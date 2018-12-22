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Бабушкин наряд, платье-«мусорный пакет» и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Кира Найтли

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На прошедшей неделе обошлось без «голых» платьев и фееричных нарядов. Почти все знаменитости, выходившие в свет выглядели стильно и элегантно. Правда, некоторые девушки решили спрятать фигуры, завернувшись в непонятные объемные одежды и смотрелись так себе.

Кира Найтли

Кира Найтли появилась на вручении британских теленаград в «бабушкином» платье до пят и объемными рукавами, похожем на цветастые головные платки или дачную скатерть. Похоже, актриса перестаралась со скромностью.

Вера Брежнева

На минувшей неделе поклонники не оценили мятое платье Веры Брежневой и сравнили его с пакетом для мусора. Обычно певица выглядит более удачно и эффектно. «Вера иногда выглядит сногсшибательно. Иногда, простите, как трансвестит. А эта фотка смешная, будто ее имочалили и завернули в пакет», «Такая красивая, а одета в платье из целлофана... Ревва красавчик», «Что за пакет на Брежневой?», «Зачем это платье?», «Вера в мусорном пакете», «Вера, платье тебя портит», «Не лучшее фото Брежневой, собственно, как и лук», — написали фолловеры.

Стелла Аминова

Не впечатлило нас и платье Сетллы Аминовой со смешной короткой юбкой c торчащей в разные стороны бахромой, напоминавший серебристый новогодний дождик для елки.

Катя Добрякова

Еще более нелепо выглядела дизайнер Катя Добрякова в детсадовском платье со смешными аппликациями и в белых ковбойских сапожках.

Ксения Чилингарова

Ксения Чилингарова буквально утонула в огромном мохнатом свитере с начесом и рисунком в виде огромных разноцветных роз.

Виктория Дайнеко

Что было надето на Виктории Дайнеко, наряды которой в последнее время выглядят все более странно, мы вообще не поняли.

Ирина Старшенбаум

Ирина Старшенбаум выглядела неудачно и немного нелепо из-за несоблюдения пропорций: слишком маленькая голова с прилизанной короткой стрижкой и широкие белые брюки явно друг с другом не гармонировали.

Текст: Роман Страстный

Фото: globallookpress, пресс-служба, instagram

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