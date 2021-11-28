Стас Пьеха, Денис Клявер и другие звезды — о своих мамах: «Быть ее ребенком — это счастье и гордость»
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Фото: @vika.tsyganova
Вика Цыганова — певица, актриса, участница шоу «Суперстар!» на НТВ
Фото: Личный архив Вики Цыгановой
В нашей семье День матери официально не отмечается. Может, он еще не прижился, но мы не празднуем его специально. Я думаю, что День матери — это так же, как и 8 марта: женщину нужно любить и дарить ей подарки не только в этот праздник, а заботиться о ней каждый день.
Просто я живу со своей мамой больше 20 лет, и для меня это счастье — жить с ней, благодарить ее, что она со мной рядом. Для меня это праздник каждый день. Моя мамочка была заведующей в детском саде, у нее он был лучшим в крае. Я устроилась к ней на работу в 12 лет: на летних каникулах трудилась в ясельной группе. Я, конечно, вспоминаю, сколько приходилось работать, мыть горшки и посуду, кормить детей, одевать, укладывать их спать.
Потому что дети — им было до два, по два с половиной года — практически ничего не умели делать. Мама иногда приходила ко мне, допустим, когда я одевала детей на прогулку, и помогала мне, пока никто не видел. Такое было, потому что я очень хотела заработать себе что-то к школе. Но зарплаты нянечки не хватало ни на что: я только купила маме букет цветов — гладиолусы, папе — какой-то одеколон, сестре — шоколадку и какие-то самые-самые дешевые босоножки — это все, на что мне хватило зарплаты.
Фото: Личный архив Вики Цыгановой
Когда мама в какой-то момент стала тосковать по папе — он уже давно ушел, — я попросила ее написать книгу о нашей семье. Не просто обо мне, ведь жизнь еще была и до меня, поэтому я сказала: «Напиши, пожалуйста, книгу о нашей семье, о том, как вы встретились с папой». Конечно, мама взялась с большим энтузиазмом писать книгу, но так получалось, поскольку нет особого литературного дара, она все законспектировала и потом мне читала. Я где-то ее поправляла, мы с ней спорили постоянно, она ругалась и говорила, что больше писать не будет. Бросала эту книгу, потом собирала листы и опять начинала. В итоге все-таки интересная работа у нас вышла, ее отредактировала мамина подруга, и все получилось хорошо.
Меня поразило то, что мама сохранила мои студенческие письма. Когда я их прочитала, поняла, что не особо изменилась. Я так проанализировала и поняла, что все чувства, связанные с родиной, были заложены в меня с детства. Они работали и работают до сих пор.
Меня поражает, что сейчас многие люди к этим чувствам так уничижительно относятся, как будто петь о своей личной жизнь — очень важно, а петь о своей родине композиции со смыслом — это как-то не для каждого. Но это действительно так и есть. Я очень рада, что книгу «Моя дочь — Вика Цыганова» мама все-таки написала, и многие до сих пор мне пишут и просят выслать ее, поделиться впечатлениями. На свои концерты я вожу эти книги, и люди с большим удовольствием их приобретают.
Моя мамочка — это уникальный человек. Я считаю, что это эталон женщины для меня, потому что она всегда была красивая, всегда следила за собой, даже в те времена, когда особо ничего не было. Папа ей шил красивые брючные костюмы, пальто. Он наряжал и меня, и мою сестру. Конечно, мы были всегда модницами. Может, у нас не было каких-то дорогих вещей, но то, что мы выглядели модно, это да.
Когда я просыпалась, мама всегда была в хорошем настроении, она и сейчас такая. Она выходит из своей спальни — мы ее называем кельей — всегда прибранной, причесанной, губки подкрасит, пахнет духами. Она даже за день умудряется несколько раз переодеться, потому что на улицу она идет гулять в одном, к курочкам она в другом сходит, готовит она в третьем, а когда мы садимся ужинать или обедать, она надевает еще и другой костюм. Вот такая у меня мамочка. Дай бог ей много лет.
