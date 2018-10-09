Боязнь комнатных растений, зеркал, НЛО и не только: самые странные фобии и привычки звезд

Всемирный день психического здоровья отмечается 10 октября с 1992 года по инициативе Всемирной федерации психического здоровья с целью повышения информированности населения в отношении проблем психического здоровья и способов его укрепления. Одним из расстройств психики считаются фобии — патологические, иррациональное страхи, проявляющиеся как неконтролируемая реакции на тот или иной раздражитель. Фобиями страдают многие люди, в том числе и знаменитости. Мы вспомнили самые необычные страхи звезд, которые могут вас удивить. Почему Меган Фокс боится сухую бумагу, а Мэттью Макконахи — вращающиеся двери в магазинах? Читайте в нашей фотогаралерее.