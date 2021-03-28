Без фотошопа и пластики: как на самом деле выглядели знаменитости до преображения
Фото: Globallookpress / Anton Belitsky
Ольга Бузова
Певица и бывшая участница скандального телешоу «Дом-2» тоже может похвастаться внушительным бьюти-списком. По словам экспертов, Ольга Бузова явно сделала контурную пластику губ, скул, ринопластику и увлеклась уколами красоты. Результат таких манипуляций налицо – сейчас Ольга эффектная брюнетка с аккуратными бровями, выразительными глазами, точеными скулами и тонким станом. При этом, по признанию поклонников, свое природное обаяние телеведущая не утратила и, преобразившись внешне, в душе осталась все той же искренней веселой девчонкой.
Маша Малиновская
Изменения во внешности знаменитой телеведущей, кажется, не обсуждал только ленивый. Тем более, что сама Маша Малиновская не делает из этого тайну и смело рассказывает о своих преображениях. При этом она добавляет, что погоня за идеалом и регулярный «тюнинг» не сделал ее счастливее, поэтому стоит хорошо подумать, прежде чем оправляться к пластическому хирургу. Помимо ринопластики и увеличения губ, в результате чего они приобрели странную форму и стали выглядеть неестественно большими, знаменитость корректировала свой бюст, пережив несколько операций по увеличению. После одной из операций ее грудь стала разного размера и в одной из них началась скапливаться лимфа. Поэтому телеведущей пришлось еще раз довериться хирургам, чтобы исправить проблему (к сожалению, по ее собственным словам, идеала ей добиться так и не удалось).
Юлия Волкова
После распада группы t.A.T.u. ее бывшая участница Юлия Волкова увлеклась бьюти-экспериментами и налаживанием свой личной жизни. Девушка изменила форму глаз, увеличила губы, подчеркнула скулы, нарастила волосы, ресницы, сделала татуаж бровей и прочие манипуляции, позволяющие, по ее мнению, добиться идеального результата. Увы, но поклонники не оценили старания Юлии и до сих пор они оставляют комментарии в соцсетях артистки с просьбой остановиться и перестать злоупотреблять процедурами, иначе она и вовсе перестанет быть собой, той эффектной брюнеткой, которая когда-то лихо исполняла хиты дерзкого во всех смыслах женского музыкального коллектива.
Виктория Боня
Бывшая участница «дома-2» Виктория Боня недавно пожаловалась, что поклонники ей не верят. Якобы знаменитость ничего не меняла в своей внешности и лишь умело подчеркнула то, чем наградила ее природа, но фанаты уверены в обратном – вмешательства явно были и это видно невооруженным взглядом. Звезда обратилась даже к пластическому хирургу, который подтвердил, что серьезных изменений действительно не было. Сама Виктория добавила, что в 25 лет убрала грыжи под глазами, из-за его взгляд стал более выразительным и сексуальным. Однако, как бы не отпиралась Боня, на ее последних снимкам в соцсетях видно, что черты лица преобразились: овал округлился и кожа подтянулась. Некоторые предположили, что Виктория использовала препараты для увеличения скул, например, филлеры, увеличивающие объем, а другие высказали свое мнение, что знаменитость сделала процедуру лазерного омоложения и инъекционной пластики филлерами. Как бы там не было, и те, и другие сошлись во мнении, что она лишилась своей изюминки и очарования.
Светлана Лобода
Светлана Лобода всегда обладала эффектной внешностью, которую впоследствии решила довести до совершенства. Сначала она избавилась от горбинки на носу, затем откорректировала форму лица, подчеркнула скулы и губы, а заодно и перекрасилась в яркую блондинку. Ее усилия не прошли даром и теперь Светлана регулярно попадает в рейтинги самых «красивых и желанных женщин».
Алекса
В середине марта бывшая подруга Тимати и участница первой «Фабрики звезд» объявила, что ждет ребенка от фитнес-тренера Вячеслава Дайчева, оставившего год назад ради певицы свою беременную супругу. Во времена «Фабрики звезд» многие отмечали девушку с ангельской внешностью, полагая, что Александра Чвикова исполнит еще несколько ярких хитов и порадует публику. Увы, чуда не произошло. После ухода из реалити Алекса увлеклась бьюти-экспериментами, изменив нос, губы, скулы и потеряв свое очарование и индивидуальность. Поклонники отмечают, что раньше она выглядела куда ярче и эффектнее.
Алла Пугачева
Фото: instagram.com/maxgalkinru
2 марта Алла Пугачева вместе со своим супругом Максимом Галкиным появилась на праздновании дня рождения российского кутюрье Вячеслава Зайцева. Гости вечера отметили ее преображение и цветущий вид. И пока многие гадают, как же Примадонне удалось так резко похорошеть, мы решили выяснить у эксперта все нюансы. «Добиться такого результата можно радикальным способом, обратившись к пластическому хирургу, или благодаря услугам косметолога. Скорее всего, был проведен ряд косметологических процедур, в числе которых инъекции ботулотоксина, заблокировавшего передачу нервных импульсов к мышцам лица и препятствующего их сокращению. За счет него даже при активной мимике на лице не появляются морщины, а кожа остается гладкой. Также, возможно, не обошлось и без Ulthera-терапии (безоперационный лифтинг кожи, благодаря которому исправляется нечеткость овала лица, птоз верхнего века, обвисание мягких тканей, опущение бровей, щек и губ)», — раскрыла секрет преображения певицы Светлана Еременко, врач-дерматовенеролог, косметолог сети клиник ЦИДК.
Лариса Долина
В последнее время поклонники отмечают, насколько похорошела Лариса Долина. Она действительно стала выглядеть намного моложе своих 65 лет, похудев, избавившись от второго подбородка, брылей и «поплывшего» овала лица. По словам косметолога, одной диетой, спортом и омолаживающими бьюти-средствами такого эффекта явно добиться невозможно и, скорее всего, не обошлось без абдоминопластики и маммопластики. «Контрастного результата в изменении внешности Ларисы Долиной можно было добиться только комплексом процедур и, cкорее всего, не обошлось без вмешательства пластического хирурга, сделавшего круговую подтяжку лица. Но и аппаратная косметология сделала свое дело», — прокомментировала порталу Passion.ru Динара Махтумкулиева, косметолог сети клиник ЦИДК.
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Фото: Globallookpress; Starface; Instagram.com
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