Фото: Личный архив Вики Цыгановой
С мамочкой мы много чего прошли. У нас испытания были всю жизнь. Когда мне было два месяца, мама заболела двухсторонней пневмонией, и я тоже. Врачи сказали бабушке, что будут спасать только маму, а меня нет. Бабушка приняла решение и забрала меня из больницы. Поскольку я родилась в рубашке, мне было, наверное, суждено выжить, поэтому я, слава богу, осталась жива, и мамочка моя тоже. Потом мы заразились от попугая и тоже с ней болели.
Тогда я отвезла ее в больницу, и она лежала в реанимации. А через день, следом за ней, вернувшись с гастролей, я тоже попала в соседнюю палату. Конечно, было очень страшно, потому что температура была под сорок. Мы тогда друг друга стимулировали, чтобы выжить. На самом деле мама всегда меня благословляет в дорогу. Когда мы поехали в Чечню в 2001 году, я ей об этом не говорила. Она вместе с папой по новостям меня увидела. Конечно, они испугались и переживали, но я всегда говорю: «Мама, пока есть твое благословение, пока ты со мной, ничего не случится».
Поэтому, когда я уезжаю или иду на какое-то мероприятие, я всегда беру у нее благословение и благословляю ее, чтобы она меня дождалась, чтобы все устроилось. Я знаю, что вся моя жизнь строится по ее молитве, вере и любви к нам.
В прошлом году Вика Цыганова в честь Дня матери записала песню «Журавли» и сняла на нее клип. Композиция была написала петербуржцами — Галиной Заренковой и Мариной Лангинен. По признанию артистки, в ее творчестве есть еще несколько песен, которые посвящены родителям. «Амур-река» — одна из них.
«Песню «Амур-река» я попросила Вадика написать 30 лет назад. Она была посвящена моему дому, моей семье, моей родине, потому что мама у меня тоже в Хабаровске родилась. Мы очень часто любили отдыхать на Амур-реке с папой и мамой: брали гитару, папа ловил рыбу, потом варил нам вкусный суп. Я часто вспоминаю те вечера, которые мы проводили на левом берегу Амура. И вот такая песня появилась — «Амур-река». Хотя Вадим говорит, что песня «Приходите в мой дом» тоже посвящена родителям», — отмечает певица.
Кстати, муж Вики стал автором и создателем скульптуры матери, держащей на руках младенца, которая была установлена в сквере, получившим название «Мама», в Санкт-Петербурге. «Мне было приятно работать. Раньше я делал только какие-то знаковые вещи, но меня попросили, и я откликнулся. Ведь это любимый мой город Санкт-Петербург. Первая ассоциация с ним — это мосты. Мама — это мост от небытия к жизни. А кот — это самое доброе, что может быть, по крайней мере, для меня. Такой кот ученый, который приносит счастье», — пояснил Цыганов изданию «Новости Красногвардейского района Санкт-Петербурга».
Юлиан — певец, заслуженный артист России, участник шоу «Суперстар!» на НТВ
Фото: Личный архив Юлиана
Праздников у нас много — каждый день они придумываются, поэтому прекрасно, что День матери есть, но я его не отмечаю, потому что для меня каждый день общения с мамой — это счастье, радость. Хочется, чтобы люди чаще звонили родителям, благодарили судьбу за то, что родители живы, за то, что они рядом. Я хочу пожелать, чтобы этот праздник был каждый день, потому что мама — это самое важное в жизни, это тот человек, который дал жизнь. Я стараюсь дарить ей свою любовь, и это у нас взаимно.
Мама — это мой самый близкий друг, она знает все обо мне, ей известен каждый мой шаг. Такие отношения у нас были всегда. Мама дала мне все — не только саму жизнь, но и любовь к музыке с детства прививала. Она у меня была педагогом в музыкальной школе, поэтому я уже в четыре года начал играть на фортепиано и окончил эту школу дому, потому что всему меня учила мама.
Она также привила мне хороший вкус: у нас всегда было много пластинок с хорошей музыкой. Поэтому все, что у меня в жизни есть, это все благодаря моей маме. Ведь я с ее молоком впитал любовь к музыке.
