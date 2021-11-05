«Беременна в 16»: как строили любовь и кого родили участницы четвертого сезона скандального шоу
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Фото: www.instagram.com/_mlh.a
На сайте Passion.ru уже рассказывали истории участниц первых трех сезонов «Беременна в 16». Как же сложились судьбы и других участниц скандального проекта?
Алина
Ижевск
С 14 лет Алина жила одна в двухкомнатной квартире. Родители девочки развелись и завели каждый новую семью. Школьница вскоре встретила Илью и не стала делать из этого тайну — мать с отцом знали, что их несовершеннолетняя дочь встречается с парнем.
Но для родителей молодого человека это стало шоком, отец строго-настрого запретил ему вступать в половые отношения. Но разговоры со взрослыми и их запреты не уберегли пару от неожиданной беременности.
9 апреля 2001 года Алина родила сына Артемия. В интервью, которое состоялось вскоре после родов, Алина рассказала, что со всем справляется, а из Ильи вышел хороший отец.
«Мы стараемся не просить помощи у родственников, это неправильно, — рассказывала молодая мать телеканалу «Ю». — Но нам все равно помогают, больше всех сестра Ильи Настя. Мать Ильи тоже приходит к внуку с подарками. И моя мама, при возможности нас навещает».
Алина призналась, что мечтает выйти замуж за отца своего ребенка, предложение он сделал, а со свадьбой не торопился.
Девушка рассказала, что материнство ее изменило, она стала более спокойной. «Понимаю, что мы не нагулялись, но не жалею, что родила так рано», — рассказала она.
В Instagram участница шоу рассказала, что Илью забрали в армию, и этот период будет непростым в ее жизни, но рядом есть родственники, которые всегда придут на помощь.
Алена
Новосибирская область
У 17-летней девушки сложились сложные отношения с Сашей, который был на два года старше нее. Он устраивал ей скандалы, ревновал и даже избивал. Но она терпела, не жаловалась близким, ведь парень грозил опубликовать их интимное видео. При этом он жил в доме родителей Алены: мать с отцом сжалились над «беднягой», так как у него была непростая обстановка в семье.
Фото: www.instagram.com/pd.alena.pd
Алена все же нашла в себе силы расстаться с абьюзером, но через несколько месяцев они встретились, и под действием горячительных напитков провели ночь вместе. Вскоре она узнала, что ждет ребенка. Но даже появление общего ребенка не примирило Алену и Александра. Он изменял и не собирался менять привычный для себя образ жизни.
Девушка не стала делать аборт, и родила дочь Василину, поставив в свидетельстве о рождении в графе «отец» прочерк.
Молодые родители полностью прервали общение. Алена сама справляется с ролью мамы, к тому же ей помогают ее молодые еще родители. «А Саша всякой фигней страдает, ездит по кальянным...», — откровенничала молодая мать.
Участница шоу хочет, чтобы отец не появлялся в жизни ее дочери, чтобы она его не видела, а позже не задавала вопросов про какого-то дядю. Новые отношения Алена строить не собирается, посвящает все время маленькой дочке.
Олеся
Томск
Участница четвертого сезона «Беременна в 16» пошла по стопам старшей сестры Анны, которая тоже снималась в проекте, но несколькими годами ранее. 17-летняя Олеся не рассказала маме о 22-летнем Богдане, потому что в семье боялись, что с еще одной из сестре может случиться неприятная история. Так и произошло. Девушка забеременела и родила сына Егора.
Фото: u-tv.ru
Отношения молодых родителей нельзя назвать хорошими, а тем более идеальными. Богдан не работает, ходит на гулянки. И вообще, замуж он позвал совсем другую девушку, которую знал всего две недели.
Но Олеся не собирается разрывать с ним отношения, потому что уверена: он идеальный для нее вариант. «Мне все равно с кем он, семью рушить не хочу, люблю его сильно», — заявляет она.
Отношения девушки с собственной матерью не сложились, бабушка не приезжает навестить маленького внука. Бабушка по отцовской линии в шоке от всего происходящего, но обеспечивает семью.
Оказавшаяся в непростой ситуации Олеся все равно уверена. что поступила правильно, родив сына в столь юном возрасте. «Если кто-то окажется в подобной истории, пусть рожает и никого не слушает», — дает она совет таким же заблудившимся девчонкам.
Ева
Пермь
Еве было 15, когда она в дурной компании встретила любовь — Сашу. Вскоре девушка забеременела, но скрывала свое положение до последнего. Но, когда все же пришлось раскрыться, мать с отцом встали на сторону дочери.
Фото: www.instagram.com/evonittaa
Как только парень узнал, что станет молодым папашей, потребовал сделать тест ДНК, так как не поверил, что ребенок от него. Однако же после съемок шоу молодые люди помирились, а вскоре у них родился сын Миша.
Справляться с родительскими обязанностями несовершеннолетней маме помогала молодая бабушка. Ева призналась, что ночью не слышит, когда просыпается малыш, поэтому на выручку всегда приходила бабушка.
Ева и Саша не живут вместе, но видятся почти каждый день. «После съемок мы с ним долго не общались. Потом он все же приехал увидеть Мишу, потом опять разругались», — рассказывала девушка о своих страстях. Но в итоге пара все же помирилась.
