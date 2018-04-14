Блестящая сетка на нижнем белье, сумасшедшие зебры на юбке и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе

Главным модным провалом недели стало появление Бритни Спирс на вручении премии GLAAD Media Awards. Каждый раз, когда мы смотрим на поп-принцессу 90-х, с грустью думаем о том, как быстро летит время и как оно бывает безжалостно к женской красоте. Бритни держит себя в форме, регулярно занимается спортом, но упорно не хочет верить в то, что ей давно не семнадцать. Наряды певицы, в которых, позируя фотографам, она старается не дышать, становятся все более откровенными, а неудачные макияж и укладки все больше подчеркивают ее недостатки и тот факт, что звезда отчаянно нуждается в хорошем стилисте.

Фото: globallookpress, starface, instagram, пресс-служба