Бабушкин наряд, платье-«мусорный пакет» и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе

Ирина Старшенбаум выглядела неудачно и немного нелепо из-за несоблюдения пропорций: слишком маленькая голова с прилизанной короткой стрижкой и широкие белые брюки явно друг с другом не гармонировали.

Текст: Роман Страстный

Фото: globallookpress, пресс-служба, instagram

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