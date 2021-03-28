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Без фотошопа и пластики: как на самом деле выглядели знаменитости до преображения

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Ольга Бузова (2009 год)

Фото: Globallookpress / Anton Belitsky

Знаменитости одними из первых тестируют на себе самые свежие бьюти-новинки, прогрессивные инъекции и процедуры. Кому-то такие преображения действительно идут на пользу, ну а кто-то после очередной «прокачки» просто теряет свой шарм и индивидуальность. Не верите? Смотрите сами!

Ольга Бузова

Ольга Бузова (2009 год)
Globallookpress / Anton Belitsky
Ольга Бузова (2021 год)
@buzova86 / Instagram

Певица и бывшая участница скандального телешоу «Дом-2» тоже может похвастаться внушительным бьюти-списком. По словам экспертов, Ольга Бузова явно сделала контурную пластику губ, скул, ринопластику и увлеклась уколами красоты. Результат таких манипуляций налицо – сейчас Ольга эффектная брюнетка с аккуратными бровями, выразительными глазами, точеными скулами и тонким станом. При этом, по признанию поклонников, свое природное обаяние телеведущая не утратила и, преобразившись внешне, в душе осталась все той же искренней веселой девчонкой.

Маша Малиновская

Маша Малиновская (2006 год)
Starface
Маша Малиновская (2017 год)
instagram.com/malinovskaya_tv

Изменения во внешности знаменитой телеведущей, кажется, не обсуждал только ленивый. Тем более, что сама Маша Малиновская не делает из этого тайну и смело рассказывает о своих преображениях. При этом она добавляет, что погоня за идеалом и регулярный «тюнинг» не сделал ее счастливее, поэтому стоит хорошо подумать, прежде чем оправляться к пластическому хирургу. Помимо ринопластики и увеличения губ, в результате чего они приобрели странную форму и стали выглядеть неестественно большими, знаменитость корректировала свой бюст, пережив несколько операций по увеличению. После одной из операций ее грудь стала разного размера и в одной из них началась скапливаться лимфа. Поэтому телеведущей пришлось еще раз довериться хирургам, чтобы исправить проблему (к сожалению, по ее собственным словам, идеала ей добиться так и не удалось).

Юлия Волкова

Юлия Волкова в начале карьеры
Starface
Юлия Волкова (2021 год)
instagram.com/official_juliavolkova/

После распада группы t.A.T.u. ее бывшая участница Юлия Волкова увлеклась бьюти-экспериментами и налаживанием свой личной жизни. Девушка изменила форму глаз, увеличила губы, подчеркнула скулы, нарастила волосы, ресницы, сделала татуаж бровей и прочие манипуляции, позволяющие, по ее мнению, добиться идеального результата. Увы, но поклонники не оценили старания Юлии и до сих пор они оставляют комментарии в соцсетях артистки с просьбой остановиться и перестать злоупотреблять процедурами, иначе она и вовсе перестанет быть собой, той эффектной брюнеткой, которая когда-то лихо исполняла хиты дерзкого во всех смыслах женского музыкального коллектива.

Виктория Боня

Виктория Боня на реалити "Дом-2"
Starface
Виктория Боня (2020 год)
instagram.com/victoriabonya/

Бывшая участница «дома-2» Виктория Боня недавно пожаловалась, что поклонники ей не верят. Якобы знаменитость ничего не меняла в своей внешности и лишь умело подчеркнула то, чем наградила ее природа, но фанаты уверены в обратном – вмешательства явно были и это видно невооруженным взглядом. Звезда обратилась даже к пластическому хирургу, который подтвердил, что серьезных изменений действительно не было. Сама Виктория добавила, что в 25 лет убрала грыжи под глазами, из-за его взгляд стал более выразительным и сексуальным. Однако, как бы не отпиралась Боня, на ее последних снимкам в соцсетях видно, что черты лица преобразились: овал округлился и кожа подтянулась. Некоторые предположили, что Виктория использовала препараты для увеличения скул, например, филлеры, увеличивающие объем, а другие высказали свое мнение, что знаменитость сделала процедуру лазерного омоложения и инъекционной пластики филлерами. Как бы там не было, и те, и другие сошлись во мнении, что она лишилась своей изюминки и очарования.

