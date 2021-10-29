«Беременна в 16»: какими матерями стали участницы третьего сезона скандального шоу
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: www.instagram.com/one_manya
Мария
Калуга
Маше было 6 лет, когда родители развелись. Мама вышла замуж второй раз. С отцом девочка сохранила хорошие отношения, хотя изначально рассказывала обратное. Но и отчим стал ей близким человеком.
В социальных сетях школьница познакомилась с парнем Артемом, с которым у нее все было впервые. О своем интересном положении девушка узнала лишь на 17-й неделе беременности.
Маша росла в благополучной семье, поэтому близкие поддержали ее в намерении родить. На свет появилась малышка Алиса.
Даже будучи в положении, а потом и в декрете, молодая мама не бросила учебу, а перешла на домашнее образование. С отцом своей малышки она отношения не поддерживает.
«16 января 2020 года я стала мамой моей прекрасной дочки Алисы. С отцом дочки мы окончательно расстались после родов, при чем на очень плохой ноте. Сейчас мы не общаемся.
Я живу с родителями: мамой и отчимом. С отцом мы в хороших отношениях. Также у меня есть замечательная бабушка, которая мне во многом помогает. Я очень сильно люблю своих родных, и они самое дорогое, что есть в моей жизни», — так рассказала о себе Маша в личном блоге.
Кристина
Санкт-Петербург
Кристина росла самостоятельной девочкой: занималась горными лыжами и верховой ездой. Первые деньги она заработала в 14 лет, ухаживая за лошадьми. Работать ей нравилось, так как нравилось иметь деньги.
Любимым парнем Кристины стал Илья, с которым они жили по соседству. Сначала они дружили, потом начали встречаться, а затем и жить вместе (Илья перебрался к ней). Родители девушки не возражали, так как считали ее развитой не по годам, а отношения сына с малолеткой стали ударом для его родителей.
Фото: www.instagram.com/potapysik
Кристина не скрывает, что они с Ильей согласились на съемки в шоу только ради раскрутки ее Instagram (она стала блогером еще до беременности). Также молодая мать без лишней скромности заявляет, что они с любимым — лучшая пара проекта.
В октябре 2019-го пара поженилась, а сейчас они воспитывают маленького сына Льва. «Мамой быть прекрасно. Вообще не сложно, все легко. Море любви и позитива. Со всеми обязанностями справлялась с первых дней, ничего трудного не было. Мне кажется, что умение справляться с ребенком у каждой женщины в крови. Все очень нравится, все делаю!», — рассказывала она в интервью телеканалу «Ю».
Но непростым испытанием для нее стало ожидание мужа из армии. У Кристины нет планов на учебу. «Зачем мне вышка? Я и так многое умею. И я не просто рада, что так сложилась моя жизнь, я счастлива!».
Любовь
Уфа
Родители развелись, когда девочке было 6 лет. И она росла с мамой, которая посвятила дочке всю жизнь, замуж женщина больше не вышла. Мама всегда была для Любы самым близким человеком, во всем ее поддерживала.
В 10-м классе девушка решила бросить школу, что пойти учиться в колледж. Затем она привела домой парня на год младше себя, чтобы жить с ним, а после забеременела.
Фото: www.u-tv.ru
Артур после новости об интересном положении быстро сделал ручкой и исчез. Люба пыталась вновь наладить с ним контакт, но безуспешно. Зато она вскоре встретила молодого человека, который не испугался стать отцом для ее ребенка.
Люба родила сына Тимофея. Молодая мать признавалась, что ей немного тяжело, но она все равно счастлива иметь ребенка. С отцом малыша отношения наладить так и не вышло, зато его мама интересуется жизнью внука.
С новым парнем Женей построить жизнь не удалось: молодая мать поняла, что он не ее человек. После академического отпуска Люба планирует продолжить учебу — в колледже, а затем и в вузе.
