Бабушкин наряд, платье-«мусорный пакет» и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе

Кира Найтли
Кира Найтли появилась на вручении британских теленаград в «бабушкином» платье до пят и объемными рукавами, похожем на цветастые головные платки или дачную скатерть. Похоже, актриса перестаралась со скромностью.
Вера Брежнева
На минувшей неделе поклонники не оценили мятое платье Веры Брежневой и сравнили его с пакетом для мусора. Обычно певица выглядит более удачно и эффектно. «Вера иногда выглядит сногсшибательно. Иногда, простите, как трансвестит. А эта фотка смешная, будто ее имочалили и завернули в пакет», «Такая красивая, а одета в платье из целлофана... Ревва красавчик», «Что за пакет на Брежневой?», «Зачем это платье?», «Вера в мусорном пакете», «Вера, платье тебя портит», «Не лучшее фото Брежневой, собственно, как и лук», — написали фолловеры.
Стелла Аминова
Не впечатлило нас и платье Сетллы Аминовой со смешной короткой юбкой c торчащей в разные стороны бахромой, напоминавший серебристый новогодний дождик для елки.
Катя Добрякова
Еще более нелепо выглядела дизайнер Катя Добрякова в детсадовском платье со смешными аппликациями и в белых ковбойских сапожках.
Ксения Чилингарова
Ксения Чилингарова буквально утонула в огромном мохнатом свитере с начесом и рисунком в виде огромных разноцветных роз.
Виктория Дайнеко
Что было надето на Виктории Дайнеко, наряды которой в последнее время выглядят все более странно, мы вообще не поняли.
Ирина Старшенбаум
Ирина Старшенбаум выглядела неудачно и немного нелепо из-за несоблюдения пропорций: слишком маленькая голова с прилизанной короткой стрижкой и широкие белые брюки явно друг с другом не гармонировали.
Текст: Роман Страстный
Фото: globallookpress, пресс-служба, instagram
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