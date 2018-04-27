Без комплексов: звезды, которые не скрывают свой целлюлит

Многие звезды вовсе не такие идеальные, какими кажутся на страницах глянцевых журналов. Даже регулярные тренировки, занятия йогой, салонные процедуры и дорогостоящие косметические средства не помогают им в борьбе с целлюлитом. Впрочем, знаменитости не комплексуют и демонстрируют недостатки и в бикини, и в коротких шортах, и в смелых платьях на светских мероприятиях.