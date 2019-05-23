Бриллиантовые пауки, золото, серьги для ногтей и не только: звезды с самым эффектным и необычным маникюром

Все еще боитесь смелых бьюти-экспериментов? Тогда этот материал для вас. Предлагаем начать первые шаги к необычным решениям с дерзкого маникюра. Для вдохновения мы выбрали для вас знаменитостей, которые украшают ногти не только лаком, но и много чем еще, в том числе золотом и бриллиантами. Только не перестарайтесь!