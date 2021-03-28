Без фотошопа и пластики: как на самом деле выглядели знаменитости до преображения

В последнее время поклонники отмечают, насколько похорошела Лариса Долина. Она действительно стала выглядеть намного моложе своих 65 лет, похудев, избавившись от второго подбородка, брылей и «поплывшего» овала лица. По словам косметолога, одной диетой, спортом и омолаживающими бьюти-средствами такого эффекта явно добиться невозможно и, скорее всего, не обошлось без абдоминопластики и маммопластики. «Контрастного результата в изменении внешности Ларисы Долиной можно было добиться только комплексом процедур и, cкорее всего, не обошлось без вмешательства пластического хирурга, сделавшего круговую подтяжку лица. Но и аппаратная косметология сделала свое дело», — прокомментировала порталу Passion.ru Динара Махтумкулиева, косметолог сети клиник ЦИДК.

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