Я хочу всем мамам пожелать взаимопонимания со своими детьми, ведь разные бывают истории. Я знаю многих детей, у которых действительно напряженные отношения с родителями, и они от этого очень страдают. Я знаю людей, которые могут не общаться какое-то время с родителями, а для меня это просто дикость. Потому что мы с мамой можем десять раз в день созваниваться.
Ощущение, что мы друг без друга жить не можем, — это норма. Я не понимаю, как люди месяцам не общаются с родителями. Как можно обижаться на маму? Она всегда права. Хочу пожелать всем наладить отношения, а своей маме хочу пожелать, чтобы она всегда была здоровой и такой же красивой. Вообще она для меня эталон красоты и женственности — именно ее образ для меня идеальный. Причем она идеал не только женский, но и человеческий.
Она очень добрый и очень искренний человек, который притягивает к себе многих. Пусть остается такой же. Наверное, я в какой-то степени маменькин сыночек, ведь я всегда спрашиваю у нее совет, и она реально никогда не ошибается. Если я даже ее иногда не слушаю, а такое бывает, то потом, через несколько дней, понимаю, что мама снова была права. У нее интуиция какая-то невероятная.
Хочу пожелать всем мамам, чтобы они были здоровы, не болели и главное, чтобы дети каждый день праздник создавали. Потому что это так же, как 8 Марта, когда всех женщин вспоминают, дарят цветы, подарки, а нужно это делать всегда и каждый деть создавать хорошее настроение.
Согдиана — певица
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press
У нас как-то неожиданно появился День матери, поэтому я не могу запомнить, когда он точно празднуется. В Америке его, например, отмечают в один день. Классно, что он есть. Каждый день — это День матери. Всегда нужно помнить, что мы все дети, мы все родители. Это очень важно для того, чтобы мы продолжали свой род, продолжали свое дело, знали свои корни.
Так как я внезапно узнаю про День матери, то я пока невнимательный ребенок. Я больше дарю подарки на день рождения, Новый год, 8 Марта. А что касается моих детей, то один раз мне сын подарил подвесочку. Он сказал: «Мама, вот это очень красивое украшение. Купи, пожалуйста, я хочу тебе подарить». (Смеется.) Он захотел, и я понимала, что он как мужчина хочет, но пока не знает, как это делать, поэтому я его поддержала и оплатила. Но он мне это украшение подарил, и было очень приятно.
Мама у меня вообще такой персонаж особенный. Она необычный человек. Вообще, наши родители не просто так стали нашими родителями. Я верю в то, что каждый человек рождается не случайно в определенной семье, в определенных обстоятельствах, потому что так нужно — быть ребенком именно этих людей.
Я философски отношусь к таким моментам и не могу сказать, что у нас какие-то безоблачные отношения с мамой — все бывает. Но я прекрасно отношусь к ней и в какие-то моменты думаю: «Вот здесь я прямо на маму похожа. Например, по характеру». Родители — это наши учителя так же, как и мы для них. Часто дети рождаются с более зрелой душой и воспитывают своих мам и пап. Отношения матери и дочери очень интересные, но говорят, что они самые сложные. Мне повезло, что у меня сыновья.
Стас Пьеха — певец
Фото: Личный архив Стаса Пьехи
День матери — это хороший праздник, но я мало праздников в расчет беру. Живу по своему расписанию, по своему календарю. Единственные праздники, которые я отмечаю, — это День Победы и Новый год. Первый — потому что это действительно важная дата, а второй — потому что много работы. Все остальное я, как правило, не праздную.
Я свою маму очень люблю, никогда о ней не забываю. У меня День матери может случиться в любое время. Что касается подарков, то в последнее время дарю ей деньги. Я понимаю, что человеку в ее возрасте уже нужно что-то определенное, но цветы цветами, а есть какие-то более важные вопросы, а у нее много интересов — от зоозащиты до общественной деятельности. Мне проще ей помочь, облегчить ее участь в какой-то момент, чем дарить цветы.
