Богатые и симпатичные холостяки в самом расцвете сил
Роман Абрамович, 50 лет
Роман Абрамович недавно объявил о разводе с супругой, основательницей музея современного искусства «Гараж» Дарьей Жуковой, и стал одним из самых завидных холостяков. Абрамович входит в двадцатку богатейших бизнесменов России, помимо основного капитала владеет английским футбольным клубом Chelsea, коллекционирует предметы искусства и занимается реорганизацией и реставрацией Новой Голландии.
Илон Маск, 46 лет
Мечтающий колонизировать Марс неутомимый изобретатель и бизнесмен Илон Маск основал компании Paypal, Tesla Motors и SpaceX. В этом году его капитал вырос на $1,7 миллиарда — до $15,6 миллиардов. В прошлом году Маск развелся с британской актрисой Талулой Райли, а недавно завершился его непродолжительный роман с актрисой Эмбер Херд. Правда, с бизнесменом бывает непросто, недавно он признался, что страдает от биполярного расстройства — психического заболевания, при котором у человека часто и резко меняется настроение от эйфории до глубокой депрессии.
Александр Светаков, 49 лет
Председатель совета директоров инвестиционной группы «Абсолют» занимает 33 строчку в списке двухсот богатейших бизнесменов России по версии Forbes, увлекается серфингом, любит путешествия, спорт и активно занимается благотворительностью. Два года назад благотворительный фонд Александра Светакова «Абсолют-помощь» вложил 800 миллионов рублей в строительство школы-интерната для детей с ограниченными возможностями в деревне Райсеменовское. Бизнесмен разведен — бывшая супруга, от которой у него есть четверо детей, получила 40 миллионов долларов в качестве отступных.
Сергей Брин, 43 года
Один из основателей компании Google, миллиардер и изобретатель Сергей Брин в последнее время сосредоточился на работе своего нового подразделения Google X, в котором генерируют смелые инновационные идеи (напрмер, беспилотный автомобиль и очки дополненной реальности). Четыре года назад Брин развелся с женой Анной Войжитски, встречался с менеджером по маркетингу Google Glass Амандой Розенберг, а сейчас выходит в свет с основательницей патентной компании Clear AccessIP Николь Шанахан. По слухам, Шанахан может скоро стать супругой Брина, однако до свадьбы дело пока не дошло.
Александр Мамут, 57 лет
Председатель совета директоров Rambler&co, акционер «Полиметалла» и «Группв ПИК», владелец крупнейшей российской сети кинотеатров «Синема Парк» и «Формулы Кино», председатель попечительского совета Института медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка», миллиардер Александр Мамут был женат дважды на бывших одноклассницах. Вдовец, воспитывает пятерых детей.
Трэвис Каланик, 41 год
Генеральный директор и соучредитель сервиса такси Uber, который работает в 58 странах и более чем 300 городах по всему миру, не был женат, встречается со скрипачкой Габи Хольцварт.
Даниил Хачатуров, 45 лет
Президент группы компаний «Росгосстрах» Даниил Хачатуров увлекается альпинизмом и глубоководным дайвингом. Пару лет назад бизнесмен развелся с дизайнером Ульяной Сергеенко, родившей ему дочь Василису. Сейчас Хачатуров встречается с режиссером Анной Меликян, которой помог снять фильм «Про любовь», получивший в прошлом году премию «Золотой орел» за лучший игровой фильм.
Ян Кум, 40 лет
Создатель мессенджера WhatsApp Ян Кум, в 16 лет эмигрировавший из Украины в Калифорнию, начинал в Yahoo на должности инженера безопасности и инфраструктуры. Три года назад Facebook купил WhatsApp за $19 миллиардов. Кум вошел в совет директоров Facebook и остался генеральным директором WhatsApp с зарплатой $1 в год и ограниченным пакетом акций объемом $2 миллиарда. Его состояние оценивается в $9 миллиардов. По сообщениям СМИ, Ян Кум встречается с 25-летней моделью украинского происхождения Эвелиной Мамбетовой.
Дмитрий Каменщик, 49 лет
Председатель совета директоров аэропорта «Домодедово» Дмитрий Каменщик официально женат не был, но, по слухам, воспитывет пятерых детей. Владельцем «Домодедово» стал в тридцать лет, сейчас Каменщику принадлежит 23 000 гектаров земли в Домодедовском районе, что равно четверти территории Москвы в пределах МКАД. Увлекается пилотированием реактивных самолетов, боевым искусством шанги, дайвингом, кайтингом и горными лыжами.
Том Перссон, 32 года
Самый молодой миллиардер в мире, представитель третьего поколения семьи, которая сделала состояние на магазинах H&M, живет в Стокгольме и работает в киноиндустрии.
Андрей Андреев, 43 года
Создатель портала интернет-знакомств Badoo, также придумавший популярный сайт знакомств «Мамба», Андрей Андреев купил и перезапустил сервис Hot or Not, конкурирующий с приложением Tinder. Андрей холост, живет в окрестностях Лондона, любит гонять на шикарных арендованных автомобилях по хорошим дорогам.
Сергей Гордеев, 44 года
Акционер «Группы компаний ПИК» Сергей Гордеев был самым молодым в России сенатором — представлял Пермский край в Совете Федерации. Помимо бизнеса увлекается архитектурой. Гордеев учредил Фонд «Русский Авангард», задачей которого является сохранение архитектурного наследия. Придумал собственный проект культурного развития Перми и способствовал проведению выставки Марата Гельмана «Русское бедное». Кроме того, Сергей Гордеев спонсирует «Студию театрального искусства» под руководством Сергея Женовача, а также инвестировал $10 миллионов в проект по созданию нового сверхскоростного транспорта будущего Hyperloop.
Дмитрий Рыболовлев, 50 лет
Экс-владелец «Уралкалия» и председатель футбольного клуба «Монако» Дмитрий Рыболовлев регулярно входит двадцатку богатейших людей России по версии журнала Forbes. Бывшей жене Елене после развода бизнесмен отдал 604 миллиона долларов. Миллиардер является владельцем богатейшей коллекции европейской живописи и дорогой недвижимости, в том числе двух островов в Греции. Рыболовлев встречается с моделью Анной Барсуковой.
Фото: eastnews, getty, starface, globallookpress