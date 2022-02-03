Брутальные красавцы: топ-10 самых горячих российских спортсменов на Олимпиаде-2022

В секцию горнолыжного спорта 5-летнего Сашу привели родители. В школьные годы он участвовал и в российских, и в зарубежных соревнованиях. Хорошилов многократный чемпион России и обладатель всех возможных спортивных титулов. Теперь у него есть шанс стать и олимпийским чемпионом.

«В молодости я был хиппи: крашеные волосы, пирсинг, широкие штаны, цепь. При этом уже занимался горными лыжами. Таких нас было несколько человек в камчатской команде: парни альтернативного направления», — так рассказывал спортсмен о своих юношеских годах.

Даниил Алдошкин

Конькобежный спорт, 20 лет

Олимпиада в Пекине станет первой в карьере Даниила — чемпиона мира среди юниоров, мастера спорта международного класса.