Хотя дарил и их, но у нас в семье все к ним спокойно относятся, потому что раньше у бабушки после концерта было около 500 букетов, даже ванную принять было невозможно, потому что они стояли везде. И мне приятно, когда на концерт люди приходят и дарят цветы — это очень трогательно.
Юлия Савичева — певица
Фото: Личный архив Юлии Савичевой
Я обязательно в этот день поздравляю маму, не только свою родную, но еще и мою свекровь, а также бабушек. У меня осталась одна бабушка и со стороны моего мужа — тоже одна бабушка. Самое важное в отношениях с мамой — это душевное тепло, а самое ценное — быть благодарным в жизни родным людям.
Мне было безумно приятно от моей дочери Ани получить открытку на День матери в прошлом году. Я просто расплакалась. Она ее сама нарисовала и написала: «Мама, я тебя люблю». Это невозможно трогательно. Аня у нас очень творческая, любит петь, танцевать, мастерить что-то своими руками. А вообще она такая истинная блондинка: любит все розовое, стразы, бриллианты.
Ей нравится наряжаться в садик. Когда ей исполнится пять или шесть лет, мы попробуем отправить ее в разные кружки. Но пока она просто ходит в садик, и там у них комплексные занятия проходят. Когда мы ее на конкретные кружки отправим — на танцы, на пение, на музыку, — мы поймем, что ей больше нравится, то и оставим.
Денис Клявер — певец
Фото: @denisklyaver
День матери официально отмечаем с тех пор, когда он уже стал глобальным праздником. Но я считаю, что он должен отмечаться вниманием со стороны детей ежедневно, что я и делаю с глубочайшим счастьем и любовью, потому что мама, как в анекдоте, у меня одна. Вообще родители — это самое главное в жизни.
А мама — это просто святое. Я безумно счастлив, что она в свой 71 год ежедневно чему-то меня учит, очень активно участвует в моей жизни, критикует, хвалит. Я говорю: «Мамуль, так хочу, чтобы как минимум еще лет 40 с таким драйвом все было». Конечно, когда был мелким, спорил, когда постарше стал, тоже брыкался, а сейчас получаю истинное удовольствие, потому что самый неравнодушный человек на планете ко мне так относится. Это нужно любить и ценить.
Что касается подарков, то мою маму вообще сложно чем-то удивить. Я помню, когда папа дарил ей автомобиль, а ее устраивал и тот, который был. А вот неожиданный букет цветов от отца для нее мог быть дороже и ценнее. Так же и со мной. Мама у меня вообще невероятно скромный человек. Самый главный подарок для нее — это внимание, участие и неравнодушие, поэтому я стараюсь делать все это ежедневно.
Она очень сильная женщина, ярчайшая личность для меня. Но личность такая, которая является созидателем с невероятной эмпатией. Мама очень мудрая, и самая основная ее мудрость заключается в том, что у нее всегда стакан наполовину полный. Я такой оптимист в нее. Она всячески перестраивает людей эмоционально, пытаясь объяснить, что если даже горе произошло, то все это такая ерунда по сравнению с Октябрьской революцией, как раньше говорили. (Улыбается.)
Она невероятная, она реализовала себя в папе и во мне. Недавно была годовщина папы, и все его друзья говорили, что если бы не Ира, то, может, и не состоялось бы такого артиста. Я уверен, что так и было бы. Наверное, он был бы другой, но такого — точно не было бы.
Моим воспитанием занималась мама, потому что папа часто был на гастролях. Безусловно, быть ее сыном — это счастье и гордость. Для меня мамино мнение очень важно, то есть я его разделяю, я взрослый человек, и я его анализирую. Когда ты ребенок, ты просто пытаешься следовать каким-то канонам, которые тебе навязывают родители, но не погружаешься в суть и не понимаешь ее глобально. А вот когда ты вырастаешь, ты уже все осознаешь. Я счастлив, что наши точки зрения с мамой совпадают во всем. Может, у нее утрированы какие-то вещи, но по сути сама канва одинакова: моменты совести, порядочности, качества творческого материала.
