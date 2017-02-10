Популярная певица Валерия пришла в купальнике на официальное мероприятие

Сегодня на красной дорожке фестиваля «Жара» все взгляды были прикованы к певице Валерии. Она появилась на мероприятии в прозрачной тунике, сквозь которую просвечивали белые трусики и бюстгальтер. «На улице +38°C в тени», — объяснила она выбор наряда.

Присутствующие по достоинству оценили идеальную фигуру 49-летней звезды, кто-то даже наверняка позавидовал. Публикуя короткое видео в своем блоге, Валерия, видимо, предчувствовала бурю в комментариях и снабдила пост хештегами: «#хулиганим #выжемать #чайнешешнадцать #каквамнестыдно #совсемсумасошла #разочарование #отписываюсь #этотшоубизнес #выженебузова #ивытудаже».

Красная дорожка была организована на пляже. Купальник и невесомая туника, по признанию певицы, спасли ее от теплового удара. Для того чтобы выглядеть в подобных нарядах на все сто, артистка занимается спортом и следит за питанием даже на отдыхе.