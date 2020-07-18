Брежнева в дерзком топе, Седокова в красном платье с разрезом и другие яркие образы звезд на фестивале «ЖАРА»

Музыкальный фестиваль «ЖАРА», ставший уже известным брендом, был перенесен на следующий год из-за пандемии коронавируса. Организатор мероприятия, популярный артист и бизнесмен Эмин Агаларов, обещает в 2021-м сделать еще более грандиозные и многочисленные концерты и вечеринки, а мы пока предлагаем вспомнить самые яркие образы знаменитостей на фестивале за прошлые годы.