Ведущая поразила фанатов новым образом

Ксения Бородина довольно редко экспериментирует с имиджем, отдавая предпочтение светлому цвету волос средней длины. Однако накануне звезда очень удивила своих поклонников, представ в необычном для нее образе.

Публикация от borodylia (@borodylia) Июл 27 2017 в 6:22 PDT

Кожаная куртка, перчатки, длинная юбка с высоким разрезом, а также яркий макияж и каре сделали из нее настоящую роковую красотку. В таком виде Бородина позировала перед камерой фотографа, при этом успевая публиковать фото в Instagram.

Публикация от borodylia (@borodylia) Июл 28 2017 в 1:15 PDT