Длинные ноги, сексуальный разрез и дерзкая стрижка: Ксения Бородина в образе роковой красотки
Ксения Бородина довольно редко экспериментирует с имиджем, отдавая предпочтение светлому цвету волос средней длины. Однако накануне звезда очень удивила своих поклонников, представ в необычном для нее образе.
Кожаная куртка, перчатки, длинная юбка с высоким разрезом, а также яркий макияж и каре сделали из нее настоящую роковую красотку. В таком виде Бородина позировала перед камерой фотографа, при этом успевая публиковать фото в Instagram.
Реакция подписчиков не заставила себя ждать. Пользователи Сети осыпали ведущую «Дома-2» комплиментами, сравнив ее с Клеопатрой и звездой голливудского фильма: «Я не сразу узнала.Клеопатра!!», «Неожиданно, но красиво очень», «Женщина вамп», «Ксения, какая шикарная!восторг!», «Тебе в фильме сниматься».
Фото: instagram.com