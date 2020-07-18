Брежнева в дерзком топе, Седокова в красном платье с разрезом и другие яркие образы звезд на фестивале «ЖАРА»
Фото: Starface
Вера Брежнева всегда выбирает для «ЖАРЫ» яркие и нестандартные наряды со смелыми декольте. Анна Седокова появилась на одном из концертов в Баку в образе горячей леди в красном — асимметричное платье с разрезом помогло ей оказаться в центре внимания.
Фото: Globallookpress / Komsomolskaya Pravda
Ани Лорак подчеркнула стройную фигуру и пышный бюст платьем в пол с открытыми плечами насыщенного синего цвета.
Фото: Globallookpress / Komsomolskaya Pravda
Кристина Орбакайте продемонстрировала хрупкую фигуру в эффектном платье с глубоким вырезом, расшитом сверкающими пайетками.
Фото: Globallookpress / Komsomolskaya Pravda
Настя Каменских выбрала более нестандартный наряд — розовые платье-бюстье и пиджак с принтом, имитирующим окрас зебры.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Одними из самых ярких на фестивале «ЖАРА» становятся зажигательные выступления Светланы Лободы, сценические костюмы которой никогда не оставляют поклонников равнодушными.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Больше эффектных образов знаменитостей на красных дорожках и сцене Музыкального фестиваля «ЖАРА» — в нашей фотогалерее.
Фото и видео: starface, globallookpress, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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