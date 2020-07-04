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Дайнеко, Чиповская, Йоханссон, Лима и другие звездные красотки, выбирающие блестящие наряды: фото

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Виктория Дайнеко

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Эти знаменитости любят блистать на красных дорожках в буквальном смысле и поэтому выбирают для выходов в свет сверкающие наряды. Стразы, блестки и переливающиеся ткани помогают им сиять как настоящие звезды.

Анна Чиповская

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Если же девушки с шикарными фигурами — такие как Анна Чиповская и Скарлетт Йоханссон — выбирают блестящие наряды еще и с декольте или разрезами, то, конечно, все взгляды окружающих устремлены на них.

Скарлетт Йоханссон

Фото: Globallookpress / Hubert Boesl

Голливудская звезда Энн Хэтэуэй выбрала для одного из выходов в свет очень эффектное золотое платье с декольте до талии.

Энн Хэтэуэй

Фото: Globallookpress / Hubert Boesl

Адриана Лима выбрала шикарный наряд с блестящими вставками и чулком в сверкающих стразах.

Адриана Лима

Фото: Globallookpress / face to face

Алена Свиридова и Анжелика Варум выглядели очень ярко и необычно в нарядах с блестками, похожими на чешую.

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Алена Свиридова

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Больше звездных красоток в эффектных блестящих нарядах — в нашей фотогалерее.

Фото: globallookpress, Екатерина Ширинкина / Passion.ru

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