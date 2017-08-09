Эти мужчины богаты, интересны, опытны и... официально свободны.

Роман Абрамович, 50 лет

Роман Абрамович недавно объявил о разводе с супругой, основательницей музея современного искусства «Гараж» Дарьей Жуковой, и стал одним из самых завидных холостяков. Абрамович входит в двадцатку богатейших бизнесменов России, помимо основного капитала владеет английским футбольным клубом Chelsea, коллекционирует предметы искусства и занимается реорганизацией и реставрацией Новой Голландии. Илон Маск, 46 лет

Мечтающий колонизировать Марс неутомимый изобретатель и бизнесмен Илон Маск основал компании Paypal, Tesla Motors и SpaceX. В этом году его капитал вырос на $1,7 миллиарда — до $15,6 миллиардов. В прошлом году Маск развелся с британской актрисой Талулой Райли, а недавно завершился его непродолжительный роман с актрисой Эмбер Херд. Правда, с бизнесменом бывает непросто, недавно он признался, что страдает от биполярного расстройства — психического заболевания, при котором у человека часто и резко меняется настроение от эйфории до глубокой депрессии. Александр Светаков, 49 лет

Председатель совета директоров инвестиционной группы «Абсолют» занимает 33 строчку в списке двухсот богатейших бизнесменов России по версии Forbes, увлекается серфингом, любит путешествия, спорт и активно занимается благотворительностью. Два года назад благотворительный фонд Александра Светакова «Абсолют-помощь» вложил 800 миллионов рублей в строительство школы-интерната для детей с ограниченными возможностями в деревне Райсеменовское. Бизнесмен разведен — бывшая супруга, от которой у него есть четверо детей, получила 40 миллионов долларов в качестве отступных. Сергей Брин, 43 года

Один из основателей компании Google, миллиардер и изобретатель Сергей Брин в последнее время сосредоточился на работе своего нового подразделения Google X, в котором генерируют смелые инновационные идеи (напрмер, беспилотный автомобиль и очки дополненной реальности). Четыре года назад Брин развелся с женой Анной Войжитски, встречался с менеджером по маркетингу Google Glass Амандой Розенберг, а сейчас выходит в свет с основательницей патентной компании Clear AccessIP Николь Шанахан. По слухам, Шанахан может скоро стать супругой Брина, однако до свадьбы дело пока не дошло. Александр Мамут, 57 лет

Председатель совета директоров Rambler&co, акционер «Полиметалла» и «Группв ПИК», владелец крупнейшей российской сети кинотеатров «Синема Парк» и «Формулы Кино», председатель попечительского совета Института медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка», миллиардер Александр Мамут был женат дважды на бывших одноклассницах. Вдовец, воспитывает пятерых детей. Трэвис Каланик, 41 год

Генеральный директор и соучредитель сервиса такси Uber, который работает в 58 странах и более чем 300 городах по всему миру, не был женат, встречается со скрипачкой Габи Хольцварт. Даниил Хачатуров, 45 лет

Президент группы компаний «Росгосстрах» Даниил Хачатуров увлекается альпинизмом и глубоководным дайвингом. Пару лет назад бизнесмен развелся с дизайнером Ульяной Сергеенко, родившей ему дочь Василису. Сейчас Хачатуров встречается с режиссером Анной Меликян, которой помог снять фильм «Про любовь», получивший в прошлом году премию «Золотой орел» за лучший игровой фильм. Ян Кум, 40 лет

Создатель мессенджера WhatsApp Ян Кум, в 16 лет эмигрировавший из Украины в Калифорнию, начинал в Yahoo на должности инженера безопасности и инфраструктуры. Три года назад Facebook купил WhatsApp за $19 миллиардов. Кум вошел в совет директоров Facebook и остался генеральным директором WhatsApp с зарплатой $1 в год и ограниченным пакетом акций объемом $2 миллиарда. Его состояние оценивается в $9 миллиардов. По сообщениям СМИ, Ян Кум встречается с 25-летней моделью украинского происхождения Эвелиной Мамбетовой. Дмитрий Каменщик, 49 лет

Председатель совета директоров аэропорта «Домодедово» Дмитрий Каменщик официально женат не был, но, по слухам, воспитывет пятерых детей. Владельцем «Домодедово» стал в тридцать лет, сейчас Каменщику принадлежит 23 000 гектаров земли в Домодедовском районе, что равно четверти территории Москвы в пределах МКАД. Увлекается пилотированием реактивных самолетов, боевым искусством шанги, дайвингом, кайтингом и горными лыжами. Том Перссон, 32 года

Самый молодой миллиардер в мире, представитель третьего поколения семьи, которая сделала состояние на магазинах H&M, живет в Стокгольме и работает в киноиндустрии. Андрей Андреев, 43 года

Создатель портала интернет-знакомств Badoo, также придумавший популярный сайт знакомств «Мамба», Андрей Андреев купил и перезапустил сервис Hot or Not, конкурирующий с приложением Tinder. Андрей холост, живет в окрестностях Лондона, любит гонять на шикарных арендованных автомобилях по хорошим дорогам. Сергей Гордеев, 44 года

Акционер «Группы компаний ПИК» Сергей Гордеев был самым молодым в России сенатором — представлял Пермский край в Совете Федерации. Помимо бизнеса увлекается архитектурой. Гордеев учредил Фонд «Русский Авангард», задачей которого является сохранение архитектурного наследия. Придумал собственный проект культурного развития Перми и способствовал проведению выставки Марата Гельмана «Русское бедное». Кроме того, Сергей Гордеев спонсирует «Студию театрального искусства» под руководством Сергея Женовача, а также инвестировал $10 миллионов в проект по созданию нового сверхскоростного транспорта будущего Hyperloop. Дмитрий Рыболовлев, 50 лет