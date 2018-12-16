Достойный выбор: Навка, Федорова и другие самые яркие и красивые жены политиков

Председатель «Справедливой России»Сергей Миронов женился на красавице-журналистке Ольге Радиевской из Петербурга в 2013 году. «Мы сами с мужем шутим иногда, по поводу даже того же возраста, что на небе судьбы людей по-разному разбрасывают. Кого-то по разным странам, и потом они встречаются на другом конце света. А кто-то рождается на тридцать лет позже, или на тридцать лет раньше, — рассказала Ольга в интервью «Комсомольской правде», — Моя мама немножко запоздала, он немножко поторопился. И получилось, что мой муж родился на тридцать лет раньше меня. На самом деле мы абсолютно одинаковые по духу люди, нам хорошо вместе и мы не ощущаем разницы в возрасте абсолютно».

Текст: Роман Страстный

Фото: eastnews, starface, instagram, globallookpress