Брутальные красавцы: топ-10 самых горячих российских спортсменов на Олимпиаде-2022
Александр Логинов
Биатлон, 30 лет
Александр — чемпион мира 2020 года в спринте, серебряный и четырехкратный бронзовый призер чемпионатов мира, четырехкратный чемпион Европы и мира среди юниоров. Заслуженный мастер спорта России.
Hendrik Schmidt/ Global Look press
www.instagram.com/aleksandr_loginov
Александр родился не в спортивной семье. В детстве мальчик занимался карате и мечтал получить черный пояс. Но в 13 лет увлекся лыжными гонками, затем перешел в биатлон.
Логинов женат во второй раз. Обе его супруги — бывшая и нынешняя — биатлонистки. В 2019 году Александр женился на Марии Кручовой, и теперь они растят маленькую дочь.
Павел Травкин
Бобслей, 24 года
Павел — бронзовый призер чемпионата Европы, дважды бронзовый призер Кубка мира.
Getty Images
www.instagram.com/travkin_pavel
Травкин начал заниматься бобслеем в селе Богучаны Красноярского края, сообщает сайт championat.com. В детстве он занимался легкой атлетикой, в бобслей пришел в старших классах.
Александр Хорошилов
Горнолыжный спорт, 37 лет
Александр — первый и единственный спортсмен России, выигравший этап мужского Кубка мира по горнолыжному спорту, а также единственный представитель нашей страны, становившийся призером этапа Кубка мира в XXI веке.
www.instagram.com/khoroshilov.alexandr
www.instagram.com/khoroshilov.alexandr
В секцию горнолыжного спорта 5-летнего Сашу привели родители. В школьные годы он участвовал и в российских, и в зарубежных соревнованиях. Хорошилов многократный чемпион России и обладатель всех возможных спортивных титулов. Теперь у него есть шанс стать и олимпийским чемпионом.
«В молодости я был хиппи: крашеные волосы, пирсинг, широкие штаны, цепь. При этом уже занимался горными лыжами. Таких нас было несколько человек в камчатской команде: парни альтернативного направления», — так рассказывал спортсмен о своих юношеских годах.
Даниил Алдошкин
Конькобежный спорт, 20 лет
Олимпиада в Пекине станет первой в карьере Даниила — чемпиона мира среди юниоров, мастера спорта международного класса.
Getty Images
www.instagram.com/daniil.aldoshkin
Кумиром Алдошкина в спорте является Свен Крамер: «Он, как и я, стайер. В 18 лет он уже на равных гонялся со взрослыми мужиками, а в 19 выиграл серебро Олимпийских игр в Турине. В 2021 году пересеклись с Крамером на сборе в гостинице в Италии».
Александр Горбацевич
Санный спорт, 27 лет
Александр — призер этапа Кубка мира сезона 2018-2019 годов в спринтерской гонке и член сборной России по санному спорту.
www.instagram.com/gorbatsevich_
www.instagram.com/gorbatsevich_
Саша любит отдых на природе, увлекался сноубордом и роликами. В санный спорт пришел в 12 лет.
Владислав Хадарин
Сноуборд, 23 года
Влад — мастер спорта России, выступает в биг-эйре и слоупстайле. Он призер зимних юношеских Олимпийских игр — 2016 в слоупстайле.
С 2012 года Владислав Хадарин живет и тренируется в Италии.
Фото: www.instagram.com/vladkhadarin
Теперь Влад дебютирует еще и на Олимпийских играх.
Иван Букин
Фигурное катание, танцы, 28 лет
Иван родился в Москве в семье знаменитого советского фигуриста Андрея Букина и Елены Васюковой. Фигурным катанием стал заниматься в 5 лет. Иван Букин танцует в паре с Александрой Степановой.
Soenar Chamid/ Global Look press
www.instagram.com/ivanbukin
Иван и Александра двукратные чемпионы России, победители юниорского финала Гран-при, чемпионы России среди юниоров. Победители турнира в Финляндии, вице-чемпионы и дважды бронзовые медалисты чемпионата России (и это далеко не полный перечень их достижений).
Иван женат на хореографе Алене Самарской, 3 января 2022 года у них родился сын.
Сергей Ридзик
Фристайл, 29 лет
Сергей — бронзовый призер Олимпиады 2018 года в ски-кроссе, заслуженный мастер спорта России.
www.instagram.com/ridzon_sx
www.instagram.com/ridzon_sx
Ридзик начал заниматься фристайлом в 19 лет. В 2015-м Сергей дважды поднимался на пьедестал этапа Кубка мира. Два года спустя он получил травму позвоночника, пропустил весь сезон, но через несколько месяцев всего за три недели подготовился к Олимпийским играм.
Никита Нестеров
Хоккей, 28 лет
Никита начал карьеру в 2009 году в челябинском клубе Молодежной хоккейной лиги «Белые Медведи». Он защитник клуба ЦСКА, в прошлом играл в клубах НХЛ. В 2018 году завоевал золотую олимпийскую медаль.
Alexander Kulebyakin/ Global Look press
www.instagram.com/nikitanesterov_official
«Для любого хоккеиста — честь играть за свою страну на Олимпийских играх, одном из самых главных событий в спортивной карьере», — говорит Никита.
Денис Айрапетян
Шорт-трек, 25 лет
Денис — мастер спорта России международного класса, чемпион Европы 2018 года в эстафете. Входит в состав сборной России с 2017 года.
www.instagram.com/denisayrapetyan
www.instagram.com/denisayrapetyan
Айрапетян попал в шорт-трек в 2008 году по приглашению тренера, который пришел в школу набирать детей. Но Денису не понравился спорт на коньках. И всего через год он вернулся в спортивную школу.
Олимпиада в Пекине станет первой в его карьере.
Смотрим Олимпийские игры и болеем за наших спортсменов!
Фото и видео: Hendrik Schmidt, Soenar Chamid, Alexander Kulebyakin/ Global Look press, Instagram, Getty Images