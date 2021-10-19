Бедное детство, скандалы из-за откровенных фотосессий и другие факты о Веронике Кастро

Вероника родилась в многодетной семье в Мехико: кроме нее были еще два брата и сестра. Родители будущей актрисы развелись, когда ей было десять лет. Воспитанием детей занималась только мама, которой едва хватало денег, чтобы прокормить их. О красивых и модных нарядах Кастро в то время могла только мечтать.

Ситуацию осложняло еще то, что над девушкой постоянно смеялись сверстники. Ребята критиковали ее простоватые и старые вещи, да еще и не забывали оценить внешность Кастро. Низкорослая и пухленькая Вероника всегда была объектом насмешек. Казалось, что после всего этого она должна была замкнуться в себе и страдать всю жизнь из-за комплексов.