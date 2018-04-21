Бабочки на груди и ягодицах, шаровары со слонами и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе

Шарлиз Терон
Любим Шарлиз Терон, ее стиль, роли, но... На этот раз актриса нас разочаровала. На кинопремьеру она пришла в черном платье с принтами в виде огромных цветастых бабочек на груди, зоне между талией и коленями и попе... Прямо скажем, так себе дизайнерское решение.
Хелена Бонэм Картер
Хелена Бонэм Картер любит одеваться ярко и нестандартно, предпочитает стиль городской сумасшедшей и обычно выглядит довольно эпатажно и при этом здорово. Но это платье на располневшей фигуре актрисы смотрелось откровенно так себе и делало ее похожей на поросенка... на копытах.
Молли Эфраим
Молли Эфраим визуально испортила себе фигуру из-за цветастых шароваров, похожих на кухонное полотенце. На самом деле Молли девушка стройная, но глядя на нее в этих штанах, мало кто сможет в это поверить.
Шеннон Перзер
А вот девушка с формами Шеннон Перзер явно выбрала не подходящий для ее фигуры и цвета кожи костюм. Выглядела она в нем как бледная неуверенная в себе девушка с расплывшейся фигурой.
Хелена Йорк
Хелена Йорк могла бы выглядеть лучше, если бы на ней хорошо сидели брюки, а на ногах были не башмаки Аладдина, а стильные лодочки или босоножки с тонкими ремешками.
Эмили Ратажковски
Эмили Ратажковски обычно демонстрирует миру свои сильные стороны — пышную грудь, упругие ягодицы и миловидное лицо. На этот раз модель решила все это скрыть, зато продемонстрировала не самый красивый пупок, отсутствие женственных бедер и нарисовала себе губы на пол-лица коричневым карандашом.
Марен Моррис
Марен Моррис в своем переливающемся платье со складками на бедрах и животе была похожа на... муху.
Биби Рекса
Лучше бы Биби Рекса надела маленькое (или большое) классическое черное платье. Прозрачные рукава с черными ветками и непонятный волан до подбородка выглядели довольно странно.
Ирина Безрукова
Ирина Безрукова спрятала стройную фигуру под платьем, напоминавшем старую занавеску в заброшенном доме. В этом наряде актриса появилась на открытии Московского международного кинофестиваля.
Елена Бирюкова
Елена Бирюкова на открытии ММКФ тоже появилась в какой-то прозрачной занавеске, накинутой на черное мини-платье.
Алеся Кафельникова
Алеся Кафельникова обесцветила волосы, перестаралась с загаром, надела черный топ с декольте на голое тело, смешные кроссовки со снежинками... В общем, как-то странно выглядела Алеся на мероприятии журнала Tatler для стильных молодых людей.
Пэрис Хилтон
Пэрис Хилтон вышла на красную дорожку в черном полупрозрачном платье с торчащими в разные стороны краями, в котором была похожа на сгоревшую спичку.
Тесс Холлидей
А plus-size-модель Тесс Холлидей в цветастом платье напоминала бабушкину перину. Нам вот захотелось прилечь на Тесс и вздремнуть.
Линдси Вонн
Если Линдси Вонн решила попробовать себя в роли цыпленка, то у нее получилось.
Фото: eastnews, globallookpress, getty, starface, пресс-служба