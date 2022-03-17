Чем знаменита и как выглядела в молодости актриса из знаменитой комедии с Сильвестром Сталлоне
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Фото: Кадр фильма
Сильвестр Сталлоне, которого все привыкли видеть в боевиках в ролях супергероев, выглядел в комедии несуразно. Зато его партнерша, исполнительница роли его экранной матери Эстель Гетти вписалась в картину как надо.
Примечательно, что слава пришла к ней в зрелом возрасте, поэтому в сознании зрителей, особенно иностранных она ассоциируется с ролями милых старушек. Как же выглядела Эстель в молодости?
Эстель Шер родилась в 1923 году в семье польских иммигрантов с еврейскими корнями. У нее были брат Дэвид и сестра Росилин. Родители занимались производством стекла.
В Нью-Йорке девушка окончила школу и сразу же начала актерскую карьеру. Сначала она работала в еврейском театре, где актеры говорили на идише. Но через несколько лет актриса оставила карьеру, чтобы заняться семьей.
В 1946 году Эстель Шер вышла замуж за Артура Геттлмана, в браке они прожили 58 лет.
Фото: Кадр видео
В профессию Эстель Гетти (фамилию мужа она сократила до более простого и запоминающегося псевдонима) вернулась лишь в конце 1970-х годов. В фильме «Товарищи по команде» миниатюрная и улыбчивая актриса сыграла учителя. Больших успехов она добилась и на Бродвее.
Затем в течение нескольких лет она снялась в популярных сериалах. К ней сразу «прилипло» комедийное амплуа.
Фото: Кадр видео
В 1982-м актриса исполнила небольшую роль в комедии «Тутси» с Дастином Хоффманом, а три года спустя зрители увидели драму «Маска» с Шер в главной роли.
Фото: Кадр фильма
Тогда же Эстель Гетти начала сниматься в сериале «Золотые девочки», принесшем ей «Золотой глобус» и «Эмми» как лучше актрисе второго плана в мини-сериале. Фильм выходил на экраны в течение семи лет. И раз за разом Гетти номинировали на эти престижные награды, но получила она их лишь однажды.
В «Золотых девочках» играли Беатрис Артур, Бетти Уайт, Ру МакКлэнахан. Гетти досталась роль героини Артур. Примечательно, что Беа Артур была на полтора года старше актрисы, игравшей ее мать.
Фото: Kinopoisk.ru
На съемках «Золотых девочек» Эстель Гетти прозвали Стелс (невидимка) из-за маленького роста 1,49 метра и малого веса.
В начале 1990-х в бесконечной череде сериалов в карьере актрисы был и полнометражный фильм — «Стой! Или моя мама будет стрелять». За роль Тутти Эстель получила «Золотую малину».
Фото: Kinopoisk.ru
В 1999-м Гетти снялась в комедии «Стюарт Литтл», а год спустя вышел последний фильм с ее участием «Парнишка-миллионер».
Всю жизнь главными людьми в жизни актрисы были муж и сыновья Карл и Берри. Но она тепло относилась и к племяннику. Когда тому было 29 лет у него диагностировали последнюю стадию СПИДа. Актриса приложила все силы, чтобы облегчить его страдания. Его родители жили в Англии, и Эстель Гетти взяла на себя все заботы по уходу за ним. Частным бортом она доставила его в один из лучших хосписов США, где год спустя он умер.
Фото: East News
Актриса вышла на пенсию в 2000 году в возрасте 77 лет. К тому времени у нее выявили несколько серьезных недугов — болезнь Паркинсона, болезнь Альцгеймера, деменция с тельцами Леви.
Эстель Гетти недожила три дня до своего 85-летия. Она скончалась 22 июля 2008 года.
Фото: Kinopoisk.ru, кадры фильмов, East News, Global Look press