Лето и жара сбили с модного пути некоторых звезд, одевшихся так, как будто они спокойно отдыхали на даче, а их неожиданно вытолкали на красную дорожку.

Рианна

Рианна пришла на премьеру фильма «Валериан и город тысячи планет» Люка Бессона так, как будто отдыхала на пляже на родном Барбадосе, скупила у местных торговок все наряды и украшения, а потом внезапно вспомнила, что пора выходить на дорожку. Ольга Бузова

Ольга Бузова дважды спутала выход на красную дорожку фестиваля «Жара» с пижамной вечеринкой. В последнее время Ольга довольно часто оголяется на публике и демонстрирует себя во всей красе в откровенных нарядах, но на этот раз вообще выглядела так, как будто и не наряжалсь, а только что из постели. Вера Брежнева

Вера Брежнева перемудрила с нарядом для фестиваля «Жара». Срочно сшила штаны не по размеру, нелепый топ и странный галстук из простыни и одежды любимого мужчины? Ани Лорак

Еще более странно на фестивале «Жара» выглядела Ани Лорак. Неудачная укладка с новой стрижкой, несуразный топ, штаны со шнуровкой и босоножки на платформе. Может, пора нанять стилиста? Влад Лисовец

Правда, и стилисты порой промахиваются. Влад Лисовец на «ГУМ-Авторалли» в очередной раз продемонстрировал свой непритязательный вкус и оделся так, как было модно среди школьников-хипстеров лет пять назад. Лиза Арзамасова

Лиза Арзамасова принарядилась на «ГУМ-Авторалли» более основательно, но свой стиль актриса еще явно не нашла. Звезда сериала «Папины дочки» старается выглядеть по-взрослому и быть стильной, но пока не получается. Холли Берри

Холли Берри передает привет Ольге Бузовой и выходит на красную дорожку в чем-то похожем на ночнушку. Белла Торн