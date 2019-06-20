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Семейные будни, смех, игры и не только: самые забавные видео с участием детей Галкина и Пугачевой

Известному шоумену, популярному телеведущему и супругу примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой Максиму Галкину 18 июня исполнилось 43 года. Мы решили поздравить именинника с днем рождения и собрали самые забавные видео из его соцсетей, которые, конечно же, посвящены его детям — Лизе и Гарри.

Когда почти шесть лет назад на свет появились дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина Лиза и Гарри, это стало настоящей сенсацией. Супруги скрывали, что скоро станут родителями, и объявили радостную новость только после рождения малышей от суррогатной матери. Сейчас певица практически все свое время посвящает воспитанию детей, а шоумен регулярно публикует в Instagram забавные ролики с детьми, которые неизменно собирают тысячи лайков и комментариев. Конечно, больше всего обсуждают, на кого из родителей больше похожи Лиза и Гарри и пойдут ли они по их стопам.

Текст: Ангелина Нежная

Фото: Instagram

Видео: Анна Егорова / Passion.ru

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