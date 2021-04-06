Барановская, Климова и другие матери-одиночки, утеревшие нос бывшим мужьям
Юлия Барановская
Первой в нашем негласном рейтинге значится Юлия Барановская. Миниатюрная шатенка с несгибаемым характером, которая после расставания с футболистом Андреем Аршавиным в 2012 году сделала головокружительную карьеру на «Первом канале» и воспитывает троих детей. Девушка при этом не озлобилась на бывшего мужа — кажется, он ей попросту безразличен. При этом Юлия изначально, без лишней шумихи, смогла добиться от него выплаты алиментов и начать работать на ТВ, не имея до этого никакого опыта работы в кадре.
Еще в самом начале, во время развода с Аршавиным, Андрей Малахов в своем ток-шоу предугадал судьбу Юли, заметив, что она может сделать карьеру на телевидении, так как хорошо чувствует людей и не боится камеры. Так оно и вышло.
Спустя годы Андрей Аршавин, который поначалу не общался с детьми, пошел на контакт — сейчас отец и дети общаются, Юля этому только рада.
Удивление у нее вызывают лишь повторяющиеся вопросы аудитории о том, видит ли она себя с Аршавиным, если случится так, что он вернется. Однажды Юлия даже ответила на этот и несколько других популярных вопросов в свой адрес: «Отвечаю на три самых задаваемых вопроса: 1. Волосы не крашу. 2. Линзы не ношу. 3. Аршавина не жду. А еще всех вас люблю! Спасибо вам за ваше внимание, заботу и интерес к нам с детьми».
Фото: Instagram @baranovskaya_tv
Агата Муцениеце
Актриса, которая с виду не выглядит бойцом, спустя год после развода смогла почти полностью оправиться от расставания и совершенно точно совершить рывок в карьере. Недолго думая, девушка запустила авторский проект на YouTube, где начала интервьюировать других женщин, переживших развод. В комментариях подписчики отмечают: Агата, может быть, не лучший на планете интервьюер, но ее искренность и непосредственность подкупают. С первых же выпусков актриса заполучила на канал медийных героев: Айзу Анохину, Оксану Лаврентьеву, Юлию Меньшову и затем Ксению Собчак (последняя сначала сама сделала с Агатой интервью).
Параллельно Муцениеце с подругами делает выпуски «Мамбука», где вместе с приглашенной звездой и специалистами обсуждаются насущные мамские темы. Кроме того, девушка получила повторное приглашение стать соведущей Дмитрия Нагиева в шоу «Голос. Дети», а также на экраны выходят сериальные работы с ней. И все это сопровождается новостями о романе бывшего мужа Павла Прилучного с коллегой Мирославой Карпович — попробуйте держать лицо, когда рана еще не совсем затянулась.
Агата констатирует, что на детей времени остается меньше, чем хотелось бы, из-за этого она испытывает угрызения совести. С другой стороны, подобное чувство вины знакомо почти любой работающей маме.
Фото: Instagram @agataagata
Екатерина Климова
Актриса — настоящая мама-героиня. У нее четверо детей и три брака позади. В глазах многих коллег и поклонников она примерная мама и успешная артистка, которая много работает, зарабатывает и постоянно слышит комплименты в адрес внешности. В свои 43 года она выглядит на десять лет моложе.
У Климовой дочь от первого брака с Ильей Хорошиловым, двое сыновей от коллеги Игоря Петренко и дочь от актера Гелы Месхи. И со всеми актриса сохранила хорошие отношения. С последним супругом, говорят, это получилось не сразу. Сама свадьба Екатерины и молодого грузинского актера стала полной неожиданностью для их поклонников. Роман вспыхнул на съемочной площадке, свадьбу решили не откладывать. В браке родилась очаровательная девочка Бэлла. А спустя несколько лет также неожиданно для многих Климова подала на развод. Обмолвившись затем в интервью, что пару развела работа: оба много снимались и почти не виделись.
Назвать актрису матерью-одиночкой язык не повернется: она пример успешной женщины, которая управляет своей жизнью.
Фото: Instagram @irenaponaroshku
Ирена Понарошку
Журналист и блогер в одиночку воспитывает двоих сыновей: Серафима и Тео. О разводе с мужем, диджеем Александром Листом, она сообщила не сразу. Сначала о расставании эмоционально высказался Лист: «Моя жена объявила о разводе! Это после всего?! Это потому что я современный, честный и классный? Просто я был обычным человеком, любил детей своих, хотел простого человеческого счастья! Мужчины! Не верьте женщинам!».
Спустя полгода развод подтвердила Ирена. Мама двоих детей периодически выкладывает у себя в Instagram визиты бывшего супруга (или маэстро, как она его называет) к ним домой: отец общается с детьми, бывшие супруги сохранили хорошие отношения. Сейчас Понарошку вместе с детьми отдыхает в Таиланде: когда-то эту страну открыл для нее бывший муж, с тех пор, уже много лет, блогер уезжает туда зимовать. Успешная мама регулярно делится советами из области материнства, зарабатывает на рекламе в блоге, украшает выпуски «Вечернего Урганта» и, в общем, всячески демонстрирует активную жизненную позицию.
Фото: GlobalLookPress
Полина Гагарина
Ряды женщин, воспитывающих детей после развода, пополнила в прошлом году Полина Гагарина. Певица подала на развод с фотографом Дмитрием Исхаковым. Супруги воспитывают дочь Мию, также у Полины сын от первого брака с актером Петром Кисловым. Певица не привыкла выносить эмоции на публику. Ни в одном интервью она пока так и не высказалась о разводе и его причинах. Полина много работает: концерты, проект «Голос», рекламные контракты.
Зато с публикой откровенничает бывший муж. Дмитрий не раз рассказывал подписчикам и журналистам, что развод стал серьезным испытанием — он все еще приходит в себя. Отношения с бывшей женой хорошими не назовешь — общаются они только по вопросам, касающимся дочери. Полину Гагарину тоже не назовешь страдающей матерью-одиночкой: она востребована в профессии и не испытывает недостатка в поклонниках.
Фото: Globallook, Instagram
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