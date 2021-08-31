Бортич, Мельникова и другие звезды, борющиеся за стройное тело после родов

«Я далека от идеала — я знаю это, но я учусь, реально каждый день учусь любить себя. И я верю, что приду к своей цели — к телу, которое в первую очередь у меня самой не будет вызывать вопросов. Слезу с бесконечных качелей скачущего веса, режим будет привычкой, срывов не будет, будет осознанный выбор есть или не есть. Поверьте, 15 килограмм во время "Я худею" и 15 килограмм после родов — это совершенно разные вещи, думаю, несложно догадаться, что дается тяжелее», — делилась с подписчиками актриса. Она пообещала себе, что будет учиться хвалить себя даже за маленькие победы на пути к стройной фигуре. А пока она делится кадрами в платьях с идеально подходящими ей фасонами. Можно взять на заметку.