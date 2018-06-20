Без штанов с Аллой Пугачевой и не только: самые смешные видео из Instagram Максима Галкина

Популярный шоумен и телеведущий, супруг Аллы Пугачевой Максим Галкин недавно стал видеоблогером. Теперь он регулярно выкладывает в Instagram короткие видео, в которых пытается смешить поклонников и показывает будни из жизни своего звездного семейства. Мы выбрали несколько самых смешных роликов Галкина, у которого уже более трех миллионов подписчиков.