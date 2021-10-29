«Беременна в 16»: какими матерями стали участницы третьего сезона скандального шоу

В социальных сетях школьница познакомилась с парнем Артемом, с которым у нее все было впервые. О своем интересном положении девушка узнала лишь на 17-й неделе беременности.

Маша росла в благополучной семье, поэтому близкие поддержали ее в намерении родить. На свет появилась малышка Алиса.

Даже будучи в положении, а потом и в декрете, молодая мама не бросила учебу, а перешла на домашнее образование. С отцом своей малышки она отношения не поддерживает.

«16 января 2020 года я стала мамой моей прекрасной дочки Алисы. С отцом дочки мы окончательно расстались после родов, при чем на очень плохой ноте. Сейчас мы не общаемся.

Я живу с родителями: мамой и отчимом. С отцом мы в хороших отношениях. Также у меня есть замечательная бабушка, которая мне во многом помогает. Я очень сильно люблю своих родных, и они самое дорогое, что есть в моей жизни», — так рассказала о себе Маша в личном блоге.

Кристина

Санкт-Петербург

Кристина росла самостоятельной девочкой: занималась горными лыжами и верховой ездой. Первые деньги она заработала в 14 лет, ухаживая за лошадьми. Работать ей нравилось, так как нравилось иметь деньги.

Любимым парнем Кристины стал Илья, с которым они жили по соседству. Сначала они дружили, потом начали встречаться, а затем и жить вместе (Илья перебрался к ней). Родители девушки не возражали, так как считали ее развитой не по годам, а отношения сына с малолеткой стали ударом для его родителей.