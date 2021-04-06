Барановская, Климова и другие матери-одиночки, утеревшие нос бывшим мужьям

Юлия Барановская

Первой в нашем негласном рейтинге значится Юлия Барановская. Миниатюрная шатенка с несгибаемым характером, которая после расставания с футболистом Андреем Аршавиным в 2012 году сделала головокружительную карьеру на «Первом канале» и воспитывает троих детей. Девушка при этом не озлобилась на бывшего мужа — кажется, он ей попросту безразличен. При этом Юлия изначально, без лишней шумихи, смогла добиться от него выплаты алиментов и начать работать на ТВ, не имея до этого никакого опыта работы в кадре.

Еще в самом начале, во время развода с Аршавиным, Андрей Малахов в своем ток-шоу предугадал судьбу Юли, заметив, что она может сделать карьеру на телевидении, так как хорошо чувствует людей и не боится камеры. Так оно и вышло.

Спустя годы Андрей Аршавин, который поначалу не общался с детьми, пошел на контакт — сейчас отец и дети общаются, Юля этому только рада.