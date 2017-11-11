На этот раз в наш список модных провалов неожиданно попали знаменитости, на которых раньше в вопросах стиля хотелось равняться. Что поделать, с каждым может случиться.

Николь Кидман

Обычно шикарная и утонченная на красных дорожках, в жизни и кино Николь Кидман на этот раз выглядела случайной гостьей на светском мероприятии, главной героиней которого была. Все дело в странном выборе наряда. Блуза, похожая на выцветшую наволочку на резинке, и мятая прямоугольная юбка цвета хаки актрису не только простили, но и в целом вместе смотрелись странноватым ансамблем. Елена Летучая

Еще одна шикарная женщина на прошедшей неделе неудачно поэкспериментировала со стилем. Обычно, глядя на Елену Летучую, всегда страшно хочется узнать, где она купила эти классные вещи, и броситься за такими же. Но не в этот раз. Ники Минаж

Ники Минаж продолжает жестко насиловать моду и представления о хорошем вкусе. Певица пришла на благотворительный вечер модного журнала в кожаных трусах с гульфиком, платье без юбки и с прикленными прядями белых сухих волос до колен. Действительно, почему нет? Крисси Тейген

Крисси Тейген продолжает набирать вес, выбирать все более откровенные и откровенно странные наряды и становится все больше похожей на Анастасию Волочкову. Ванесса Лайон

Милаха Ванесса Лайон напомнила нам потертого плюшевого мишку, с которым детей фотографировали в детских садах. Или вытертую обивку старого дивана. Или занавес в старом доме культуры. В общем, настроила на ностальгический лад рыжим куском материи, из которой было сшито ее платье. Мишель Монаган

Мишель Монаган, судя по ее наряду, задумалась о смене профессии и хочет попробовать свои таланты на цирковой арене. Бонни Лангфорд

Бонни Лангфорд в свои 53 года вполне обоснованно гордится стройной фигурой, но демонстрирует ее слишком уж отчаянно. Наталья Рудова

Наталья Рудова хочет быть лицом модных коллекций Канье Уэста и подругой Тимати, но пока, скорее, похожа на девушку во время уборки. Аглая Тарасова