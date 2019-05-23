logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Бриллиантовые пауки, золото, серьги для ногтей и не только: звезды с самым эффектным и необычным маникюром

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 76

Рита Ора

Фото: Eastnews
Все еще боитесь смелых бьюти-экспериментов? Тогда этот материал для вас. Предлагаем начать первые шаги к необычным решениям с дерзкого маникюра. Для вдохновения мы выбрали для вас знаменитостей, которые украшают ногти не только лаком, но и много чем еще, в том числе золотом и бриллиантами. Только не перестарайтесь!

Некоторые знаменитости любят не только дорогие украшения, но и драгоценный маникюр. Например, Рита Ора появилась на церемонии MTV Music Awards с красными ногтями, украшенными настоящими бриллиантами в виде миниатюрных пауков. Келли Осборн для премии «Эмми» выбрала лак из черной бриллиантовой крошки за несколько тысяч долларов. Бейонсе снималась в фотосессии тура The Mrs. Carter Show World Tour с ногтями, накрашенными лаком с содержанием золота, Кайли Дженнер украсила кончики пальцев золотыми цепочками, а Ким Кардашьян — кончики ногтей золотыми сережками.

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 8

Бейонсе

Фото: Globallookpress / Face to face

Многие звезды предпочитают длинные острые ногти, которые делают их похожими на настоящих хищниц. Среди поклонниц такого маникюра — Алена Водонаева, Ники Минаж и Карди Би.

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 4

Фото из Instagram Алены Водонаевой

Фото: Instagram

С помощью маникюра на церемонии «Грэмми» удалось отличиться певице Адель. Она выступала с ногтями в стиле обуви Christian Louboutin со знаменитой красной подошвой. С внешней стороны ее ногти были накрашены голубым лаком, а с внутренней — красным.

Фото: Eastnews

Из года в год, независимо от трендов, звезды продолжают украшать ногти рисунками, надписями, изображениями других звезд, наклейками, блестками и стразами.

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 5

Джиджи Хадид

Фото: Instagram

Больше снимков звезд с необычным, ярким, эффектным и очень дорогим маникюром — в нашей фотогалерее.

Текст: Роман Страстный

Фото: Globallookpress, Eastnews, Getty, Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
«Малышка необычайной красоты»: Екатерина Климова показала новые фотографии подросшей дочки
36-летнюю Юлию Ковальчук жестко раскритиковали за фото в купальнике, и Алексей Чумаков встал на ее защиту
«Рядом жена»: Максим Галкин показал, как отдыхает с Аллой Пугачевой
Максим Галкин показал, как Алла Пугачева плавает на лодке с детьми: «Они счастливы»
«Так фотошопила ноги, что ножка стула расплылась»: в Сети обсуждают новое фото очень стройной Анны Хилькевич
Волосы ниже талии, пышный бюст и красное платье: Виктория Боня появилась на открытии Каннского кинофестиваля