Светлана Лобода

Светлана Лобода в начале своей карьеры
Starface
Светлана Лобода (2021 год)
instagram.com/lobodaofficial

Светлана Лобода всегда обладала эффектной внешностью, которую впоследствии решила довести до совершенства. Сначала она избавилась от горбинки на носу, затем откорректировала форму лица, подчеркнула скулы и губы, а заодно и перекрасилась в яркую блондинку. Ее усилия не прошли даром и теперь Светлана регулярно попадает в рейтинги самых «красивых и желанных женщин».

Алекса

Алекса на шоу "Фабрика звезд"
Gennadii Sergeev/ Global Look press
Алекса (2020 год)
instagram.com/aleksa___official

В середине марта бывшая подруга Тимати и участница первой «Фабрики звезд» объявила, что ждет ребенка от фитнес-тренера Вячеслава Дайчева, оставившего год назад ради певицы свою беременную супругу. Во времена «Фабрики звезд» многие отмечали девушку с ангельской внешностью, полагая, что Александра Чвикова исполнит еще несколько ярких хитов и порадует публику. Увы, чуда не произошло. После ухода из реалити Алекса увлеклась бьюти-экспериментами, изменив нос, губы, скулы и потеряв свое очарование и индивидуальность. Поклонники отмечают, что раньше она выглядела куда ярче и эффектнее.

Алла Пугачева

Марина Юдашкина и помолодевшая Алла Пугачева

Фото: instagram.com/maxgalkinru

2 марта Алла Пугачева вместе со своим супругом Максимом Галкиным появилась на праздновании дня рождения российского кутюрье Вячеслава Зайцева. Гости вечера отметили ее преображение и цветущий вид. И пока многие гадают, как же Примадонне удалось так резко похорошеть, мы решили выяснить у эксперта все нюансы. «Добиться такого результата можно радикальным способом, обратившись к пластическому хирургу, или благодаря услугам косметолога. Скорее всего, был проведен ряд косметологических процедур, в числе которых инъекции ботулотоксина, заблокировавшего передачу нервных импульсов к мышцам лица и препятствующего их сокращению. За счет него даже при активной мимике на лице не появляются морщины, а кожа остается гладкой. Также, возможно, не обошлось и без Ulthera-терапии (безоперационный лифтинг кожи, благодаря которому исправляется нечеткость овала лица, птоз верхнего века, обвисание мягких тканей, опущение бровей, щек и губ)», — раскрыла секрет преображения певицы Светлана Еременко, врач-дерматовенеролог, косметолог сети клиник ЦИДК.

Лариса Долина

Лариса Долина (2019 год)
Globallookpress
Лариса Долина (2021 год)
instagram.com/larisa_dolina_

В последнее время поклонники отмечают, насколько похорошела Лариса Долина. Она действительно стала выглядеть намного моложе своих 65 лет, похудев, избавившись от второго подбородка, брылей и «поплывшего» овала лица. По словам косметолога, одной диетой, спортом и омолаживающими бьюти-средствами такого эффекта явно добиться невозможно и, скорее всего, не обошлось без абдоминопластики и маммопластики. «Контрастного результата в изменении внешности Ларисы Долиной можно было добиться только комплексом процедур и, cкорее всего, не обошлось без вмешательства пластического хирурга, сделавшего круговую подтяжку лица. Но и аппаратная косметология сделала свое дело», — прокомментировала порталу Passion.ru Динара Махтумкулиева, косметолог сети клиник ЦИДК.

Больше фото преобразившихся звезд можно найти в нашей галерее!

Фото: Globallookpress; Starface; Instagram.com

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