Летом некоторые звезды расслабились и перестали готовиться к светским выходам

Лукерья Ильяшенко

Любим Лукерью Ильяшенко, поэтому особенно расстроились, увидев ее в таком странном образе на показе фильма «Блокбастер». Актриса как будто не выспалась, не успела причесаться и надела первое, что попалось под руку, опасаясь очередного внезапного похолодания. Поверх невнятного черного платья с длиннющими рукавами гармошкой Лукерья накинула мятый белый халатик, который сама считает похожим на кимоно. Может, и похож, но так его носить точно не стоит. Мария Кравцова

Мария Кравцова на показ того же «Блокбастера» тоже пришла в халате. Расслабленный стиль, шелковые пижамы и объемные халаты — это здорово, стильно и круто. Но не всегда. Такое ощущение, что Машу в помявшейся за ночь сорочке друзья в спешке увезли смотреть новый классный фильм. Только надеть кеды и накинуть халатик ей и удалось. Константин Богомолов

В чем известный театральный режиссер Константин Богомолов пришел посмотреть кино, мы не заметили. Для образа городского сумасшедшего хватило и этой эффектной укладки. Маша Цигаль

Времена безудержных многодневных рейвов, на которых зажигала Маша Цигаль, позади, но дизайнер по-прежнему в боевой готовности. Вот в таком агрессивном образе отчаянной тусовщицы Маша пришла на расслабленную летнюю коктейльную вечеринку Светланы Бондарчук. Дженнифер Лоуренс

Голливудская звезда с многомиллионными гонорарами и лицо Dior Дженнифер Лоуренс на показе Christian Dior Haute Couture в Париже выглядела, как одна из тех нелепых гостей, которые приходят на модные показы в остромодных, по их собственному мнению, образах. А на самом деле смотрятся дико смешно. Да и грудь Дженнифер без белья и под прозрачным кружевом не красит общую картину. А вот в таком виде Дженнифер Лоуренс появилась на выставке Dior, открывшейся в рамках той же парижской Недели моды. Даже не знаем, в чем актриса выглядит хуже.

Натали Портман

На Неделю моды в Париже заглянула и Натали Портман, которая тоже является лицом Dior. Актриса продемонстрировала, что классическое маленькое черное платье — это беспроигрышный вариант, если только оно не слишком маленькое. Выглядела в нем Натали так, как будто давно из него выросла, дышать в нем ей тяжело, но вот нравится ей это платье — и все тут!