Декольте до пупка с золотыми цепочками и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе

Арианни Селесте
Арианни Селесте пришла на светское мероприятие в образе девушки, которая готова на все. Розовое боди с декольте до пупка и золотыми цепями в сочетании с рваными джинсовыми микрошортами — явный перебор.
Шарлотта Райли
Шарлотта Райли. напротив, решила спрятать свою прекрасную фигуру под платьем, в котором была похожа на опухшее облако с бантиком.
Марисса Джэрет Винокур
Полупрозрачные леггинсы и бомбер — очень опасное сочетание. Особенно если ваша фигура далека от идеала, как у Мариссы Джэрет Винокур.