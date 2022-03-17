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Чем знаменита и как выглядела в молодости актриса из знаменитой комедии с Сильвестром Сталлоне

В начале 1990-х вышла комедия с Сильвестром Сталлоне, за которую критики разнесли его в пух и прах. Фильм заработал множество «Золотых малин» как худший фильм (в нескольких номинациях), но зрителям запомнился.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Эстель Геттти и Сильвестр Сталлоне, 1992 год

Фото: Кадр фильма

Сильвестр Сталлоне, которого все привыкли видеть в боевиках в ролях супергероев, выглядел в комедии несуразно. Зато его партнерша, исполнительница роли его экранной матери Эстель Гетти вписалась в картину как надо.

Примечательно, что слава пришла к ней в зрелом возрасте, поэтому в сознании зрителей, особенно иностранных она ассоциируется с ролями милых старушек. Как же выглядела Эстель в молодости?

Эстель Шер родилась в 1923 году в семье польских иммигрантов с еврейскими корнями. У нее были брат Дэвид и сестра Росилин. Родители занимались производством стекла.

В Нью-Йорке девушка окончила школу и сразу же начала актерскую карьеру. Сначала она работала в еврейском театре, где актеры говорили на идише. Но через несколько лет актриса оставила карьеру, чтобы заняться семьей.

В 1946 году Эстель Шер вышла замуж за Артура Геттлмана, в браке они прожили 58 лет.

Эстель Шер в день свадьбы, 1946 год

Эстель Шер в день свадьбы, 1946 год

Фото: Кадр видео

В профессию Эстель Гетти (фамилию мужа она сократила до более простого и запоминающегося псевдонима) вернулась лишь в конце 1970-х годов. В фильме «Товарищи по команде» миниатюрная и улыбчивая актриса сыграла учителя. Больших успехов она добилась и на Бродвее.

Затем в течение нескольких лет она снялась в популярных сериалах. К ней сразу «прилипло» комедийное амплуа.

В молодости Гетии выбрала семью, а не карьеру

В молодости Гетии выбрала семью, а не карьеру

Фото: Кадр видео

В 1982-м актриса исполнила небольшую роль в комедии «Тутси» с Дастином Хоффманом, а три года спустя зрители увидели драму «Маска» с Шер в главной роли.

Эстель Гетти в фильме «Маска», 1985 год

Эстель Гетти в фильме «Маска», 1985 год

Фото: Кадр фильма

Тогда же Эстель Гетти начала сниматься в сериале «Золотые девочки», принесшем ей «Золотой глобус» и «Эмми» как лучше актрисе второго плана в мини-сериале. Фильм выходил на экраны в течение семи лет. И раз за разом Гетти номинировали на эти престижные награды, но получила она их лишь однажды.

В «Золотых девочках» играли Беатрис Артур, Бетти Уайт, Ру МакКлэнахан. Гетти досталась роль героини Артур. Примечательно, что Беа Артур была на полтора года старше актрисы, игравшей ее мать.

Эстель Гетти и Беатрис Артур

Эстель Гетти и Беатрис Артур

Фото: Kinopoisk.ru

На съемках «Золотых девочек» Эстель Гетти прозвали Стелс (невидимка) из-за маленького роста 1,49 метра и малого веса.

В начале 1990-х в бесконечной череде сериалов в карьере актрисы был и полнометражный фильм — «Стой! Или моя мама будет стрелять». За роль Тутти Эстель получила «Золотую малину».

Чем знаменита и как выглядела в молодости актриса из знаменитой комедии с Сильвестром Сталлоне

Фото: Kinopoisk.ru

В 1999-м Гетти снялась в комедии «Стюарт Литтл», а год спустя вышел последний фильм с ее участием «Парнишка-миллионер».

Всю жизнь главными людьми в жизни актрисы были муж и сыновья Карл и Берри. Но она тепло относилась и к племяннику. Когда тому было 29 лет у него диагностировали последнюю стадию СПИДа. Актриса приложила все силы, чтобы облегчить его страдания. Его родители жили в Англии, и Эстель Гетти взяла на себя все заботы по уходу за ним. Частным бортом она доставила его в один из лучших хосписов США, где год спустя он умер.

Эстель гетти снялась в 30 фильмах и сериалах

Эстель гетти снялась в 30 фильмах и сериалах

Фото: East News

Актриса вышла на пенсию в 2000 году в возрасте 77 лет. К тому времени у нее выявили несколько серьезных недугов — болезнь Паркинсона, болезнь Альцгеймера, деменция с тельцами Леви.

Эстель Гетти недожила три дня до своего 85-летия. Она скончалась 22 июля 2008 года.

Фото: Kinopoisk.ru, кадры фильмов, East News, Global Look press

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