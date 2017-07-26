Несколько дней назад Яна Рудковская вместе с Евгением Плющенко и сыном отправилась на отдых в Италию.

Оттуда звезда неустанно делится с поклонниками яркими кадрами, показывая, как проходит семейная поездка. Так, накануне, Яна опубликовала фото в откровенном красном купальнике, продемонстрировав роскошные формы.

Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) Июл 26 2017 в 8:36 PDT

А сегодня вновь взбудоражила подписчиков очередным снимком, на котором во всей красе показала бесконечные ноги, осиную талию и изящную фигуру, позируя на фоне красивой природы итальянского города Умбрия.

Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) Июл 27 2017 в 12:23 PDT