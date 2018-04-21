Бабочки на груди и ягодицах, шаровары со слонами и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе

Любим Шарлиз Терон, ее стиль, роли, но... На этот раз актриса нас разочаровала. На кинопремьеру она пришла в черном платье с принтами в виде огромных цветастых бабочек на груди, зоне между талией и коленями и попе... Прямо скажем, так себе дизайнерское решение.

Хелена Бонэм Картер