Дайнеко, Чиповская, Йоханссон, Лима и другие звездные красотки, выбирающие блестящие наряды: фото
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Если же девушки с шикарными фигурами — такие как Анна Чиповская и Скарлетт Йоханссон — выбирают блестящие наряды еще и с декольте или разрезами, то, конечно, все взгляды окружающих устремлены на них.
Фото: Globallookpress / Hubert Boesl
Голливудская звезда Энн Хэтэуэй выбрала для одного из выходов в свет очень эффектное золотое платье с декольте до талии.
Фото: Globallookpress / Hubert Boesl
Адриана Лима выбрала шикарный наряд с блестящими вставками и чулком в сверкающих стразах.
Фото: Globallookpress / face to face
Алена Свиридова и Анжелика Варум выглядели очень ярко и необычно в нарядах с блестками, похожими на чешую.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Больше звездных красоток в эффектных блестящих нарядах — в нашей фотогалерее.
Фото: globallookpress, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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