Эти сильные и независимые женщины, которые за словом в карман не полезут и никому не уступят, вдруг превратились в нежных созданий, встретившись с мужчинами, сумевшими их угомонить.

Анатолий Чубайс и Авдотья Смирнова

Сценарист, публицист и режиссер Авдотья Смирнова была участницей панк-группы «Тупые» во время бурной молодости и лихо разделывала собеседников на пару с писательницей Татьяной Толстой в ток-шоу «Школа злословия». Дерзкость Смирновой и ее напор летящего на всех парах локомотива куда-то исчезли, когда в студии передачи появился председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс. Такой, как во время беседы с Чубайсом, телеведущую видели немногие. Нежная и милая Авдотья Андреена делала один комплимент за другим Анатолию Борисовичу, которого называла сверхчеловеком и о встрече с которым, по ее словам, давно мечтала. Официально они поженились в 2012 году. Свое решение выйти замуж не самая большая поклонница браков и семейной жизни Авдотья Смирнова объяснила так: «Для того чтобы выйти замуж, должен быть человек, ради которого ты готова на компромиссы, который вызывает у тебя уважение, восхищение. Тогда невозможное становится возможным. Я встретила такого человека, кроме того, я же не знала, что у него ангельский характер. Я считаю, что наши мужчины слабы, эгоистичны, истеричны, безответственны. С ними невозможно быть женщиной. Можно быть мамой, сестрой (желательно старшей) и совершенно невозможно быть девочкой. Вот все эти слова совершенно не относятся к Анатолию Борисовичу Чубайсу». Максим Виторган и Ксения Собчак

Блондинка в шоколаде, неутомимая тусовщица и покорительница мужских сердец, ведущая скандального реалити-шоу, бизнеследи с железной хваткой и потрясающей работоспособностью, дерзкая, а порой и хамоватая журналистка, главный редактор глянцевого издания, участница политических демонстраций, одна из самых провокационных медийных личностей, вбрасывающая в поле общественного обсуждения резкие заявления... Кем только не была Ксения Собчак до встречи с актером Максимом Виторганом, с которым вдруг превратилась в нежнейшую жену с влюбленными глазами и заботливую маму с постами в Instagram о счастливых моментах, проведенных с семьей. «Та персона, которая находится на поверхности и всем известна под названием Ксения Собчак имеет очень отдаленные схожие черты с человеком по имени Ксения Собчак. Степень этого разрыва меня поразила и привлекла. Я когда разглядел это в Ксюше, то немного сам обалдел от такого диссонанса. Она как танкист в танке. Такой танк Т-34, а в нем сидит танкист, у нее затянуты косички, так что аж глаза вылезают, люк она никогда не открывает и общается только через щелочку со всеми, либо уж стреляет из большого оружия. Такое сочетание мощи, силы личности и хрупкого незащищенного человека», — рассказывал Максим Виторган в ток-шоу «Наедине со всеми», пока Ксения сидела в студии рядом с ним и смущенно улыбалась. Василий Бровко и Тина Канделаки

Девушка с большими амбициями и грузинским темпераметом, Тина Канделаки стала совладельцем телекоммуникационной компании «Апостол» и генеральным продюсером телеканала «Матч ТВ», открыла собственный ресторан и вышла замуж за директора по коммуникациям, аналитике и стратегическим исследованиям госкорпорации «Ростех» Василия Бровко, который на десять лет младше нее. После свадьбы все увидили новую Тину Канделаки — нежную, счастливую, сияющую и более мягкую. Чем супругу удалось ее покорить, Тина рассказала в интервью журналу Tatler: «Мы с ним много лет вместе. Мы не просто вместе в бытовом смысле этого слова, мы вместе росли и развивались. Он многому научил меня, а я — его. С ним было интересно, потому что мы всегда старались удивлять друг друга новыми знаниями, опытом, впечатлениями и эмоциями. И еще он умеет меня рассмешить. Это важно, потому что мужчина без самоиронии и чувства юмора точно не мой мужчина». Игорь Бухаров и Лариса Гузеева

Яркая и дерзкая актриса и телеведущая Лариса Гузеева, которую смутить нельзя, наверное, ничем, не скрывает, что личная жизнь у нее была бурной, а мужчины — яркими и необычными. Замуж за своего давнего друга, президента Федерации рестораторов и отельеров России Игоря Бухарова актриса вышла в 1990 году. Они познакомились в компании общих друзей, когда ей было 18 лет, а ему 17. Гузеева тогда покорила и удивила Бухарова своей дерзостью, а сама она особого внимания на скромного парня не обратила. Спустя более чем 20 лет они встретились и начали много времени проводить вместе. Игорь Олегович очаровал маму Ларисы, подружился с ее сыном Георгием и помог развестись со вторым супругом, с которым тоже сумел наладить отношения. В общем, стал для Гузеевой близким и незаменимым человеком и смог покорить своенравную актрису. Сейчас супруги растят 17-летнюю дочь Лелю и вместе ведут кулинарное телешоу. Максим Галкин и Алла Пугачева

Алла Борисовна была известна на всю страну как женщина непростой судбы, которая никогда не сдается и всегда поет. Пугачева добилась всеобщего признания, звания Примадонны отечественной эстрады и заработала репутацию покорительницы мужских сердец. Избранники певицы были всегда очевидно более слабыми по сравнению c ней личностями, которых ей приходилось опекать. Расстановка сил в отншениях с мужчинами поменялась для звезды, когда на горизонте появился амбициозный молодой шоумен Максим Галкин на четверть века моложе. Вместе Алла Пугачева и Максим Галкин более десяти лет. После свадбы и рождения детей Лизы и Гарри певица помолодела, похорошела и стала удивительно непохожей на ту железную леди и разухабистую артистку, которой ее все знали. Сам Галкин заявил, что разница в возрсте с супругой совершенно его не смущает, особенно учитывая тот факт, что с ним она ведет себя как влюбленная девочка. Юрий Анашенков и Елена Летучая