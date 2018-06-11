Дерзкая Андреева, нежная Климова и другие звезды на закрытии «Кинотавра»

Девятидневный ежегодный кинофестиваль «Кинотавра» в Сочи завершился. По традиции, звезды эфффектно прошлись по красной ковровой дорожке Зимнего театра, а затем были огбьъявлены лучшие фильмы, актеры и режиссеры. Одной из самых ярких пар на красной дорожке стали Федор Бондарчук и Паулина Андреева в платье с дерзким декольте и с новой короткой стрижкой. Екатерина Климова выбрала более нежный наряд и позировала фотографам с супругом Гелой Месхи.
Равшана Куркова, Екатерина Вилкова, Янина Студилина и Екатерина Шпица предпочли белые летящие платья со шлейфами и глубокими декольте. А Светлана Ходченкова продемонстрировала свои бесконечные ноги в ярко-красном блестящем мини-платье.
В состав в этом году вошли Алексей Попогребский, Оксана Акиньшина, Игорь Верник, Игорь Вдовин, Евгений Гиндилис, Стас Тыркин, Леван Капанадзе, Андрей Плахов, Николай Никитин, Равшана Куркова, Андрей Прошкин, Михаил Хасая, Юлия Мишкинене, Марианна Сардарова, Никита Карцев и Серевия Янушаускайте. Ведущими церемонии стали Любовь Аксенова и Егор Корешков.
Список триумфаторов 29-го «Кинотавра»:
Главный приз: «Сердце мира» (реж. Наталия Мещанинова)
Приз за лучшую режиссуру: Григорий Константинопольский (фильм «Русский бес» )
Приз за лучшую женскую роль: Анна Слю («Подбросы»)
Приз за лучшую мужскую роль: Степан Девонин («Сердце мира»)
Специальный диплом жюри основного конкурса: Марта Козлова за роль в фильме «Война Анны»
Приз за лучшую операторскую работу: «Подбросы» (режиссер Иван Твердовский, оператор Денис Аларкон Рамирес)
Приз им. Г. Горина за лучший сценарий: «История одного назначения» (реж. Авдотья Смирнова, авторы сценария Анна Пармас, Авдотья Смирнова, Павел Басинский)
Специальный диплом им. М. Таривердиева «За музыкальное решение фильма»: «Ван Гоги» (реж. Сергей Ливнев)
Приз имени Даниила Дондурея Гильдии киноведов и кинокритиков России: «Сердце мира» (реж. Наталия Мещанинова)
Приз конкурса «Кинотавр. Дебют»: «Кислота» (реж. Александр Горчилин) и «Глубокие реки» (реж. Владимир Битоков)
Приз конкурса «Кинотавр. Короткий метр»: «Календарь» (реж. Игорь Поплаухин)
Приз зрительских симпатий: «История одного назначения» (реж. Авдотья Смирнова)
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru