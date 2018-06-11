Дерзкая Андреева, нежная Климова и другие звезды на закрытии «Кинотавра»

Девятидневный ежегодный кинофестиваль «Кинотавра» в Сочи завершился. По традиции, звезды эфффектно прошлись по красной ковровой дорожке Зимнего театра, а затем были огбьъявлены лучшие фильмы, актеры и режиссеры. Одной из самых ярких пар на красной дорожке стали Федор Бондарчук и Паулина Андреева в платье с дерзким декольте и с новой короткой стрижкой. Екатерина Климова выбрала более нежный наряд и позировала фотографам с супругом Гелой Месхи.