сестра — модель Victoria's Secret. Михаил случайно увидел фото стюардессы в Сети, найти номер ее телефона не составило труда.
Олеся Бословяк и Владимир Кожин
Помощник Президента Российской Федерации по вопросам военно-технического сотрудничества женился в 2014 году на солистке музыкальной группы «Мобильные блондинки» и победительнице конкурса «Мисс Земля-2013» Олесе Бословяк. Роскошную свадьбу со звездными гостями, платьем от Валентина Юдашкина, лобстерами и черной икрой устроили в музее-усадьбе «Архангельское».
Ксения Пирова и Андрей Луговой
Депутат Госдумы от фракции ЛДПР Андрей Луговой женился на 23-летней студентке из Находки Ксении в 2013 году. Девушка, ставшая второй женой депутата, моложе его старшей дочери. «Она произвела на меня такое сильное впечатление, что я просто подошел и попытался с ней познакомиться. И, честно говоря, сразу получил отпор. Потому что действительно знакомство на улице было. И место не самое лучшее – у магазина», – рассказал Луговой.
Сергей Миронов и Ольга Радиевская
Председатель «Справедливой России»Сергей Миронов женился на красавице-журналистке Ольге Радиевской из Петербурга в 2013 году. «Мы сами с мужем шутим иногда, по поводу даже того же возраста, что на небе судьбы людей по-разному разбрасывают. Кого-то по разным странам, и потом они встречаются на другом конце света. А кто-то рождается на тридцать лет позже, или на тридцать лет раньше, — рассказала Ольга в интервью «Комсомольской правде», — Моя мама немножко запоздала, он немножко поторопился. И получилось, что мой муж родился на тридцать лет раньше меня. На самом деле мы абсолютно одинаковые по духу люди, нам хорошо вместе и мы не ощущаем разницы в возрасте абсолютно».
Текст: Роман Страстный
Фото: eastnews, starface, instagram, globallookpress