Ева мечтает вырастить сына настоящим мужчиной: любознательным, ответственным за свои слова, уважающим родителей, а не таким, чтобы одни попойки на уме, как у его отца. Девушка не исключает, что все еще встретит идеального мужчину, который будет заботиться о ней и содержать ее и малыша.
Екатерина
Красноармейск
Катя росла трудным ребенком. В 13 лет она узнала, что ее воспитывают приемные родители, и пустилась во се тяжкие. Из омута ее смог вытащить возлюбленный Андрей. Мама школьница не была против их отношений, но запретила начинать половую жизнь. Конечно, ее никто не послушал. И вскоре девушка забеременела.
Фото: u-tv.ru
До рождения сына Леонида молодые люди успели расписаться. Но со временем девушка поняла, что ее избранник не такой чуткий и заботливый, каким казался на первый взгляд. Тогда она решила развестись с ним, как только достигнет 18-летия.
Катя рассказала, что отец из ее мужа получился средненький, один на один с собственным сыном он никогда не оставался, только в присутствии своей мамы. Но в то же время новоиспеченный папаша помогает купать, переодевать, кормить ребенка.
Отношения в семье складываются непростые, часто возникают скандалы на бытовой почве, но молодой матери с ребенком на руках попросту некуда уйти. Катя планирует вырастить сына достойным человеком, чтобы он никогда не поднимал руку на девушку. Также она постарается не повторить ошибок, которые сделала ее приемная мать. Кстати, она с Катей не общается, оборвала с ней все отношения, заявив, что та сама должна выпутываться из своих проблем.
Зато общение с биологической матерью Викторией постепенно удалось наладить (этого и не смогла простить приемная).
Алина
Испания
В Испанию девочка с мамой переехала в 8-летнем возрасте. В новой стране она выучила язык, освоилась в школе и встретила первую любовь — 19-летнего Луиса. Молодые люди парили на крыльях любви, пока не стало известно о беременности Алины. От будущего молодого отца ждали серьезных поступков и того, что он возьмет на себя ответственность за любимую и будущего малыша. Но Луис не захотел расставаться с расслабленной жизнью в родительском доме.
Фото: www.instagram.com/lina_kolychevaa
У молодых людей было много разногласий, но после рождения сына Лео они все же смогли прийти к обоюдному согласию. «Мы помирились, мы вместе, но живем порознь», — рассказывала Алина. Девушка признавалась, что ей обидно, что сын родился копией отца, а не ее.
Когда молодая мать уходит на занятия в школу, оставляет малыша с испанскими бабушкой и дедушкой. А содержит Алину и ее сына ее мама.
«Многие люди говорят мне и в лицо, и за спиной, что я ничего не смогу дать сыну: ни воспитания, ни образования. Но мне все равно, что они говорят. Потому, что это их мнение, а не мое. Я же знаю, что я смогу ему все дать», — рассказала девушка. В будущем она планирует окончить вуз и стать психологом.
Полина
Владивосток
Полина забеременела в 17 лет. Но она не была готова к серьезной взрослой жизни, в голове у нее были только тусовки и компании. Но рядом был Владимир, который взял решение важных вопросов на себя.
Фото: www.instagram.com/spoliaal
Полина долго не могла решить: идти на аборт или сохранить беременность. Но Вова настоял — ребенку быть! Девушку поддержали и все близкие. И родился появился Мирон.
Из Владимира получился отличный отец, который во всем помогает молодой жене. «Он все делает. И стирает, и белье развешивает, и с ребенком сидит. Но ночью я его не бужу. Он ведь работает», — рассказывает Полина.
Молодые родители уже планируют второго малыша, но понимают, что Полине сначала нужно получить образование. «Вообще я хочу троих детей. Но после второго все будет видно. А главное, хочу воспитать Мирона достойным человеком. Хочу много времени быть с ним и стать ему не только мамой, но и подругой», — озвучивает планы на будущее молодая мать.
Дарья
Магнитогорск
Даша росла серьезной девочкой, для которой учеба была в приоритете. После школы она мечтала стать учителем. Но случилась первая большая любовь, а после — беременность. Казалось бы, на планах о светлом будущем можно было бы поставить крест. Но Дарья намерена все же получиь диплом и преподавать.
Фото: www.instagram.com/dariason18
Даша не скрывала, что ей жилось бы намного проще, если бы мама помогала ей. Но та с первого взгляда не взлюбила избранника дочери Павла. Но влюбленные вместе прошли все трудности, растят сына Славу и планируют свадьбу.
В первое время после появления малыша молодым родителям было непросто: Павел уставал на работе, а Дарья — дома с ребенком. Из-за случались ссоры и срывы. Но оба они понимали, что это из-за усталости.
Девушка признает, что из любимого вышел отличный отец, которых заботится о сыне, покупает ему все, что нужно, содержит семью, да и о помощи любимой не забывает. Также в трудную минуту на выручку приходит свекровь. А мама Дарья отказалась принимать активное участие в жизни дочери и внука, заняв удобную позицию: сами захотели, сами и выкарабкивайтесь.
«В ближайшие лет 5 не хочу еще одного ребенка. Нужно воспитать первого. Я после первой тяжелой беременности и сложных родов еще не отошла. Я люблю детей, и я бы очень хотела девочку. Ребенок – это счастье такое», — рассказывала о своих планах на ближайшие годы Дарья.
Фото: телеканал «Ю», Instagram