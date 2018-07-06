Лицо в «муке», жуткие стрелки и не только: звезды, которых испортил неудачный макияж

Даже звезды, в распоряжении которых находятся лучшие стилисты, визажисты и косметические средства, порой выглядят на красных дорожках далеко неидеально. Кого-то в борьбе с блеском лица или синяками под глазами припудрили до состояния мумии, кому-то нарисовали жуткие стрелки или совершенно ужасно подчеркнули скулы... Смотрите нашу галерею и никогда не повторяйте бьюти-ошибки знаменитостей.