Бесконечные ноги и осиная талия: 42-летняя Яна Рудковская похвасталась изящной фигурой в купальнике
Несколько дней назад Яна Рудковская вместе с Евгением Плющенко и сыном отправилась на отдых в Италию.
Оттуда звезда неустанно делится с поклонниками яркими кадрами, показывая, как проходит семейная поездка. Так, накануне, Яна опубликовала фото в откровенном красном купальнике, продемонстрировав роскошные формы.
А сегодня вновь взбудоражила подписчиков очередным снимком, на котором во всей красе показала бесконечные ноги, осиную талию и изящную фигуру, позируя на фоне красивой природы итальянского города Умбрия.
«Прям для Итальянской обложки», «Очень красивая! Восхищаюсь Вами!», «Глаз не оторвать, какая красивая фигурка!», «Как всегда, прекрасна,, умничка Яна», «Фигурка лебединая!»,- осыпали комплиментами Яну фанаты.
Фото: instagram.com, eastnews.ru