Чем знаменита и как выглядела в молодости актриса из знаменитой комедии с Сильвестром Сталлоне

Сильвестр Сталлоне, которого все привыкли видеть в боевиках в ролях супергероев, выглядел в комедии несуразно. Зато его партнерша, исполнительница роли его экранной матери Эстель Гетти вписалась в картину как надо.

Примечательно, что слава пришла к ней в зрелом возрасте, поэтому в сознании зрителей, особенно иностранных она ассоциируется с ролями милых старушек. Как же выглядела Эстель в молодости?

Эстель Шер родилась в 1923 году в семье польских иммигрантов с еврейскими корнями. У нее были брат Дэвид и сестра Росилин. Родители занимались производством стекла.

В Нью-Йорке девушка окончила школу и сразу же начала актерскую карьеру. Сначала она работала в еврейском театре, где актеры говорили на идише. Но через несколько лет актриса оставила карьеру, чтобы заняться семьей.