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Брежнева в дерзком топе, Седокова в красном платье с разрезом и другие яркие образы звезд на фестивале «ЖАРА»

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Вера Брежнева

Фото: Starface

Музыкальный фестиваль «ЖАРА», ставший уже известным брендом, был перенесен на следующий год из-за пандемии коронавируса. Организатор мероприятия, популярный артист и бизнесмен Эмин Агаларов, обещает в 2021-м сделать еще более грандиозные и многочисленные концерты и вечеринки, а мы пока предлагаем вспомнить самые яркие образы знаменитостей на фестивале за прошлые годы.

Вера Брежнева всегда выбирает для «ЖАРЫ» яркие и нестандартные наряды со смелыми декольте. Анна Седокова появилась на одном из концертов в Баку в образе горячей леди в красном — асимметричное платье с разрезом помогло ей оказаться в центре внимания.

Анна Седокова

Фото: Globallookpress / Komsomolskaya Pravda

Ани Лорак подчеркнула стройную фигуру и пышный бюст платьем в пол с открытыми плечами насыщенного синего цвета.

Ани Лорак

Фото: Globallookpress / Komsomolskaya Pravda

Кристина Орбакайте продемонстрировала хрупкую фигуру в эффектном платье с глубоким вырезом, расшитом сверкающими пайетками.

Кристина Орбакайте

Фото: Globallookpress / Komsomolskaya Pravda

Настя Каменских выбрала более нестандартный наряд — розовые платье-бюстье и пиджак с принтом, имитирующим окрас зебры.

Настя Каменских

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Одними из самых ярких на фестивале «ЖАРА» становятся зажигательные выступления Светланы Лободы, сценические костюмы которой никогда не оставляют поклонников равнодушными.

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Больше эффектных образов знаменитостей на красных дорожках и сцене Музыкального фестиваля «ЖАРА» — в нашей фотогалерее.

Фото и видео: starface, globallookpress, Екатерина Ширинкина / Passion.ru

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