Стас Пьеха, Денис Клявер и другие звезды — о своих мамах: «Быть ее ребенком — это счастье и гордость»

В нашей семье День матери официально не отмечается. Может, он еще не прижился, но мы не празднуем его специально. Я думаю, что День матери — это так же, как и 8 марта: женщину нужно любить и дарить ей подарки не только в этот праздник, а заботиться о ней каждый день.

Просто я живу со своей мамой больше 20 лет, и для меня это счастье — жить с ней, благодарить ее, что она со мной рядом. Для меня это праздник каждый день. Моя мамочка была заведующей в детском саде, у нее он был лучшим в крае. Я устроилась к ней на работу в 12 лет: на летних каникулах трудилась в ясельной группе. Я, конечно, вспоминаю, сколько приходилось работать, мыть горшки и посуду, кормить детей, одевать, укладывать их спать.

Потому что дети — им было до два, по два с половиной года — практически ничего не умели делать. Мама иногда приходила ко мне, допустим, когда я одевала детей на прогулку, и помогала мне, пока никто не видел. Такое было, потому что я очень хотела заработать себе что-то к школе. Но зарплаты нянечки не хватало ни на что: я только купила маме букет цветов — гладиолусы, папе — какой-то одеколон, сестре — шоколадку и какие-то самые-самые дешевые босоножки — это все, на что мне хватило зарплаты.