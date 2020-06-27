Без макияжа, укладки и роскошных нарядов: «честные» фото Нюши, Брежневой, Снигирь и других звезд
Фото: Instagram / @nyusha_nyusha
Фото: Instagram / @ververa
Вера Брежнева часто публикует в Instagram свои домашние уютные фото, на которых позирует без укладки и макияжа. Юлия Снигирь тоже не боится себя показать такой, какая она есть.
Фото: Instagram / @yuliasnigir
В образе солистки группы A’Studio Кети Топурия всегда появляется на публике с ярким макияжем и в необычных нарядах. А вот в жизни выглядит как обычная девушка.
Фото: Instagram / @keti_one_official
Анна Хилькевич из тех знаменитостей, которые не стесняются показывать себя с масками на лице.
Фото: Instagram / @annakhilkevich
Вечно молодая и прекрасная Олеся Судзиловская часто делится с поклонниками секретами красоты и демонстрирует себя без косметики.
Фото: Instagram / @olesya_sudzilovskaya
Больше «честных» фотографий знаменитостей без макияжа, укладки и шикарных нарядов — в нашей фотогалерее.
Фото: Instagram
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