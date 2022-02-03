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Брутальные красавцы: топ-10 самых горячих российских спортсменов на Олимпиаде-2022

4 февраля в Пекине открываются зимние Олимпийские игры 2022 года. Из-за санкций наши спортсмены будут выступать не под национальным флагом, а под флагом РОК. Этот факт немного омрачает настроение олимпийцев, но их дух остается несломленным, они настроены только на победу. В канун начала главных соревнований года представляем свой топ-10 самых притягательных красавчиков в нашей сборной.
Брутальные красавцы: топ-10 самых горячих российских спортсменов на Олимпиаде-2022

Александр Логинов

Биатлон, 30 лет

Александр — чемпион мира 2020 года в спринте, серебряный и четырехкратный бронзовый призер чемпионатов мира, четырехкратный чемпион Европы и мира среди юниоров. Заслуженный мастер спорта России.

Александр Логинов

Hendrik Schmidt/ Global Look press

Александр Логинов

www.instagram.com/aleksandr_loginov

Александр родился не в спортивной семье. В детстве мальчик занимался карате и мечтал получить черный пояс. Но в 13 лет увлекся лыжными гонками, затем перешел в биатлон.

Логинов женат во второй раз. Обе его супруги — бывшая и нынешняя — биатлонистки. В 2019 году Александр женился на Марии Кручовой, и теперь они растят маленькую дочь.

Павел Травкин

Бобслей, 24 года

Павел — бронзовый призер чемпионата Европы, дважды бронзовый призер Кубка мира.

Павел Травкин с командой

Getty Images

Павел Травкин

www.instagram.com/travkin_pavel

Травкин начал заниматься бобслеем в селе Богучаны Красноярского края, сообщает сайт championat.com. В детстве он занимался легкой атлетикой, в бобслей пришел в старших классах.

Александр Хорошилов

Горнолыжный спорт, 37 лет

Александр — первый и единственный спортсмен России, выигравший этап мужского Кубка мира по горнолыжному спорту, а также единственный представитель нашей страны, становившийся призером этапа Кубка мира в XXI веке.

Александр Хорошилов

www.instagram.com/khoroshilov.alexandr

Александр Хорошилов

www.instagram.com/khoroshilov.alexandr

В секцию горнолыжного спорта 5-летнего Сашу привели родители. В школьные годы он участвовал и в российских, и в зарубежных соревнованиях. Хорошилов многократный чемпион России и обладатель всех возможных спортивных титулов. Теперь у него есть шанс стать и олимпийским чемпионом.

«В молодости я был хиппи: крашеные волосы, пирсинг, широкие штаны, цепь. При этом уже занимался горными лыжами. Таких нас было несколько человек в камчатской команде: парни альтернативного направления», — так рассказывал спортсмен о своих юношеских годах.

Даниил Алдошкин

Конькобежный спорт, 20 лет

Олимпиада в Пекине станет первой в карьере Даниила — чемпиона мира среди юниоров, мастера спорта международного класса.

Даниил Алдошкин

Getty Images

Даниил Алдошкин

www.instagram.com/daniil.aldoshkin

Кумиром Алдошкина в спорте является Свен Крамер: «Он, как и я, стайер. В 18 лет он уже на равных гонялся со взрослыми мужиками, а в 19 выиграл серебро Олимпийских игр в Турине. В 2021 году пересеклись с Крамером на сборе в гостинице в Италии».

Александр Горбацевич

Санный спорт, 27 лет

Александр — призер этапа Кубка мира сезона 2018-2019 годов в спринтерской гонке и член сборной России по санному спорту.

Александр Горбацевич

www.instagram.com/gorbatsevich_

Александр Горбацевич

www.instagram.com/gorbatsevich_

Саша любит отдых на природе, увлекался сноубордом и роликами. В санный спорт пришел в 12 лет.

Владислав Хадарин

Сноуборд, 23 года

Влад — мастер спорта России, выступает в биг-эйре и слоупстайле. Он призер зимних юношеских Олимпийских игр — 2016 в слоупстайле.

С 2012 года Владислав Хадарин живет и тренируется в Италии.

Влад Хадарин

Влад Хадарин

Фото: www.instagram.com/vladkhadarin

Теперь Влад дебютирует еще и на Олимпийских играх.

Иван Букин

Фигурное катание, танцы, 28 лет

Иван родился в Москве в семье знаменитого советского фигуриста Андрея Букина и Елены Васюковой. Фигурным катанием стал заниматься в 5 лет. Иван Букин танцует в паре с Александрой Степановой.

Иван Букин и Александра Степанова

Soenar Chamid/ Global Look press

Иван Букин

www.instagram.com/ivanbukin

Иван и Александра двукратные чемпионы России, победители юниорского финала Гран-при, чемпионы России среди юниоров. Победители турнира в Финляндии, вице-чемпионы и дважды бронзовые медалисты чемпионата России (и это далеко не полный перечень их достижений).

Иван женат на хореографе Алене Самарской, 3 января 2022 года у них родился сын.

Сергей Ридзик

Фристайл, 29 лет

Сергей — бронзовый призер Олимпиады 2018 года в ски-кроссе, заслуженный мастер спорта России.

Сергей Ридзик

www.instagram.com/ridzon_sx

Сергей Ридзик

www.instagram.com/ridzon_sx

Ридзик начал заниматься фристайлом в 19 лет. В 2015-м Сергей дважды поднимался на пьедестал этапа Кубка мира. Два года спустя он получил травму позвоночника, пропустил весь сезон, но через несколько месяцев всего за три недели подготовился к Олимпийским играм.

Никита Нестеров

Хоккей, 28 лет

Никита начал карьеру в 2009 году в челябинском клубе Молодежной хоккейной лиги «Белые Медведи». Он защитник клуба ЦСКА, в прошлом играл в клубах НХЛ. В 2018 году завоевал золотую олимпийскую медаль.

Никита Нестеров

Alexander Kulebyakin/ Global Look press

Никита Нестеров

www.instagram.com/nikitanesterov_official

«Для любого хоккеиста — честь играть за свою страну на Олимпийских играх, одном из самых главных событий в спортивной карьере», — говорит Никита.

Денис Айрапетян

Шорт-трек, 25 лет

Денис — мастер спорта России международного класса, чемпион Европы 2018 года в эстафете. Входит в состав сборной России с 2017 года.

Денис Айрапетян

www.instagram.com/denisayrapetyan

Денис Айрапетян

www.instagram.com/denisayrapetyan

Айрапетян попал в шорт-трек в 2008 году по приглашению тренера, который пришел в школу набирать детей. Но Денису не понравился спорт на коньках. И всего через год он вернулся в спортивную школу.

Олимпиада в Пекине станет первой в его карьере.

Смотрим Олимпийские игры и болеем за наших спортсменов!

Фото и видео: Hendrik Schmidt, Soenar Chamid, Alexander Kulebyakin/ Global Look press, Instagram, Getty Images

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