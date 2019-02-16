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Дочки-матери: 5 поучительных комедий о том, как понять друг друга

Конфликт поколений – вечная история. Кто хоть раз не ссорился с мамой? Искать общий язык можно разными способами. Одни пускают все на самотек в надежде, что как-нибудь уладится, другие ведут бесконечные споры, третьи пытаются договориться, а некоторых сама судьба заставляет пожить в чужом теле. Главное одно: в налаживании отношений всегда принимают участие две стороны. Совместно с кинотеатром Okko мы выбрали пять поучительных комедий о том, как мамам и дочерям понять друг друга.

«Чумовая пятница»

Режиссер: Марк Уотерс, в ролях: Джейми Ли Кертис, Линдси Лохан, Марк Хэрмон, Харольд Гулд

Одна из любимейших комедий, которую можно пересматривать бесконечно. Мама (Джейми Ли Кертис) и дочь (Линдси Лохан) совершенно не понимают друг друга и вечно ссорятся. И вот однажды, накануне важного события (свадьбы мамы), они обнаруживают, что поменялись телами. И теперь дочке придется жить жизнью мамы, а матери – проникнуться проблемами 15-летней девушки.

«Очень плохие мамочки»

Режиссеры: Джон Лукас, Скотт Мур, в ролях: Мила Кунис, Кэтрин Хан, Кристен Белл, Кристина Эплгейт, Джада Пинкетт Смит

Что значит быть мамой? Вести дом, заботиться о детях, работать – делать тысячу дел и все успевать. Но как бы ты ни старалась, тебе никогда не стать идеальной матерью. Окружающим (и тебе самой) всегда найдется, в чем себя упрекнуть. Так может, не стоит и пытаться? Что, если просто плюнуть на обязательства и позволить себе насладиться жизнью?

«Очень плохие мамочки 2»

Режиссеры: Джон Лукас, Скотт Мур, в ролях: Мила Кунис, Кэтрин Хан, Кристен Белл, Кристин Барански, Сьюзен Сарандон

Когда на Рождество под одной крышей соберется несколько поколений мам и дочерей – тут уж точно скучно не будет. В искрометном продолжении комедии об «очень плохих мамочках» к актрисам из первой части присоединяются блистательные Сьюзен Сарандон и Кристин Барански – благодаря им от экрана просто не оторваться.

«Несносные леди»

Режиссер Гэри Маршалл, в ролях: Дженнифер Энистон, Джулия Робертс, Кейт Хадсон, Джейсон Судейкис, Тимоти Олифант

В оригинале фильм называется «День матери» и рассказывает истории нескольких семей, в которых дети и родители никак не могут договориться. Каждый придет к миру и согласию своим путем, но на этом непростом пути некоторым придется преодолеть целую бездну непонимания. Добрая комедия от режиссера «Красотки».

«Лето. Одноклассники. Любовь»

Режиссер Лиза Азуэлос, в ролях: Майли Сайрус, Деми Мур, Дуглас Бут, Эшли Грин

Интересы юной Лолы сосредоточены на тусовках, мальчиках и романтических увлечениях, что категорически не нравится ее маме, которая хотела бы, чтобы Лола более серьезно относилась к жизни. Но вот девушке выпадает шанс поехать в Париж и хотя бы на время вырваться из-под материнской опеки. Подтвердит ли это приключение ее правоту, или Лоле придется признать, что мама не так уж ошибалась, призывая дочь быть благоразумнее?..

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Текст: Okko

Фото: Okko, Kinopoisk

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