Бриллиантовые пауки, золото, серьги для ногтей и не только: звезды с самым эффектным и необычным маникюром

Некоторые знаменитости любят не только дорогие украшения, но и драгоценный маникюр. Например, Рита Ора появилась на церемонии MTV Music Awards с красными ногтями, украшенными настоящими бриллиантами в виде миниатюрных пауков. Келли Осборн для премии «Эмми» выбрала лак из черной бриллиантовой крошки за несколько тысяч долларов. Бейонсе снималась в фотосессии тура The Mrs. Carter Show World Tour с ногтями, накрашенными лаком с содержанием золота, Кайли Дженнер украсила кончики пальцев золотыми цепочками, а Ким Кардашьян — кончики ногтей золотыми сережками.
Многие звезды предпочитают длинные острые ногти, которые делают их похожими на настоящих хищниц. Среди поклонниц такого маникюра — Алена Водонаева, Ники Минаж и Карди Би.
С помощью маникюра на церемонии «Грэмми» удалось отличиться певице Адель. Она выступала с ногтями в стиле обуви Christian Louboutin со знаменитой красной подошвой. С внешней стороны ее ногти были накрашены голубым лаком, а с внутренней — красным.
Фото: Eastnews
Из года в год, независимо от трендов, звезды продолжают украшать ногти рисунками, надписями, изображениями других звезд, наклейками, блестками и стразами.
Больше снимков звезд с необычным, ярким, эффектным и очень дорогим маникюром — в нашей фотогалерее.
Текст: Роман Страстный
Фото: Globallookpress, Eastnews, Getty, Instagram
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