У меня есть много интересных историй, связанных с мамой. И вот одна из них. Она водила машину, а папа нет, и у нас был первый «Запорожец». Я помню, что постоянно по ночам воровал у мамы ключи и ездил по району. По-моему, в 15 лет я сел в машину и с ребятами поехал на какой-то концерт. Мы вышли, а машины не было. Я понимал, что ее не угнали. Когда я увидел, что вокруг места, где стоял автомобиль, были мелкие следы от каблучков, я осознал, что это мама.
Возвращаюсь домой, открываю дверь, а она стоит и смотрит на меня. Я отдаю ей ключи от машины и говорю, что виноват. На что она ответила: «Господи, ты даже не побоялся, что машину украли?» Я объяснил, что проанализировал все и понял, что это была она.
А вообще у мамы потрясающее чувство юмора, и папа всегда тестировал на ней шутки. Она у меня со своим мнением, это человек, который говорит правду, а это тоже очень важно. У мамы и папы всегда по юмору все совпадало.
Саша Морозова — певица, блогер
Фото: Личный архив Саши Морозовой
Обычно мы не отмечаем День матери, но, естественно, я всегда поздравляю мамочку. Она очень много работает, как и я, и не всегда получается пересечься. У меня просто замечательная мама. Я ее так сильно люблю. Она все время на позитиве, даже если я сделаю что-то не так, мама меня поддержит, скажет, как правильно, и не будет ругать ни в коем случае. У нас очень доверительные отношения, она знает про меня все, никогда не осуждает и всегда помогает.
На каждый день рождения мамы я пытаюсь сделать то, что ей точно понравится. Помню, я была маленькая, сделала ей квест из небольших подарочков, а в конце она заходит в ванную, а там свет выключен, и свечками выложено «Мамочка, я тебя люблю». Последний подарок, который подарила, — кольцо с хрюшей. Я долго на него откладывала и копила. У мамы было кольцо с белочкой, и она все время говорила «хрюша», поэтому я решила сделать такой подарок.
У меня есть много интересных детских историй. Помню, мы ездили в Макдональдс, там были игрушки с Винни-Пухом. Дома мы им с мамой кидались друг в друга, а бабушка на нас ругалась: «Зачем вы это делаете?». Еще помню, как мама в детстве пыталась расчесывать мне волосы, а у нее это не получалось: было очень больно, и я все время просила честь мне спинку. До 12 лет мне очень нравилось спать с мамой, но потом я начала храпеть, и она меня стала отправлять в свою комнату. Таких историй много, и я рада, что они есть в моей памяти.
Татьяна Волосожар — фигуристка, участница шоу «Ледниковый период» на Первом канале
Фото: @fire_bird
Моя мама – очень позитивный человек, она добрая и активная, но в то же время у нее есть внутренний стержень, и она научила быть такой и меня. Если я что-то делаю, то это должно иметь максимальный результат. Мама всегда настоит на правильной и нужной идее и всегда меня поддержит. Кстати, это было ее желание, чтобы я занималась фигурным катанием. Я ей за это очень благодарна. Она самая лучшая мама!
Для меня самой быть мамой — это значит иметь ответственность, потому что родители настраивают ребенка на какой-то жизненный путь. Быть мамой — это ответственность перед жизнью другого человека.
Марина Федункив — певица, актриса
Фото: Личный архив Марины Федункив
У меня мама далеко находится, она живет на Украине. Я всегда делаю подарки маме — независимо от того, праздник это или обычный день. Моя мама уже старенькая, и я хочу, чтобы она чувствовала себя комфортно.
А вот самый необычный подарок я подарила в детстве бабушке, потому что именно она меня воспитывала. Я сшила божью коровку из спинки ее шубы, потому что там хороший мех. У бабушки был шок, как вы понимаете, после того, как она увидела такую мягкую игрушку. (Смеется.)
Традиции праздновать День матери у нас не было, это же новый праздник. Я же орудие старого образца — больше по традиционным праздникам, которые у нас еще с советских времен.
Фото: личные архивы Вики Цыгановой, Юлиана, Стаса Пьехи, Юлии Савичевой, Саши Морозовой, Марины Федункив, @denisklyaver, @fire_bird, Anatoly Lomokhov / Global Look Press