Елизавета
Санкт-Петербург
И в истории Лизы случился развод родителей. Ей было всего 7 лет. Отец девочки пристрастился к крепким напиткам, после того как потерял бизнес. И гнев он вымещал в семье. Мать Лизы не могла смириться с этим и бросила мужа. Но и жизнь у бабушки не была красочной, она тоже устраивала скандалы после того, как приложится к рюмке.
Елизавета встретила Влада, после забеременела от него. Но парня она вычеркнула из своей жизни после его измены.
Фото: u-tv.ru
Влад жизнью сына не интересуется, живет с другой девушкой. А его сестра помогает Лизе ухаживать за малышом Максимом. Зато бабушка мальчика (мать Влада) рада, что ее сын бросил девушку и ребенка. «Не знаю, чем я ей так неугодна, но она меня ненавидит», — признавалась Лиза.
Елизавета с сыном живут за счет молодой бабушки. «Мне жалко маму, что она тянет нас всех. Когда сын подрастет, буду много работать, чтобы ей стало полегче, чтобы она отдохнула», — говорит юная мать.
Лиза не скрывает, что хочет найти надежного мужчину, но понимает, что идеальных не бывает: «Главное, чтобы он был не такой, как Влад, был добрым и принял моего сына как родного...».
Анастасия
Тверь
Настя родилась в Ростове-на-Дону. Родители развелись и разделили детей: отец забрал сына, а мама — дочь. Мать после встречи с новым мужчиной родила еще одного сына. Но через несколько лет она забрала детей и переехала в Тверь. Здесь женщина начала строить отношения с 18-летним Русланом, который был всего на два года старше ее дочери.
Чтобы реже бывать дома и в компании молодого отчима, Настя все больше времени проводила со своим парнем Асадом. Мусульманская семья парня, особенно его мать, была против отношений молодых людей.
Фото: www.instagram.com/anastasiairsalieva2280
Настя забеременела, ее сын Амир родился раньше срока, но растет здоровым мальчиком. Молодая мать бросила Асада после его измены, сыном он не интересуется. Он признается, что ребенок ему не нужен и вообще он еще не нагулялся. Вся его семья добавила контакты Анастасии в «черный список».
Отношения Насти с мамой и молодым отчимом наладились, они живут дружно. «Мы стали братанами», — говорит участница шоу «Беременна в 16».
Чтобы помогать семье деньгами, Настя работает официанткой и снимается в рекламе. А с малышом в это время сидит ее мама.
Анастасия
Волгодонск
Настя росла трудным ребенком. Отец ушел из семьи, когда девочке было 2,5 года. Через несколько лет в семье появился строгий и правильный отчим, от которого мама родила двоих детей. Настя сначала дерзила новому члену семьи, а когда подросла, стала курить, гулять в сомнительных компаниях.
Она с трудом окончила школу, и мама приложила немало сил, чтобы пристроить непутевую дочь на самую доступную специальность в колледже. А вскоре девушка встретила парня Данила из соседнего села и изменилась до неузнаваемости. Мать не могла нарадоваться преобразившейся дочке, поэтому разрешила молодым людям жить вместе и даже сняла им квартиру. Но все было не так радостно. Парень часто прикладывался к рюмке и не хотел работать. А потом Настя забеременела.
Фото: u-tv.ru
Настя и Даня поженились, у них родился сын Сережа. Но семейная жизнь не сложилась: глава семейства пил и изменял молодой жене. Настя решилась на развод, расставшись с мужем. «Я осталась жить в нашей квартире, не смогла бы быть все время рядом с мамой. Но она мне во всем помогает», — говорит девушка.
Она мечтает окончить учебу, встать на ноги, вырастить сына достойным человеком — добрым и ответственным. Одним словом, полной противоположностью Дани.
«Я не мечтаю о новых отношениях, но и в монастырь уходить не собираюсь. Годам к 30 хочу родить дочку. Не раньше, мне еще самой надо на ноги встать», — рассказала о своих планах Анастасия.