Бортич, Мельникова и другие звезды, борющиеся за стройное тело после родов
Дарья Мельникова
Так, всегда стройная Дарья Мельникова изрядно удивила свою аудиторию, показав снимок спустя пять месяцев после рождения младшего сына. Девушка позировала во время морской прогулки в топе, и в нижней части купальника можно было заметить небольшой живот. Актриса рассказала, что возвращается в форму медленней, чем хотелось бы, к тому же у нее был диагностирован диастаз — расхождение прямых мышц живота. В определенной степени он фиксируется у всех родивших — расхождение в 2-3 сантиметра считается нормой и не требует никаких действий. Но другие степени диастаза можно исправить уже только операцией. Мельникова долго и упорно выполняла специальный комплекс упражнений. Также молодая мама увидела на теле после родов растяжки. С юмором заметив, что муж обещал оплатить пластику. Как известно, стрии можно убрать только лазером — никакие кремы не помогут. На данный момент Мельникова и Смольянинов в разводе, и мы верим, что растяжки артистку вряд ли всерьез беспокоят.
Фото: Instagram @melnikovadsh
Эшли Грэм
Плюс-сайз модель Эшли Грэм охотно демонстрирует все этапы видоизменения фигуры. Эшли точно не стесняется ни жировых отложений вокруг талии, ни целлюлита, ни растяжек. Более того, модель, кажется, и не собирается избавляться от них, считая, что женщина прекрасна в любом виде и не все обязаны быть худыми. У Грэм большая аудитория как лояльных подписчиков, так и хейтеров, считающих, что она пропагандирует нездоровое тело. Сама модель и будущая мама (она ждет второго ребенка) в перепалки в соцсетях не вступает, а продолжает демонстрировать женское тело в период беременности и сразу после родов. Она умело дразнит аудиторию и зарабатывает на этом.
Фото: Eastnews
Мария Кожевникова
Актриса и экс-депутат не скрывает, что склонна к полноте и каждый раз возвращение к добеременным формам для нее целое испытание. Во время каждой из трех беременностей девушка поправлялась на сорок килограммов. Виной тому становился гормональный сбой. При этом артистка радовалась каждому сброшенному килограмму. Хейтеры обвиняли Марию в том, что на фото в своем аккаунте она выглядит стройнее, чем на снимках фотографов с красных ковровых дорожек. Актриса каждый раз отвечает, что красота в глазах смотрящего и фотографы порой специально снимают звезд с худших ракурсов — такие фото якобы пользуются большей популярностью. В любом случае Мария принимает себя в любом весе и призывает только родивших женщин не изнурять тело диетами, а слушать организм. Поддерживаем!
Фото: Instagram @mkozhevnikova
Ксения Собчак
Телеведущая никогда с полнотой не боролась — журналистка может похвастаться стройной фигурой. Однако после родов она с горечью констатировала, что фигура ее изменилась не в лучшую сторону, а несколько лишних килограммов прилипли будто намертво. Сыну телеведущей Платону уже четыре года, а автор YouTube канала «Осторожно, Собчак!» так и не смогла их сбросить. Хотя она регулярно занимается спортом с тренером и старается правильно питаться. В любом случае, считает Собчак, наметанный глаз стилиста всегда поможет вам замаскировать предательские пару килограммов с помощью правильно подобранной одежды.
Фото: Instagram @xenia_sobchak
Саша Бортич
Этому же правилу следует Саша Бортич. Молодая актриса склонна к полноте и пока не может выработать тип питания, который подходит именно ей. Год назад девушка родила сына, но пока не может вернуться к добеременной форме. Звезда признается, что практикует пищевые качели: она то ограничивает себя в питании, то ест все без разбору. Не так давно Саша честно признала, что никогда не была довольна своим телом.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Starface
«Я далека от идеала — я знаю это, но я учусь, реально каждый день учусь любить себя. И я верю, что приду к своей цели — к телу, которое в первую очередь у меня самой не будет вызывать вопросов. Слезу с бесконечных качелей скачущего веса, режим будет привычкой, срывов не будет, будет осознанный выбор есть или не есть. Поверьте, 15 килограмм во время "Я худею" и 15 килограмм после родов — это совершенно разные вещи, думаю, несложно догадаться, что дается тяжелее», — делилась с подписчиками актриса. Она пообещала себе, что будет учиться хвалить себя даже за маленькие победы на пути к стройной фигуре. А пока она делится кадрами в платьях с идеально подходящими ей фасонами. Можно взять на заметку.
Фото: Global Look Press, Instagram, Eastnews, Starface
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