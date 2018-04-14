Блестящая сетка на нижнем белье, сумасшедшие зебры на юбке и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе

Оливия Калпо
«Мисс Вселенная — 2012» Оливия Калпо появилась на приеме итальянского бренда Calzedonia в Вероне в очень смелом наряде. И хотя марка известна своим соблазнительным бельем, с откровенностью Оливия явно перестаралась. На черные бюстгальтер и стринги Калпо надела прозрачное платье-сетку и с удовольствием демонстрировала фотографам и гостям практически голую пятую точку.
Лесли Гроссман
А вот Лесли Гроссман не стала стала строить из себя секс-бомбу и пришла на премьеру нового сезона «Американской истории ужасов» в каком-то детском розовом платье с сумасшедшими зебрами, от которых рябило в глазах.
Паркер Поузи
Платье Паркер Поузи было похоже на блестящий мешок, перевязанный странной веревкой. Из-под платья торчала бретелька бюстгальтера, на шее поблескивало огромное металлическое ожерелье, похожее на доспехи... Что к чему, мы так и не поняли.
Ханна Херцшпрунг
Ханна Херцшпрунг на прошедшей неделе победила в номинации «Черт-те что и сбоку бантик». Туфли и сумку куклы Барби мы тоже советуем выбросить. Или отдать Пэрис Хилтон.
Сибонгиле Мламбо
Задумка была неплохая. Сибонгиле Мламбо выбрала асимметричное платье, повесила в уши необычные стильные серьги. Вот только при выборе наряда надо всегда руководствоваться тем, идет ли он вам или нет. Сибонгиле Мламбо это платье не идет и фигуру ее не красит, делая плечи массивными, а формы неженственными. Так что — провал.
Наоми Харрис
На Наоми Харрис нам понравилось все, кроме банта. Но он-то — огромный, розовый, атласный, нелепый, в самом центре «картины» — все в итоге и испортил.
Люси Хейл
Люси Хейл перестаралась с готичностью, глубиной декольте и цветом помады, в итоге была похожа на звезду какого-то порно-хоррора.
Тара Рид
Тара Рид в своем репертуаре. Актриса продолжает демонстрировать болезненно худые ноги с дряблой кожей, сожженные краской волосы, делать кричащий макияж и выглядеть все более плачевно.
Виктория Лопырева
Виктория Лопырева, похоже, окончательно застряла в образе блондинки с пластиковыми локонами и декольте, выходящей в мини и стразах и в пир, и в мир, и в добрые люди. На этот раз Виктория была во всеоружии на премьере фильма «Тренер».
Бритни Спирс
Главным модным провалом недели стало появление Бритни Спирс на вручении премии GLAAD Media Awards. Каждый раз, когда мы смотрим на поп-принцессу 90-х, с грустью думаем о том, как быстро летит время и как оно бывает безжалостно к женской красоте. Бритни держит себя в форме, регулярно занимается спортом, но упорно не хочет верить в то, что ей давно не семнадцать. Наряды певицы, в которых, позируя фотографам, она старается не дышать, становятся все более откровенными, а неудачные макияж и укладки все больше подчеркивают ее недостатки и тот факт, что звезда отчаянно нуждается в хорошем стилисте.
Фото: globallookpress, starface, instagram, пресс-служба