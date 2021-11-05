«Беременна в 16»: как строили любовь и кого родили участницы четвертого сезона скандального шоу

До рождения сына Леонида молодые люди успели расписаться. Но со временем девушка поняла, что ее избранник не такой чуткий и заботливый, каким казался на первый взгляд. Тогда она решила развестись с ним, как только достигнет 18-летия.

Катя рассказала, что отец из ее мужа получился средненький, один на один с собственным сыном он никогда не оставался, только в присутствии своей мамы. Но в то же время новоиспеченный папаша помогает купать, переодевать, кормить ребенка.

Отношения в семье складываются непростые, часто возникают скандалы на бытовой почве, но молодой матери с ребенком на руках попросту некуда уйти. Катя планирует вырастить сына достойным человеком, чтобы он никогда не поднимал руку на девушку. Также она постарается не повторить ошибок, которые сделала ее приемная мать. Кстати, она с Катей не общается, оборвала с ней все отношения, заявив, что та сама должна выпутываться из своих проблем.

Зато общение с биологической матерью Викторией постепенно удалось наладить (этого и не смогла простить приемная).

Алина

Испания

В Испанию девочка с мамой переехала в 8-летнем возрасте. В новой стране она выучила язык, освоилась в школе и встретила первую любовь — 19-летнего Луиса. Молодые люди парили на крыльях любви, пока не стало известно о беременности Алины. От будущего молодого отца ждали серьезных поступков и того, что он возьмет на себя ответственность за любимую и будущего малыша. Но Луис не захотел расставаться с расслабленной жизнью в родительском доме.