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Бабочки на груди и ягодицах, шаровары со слонами и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе

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Эмили Ратажковски
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Яркие краски, модные эксперименты, кричащие принты, смелость, безумие и отвага далеко не всегда являются залогом успеха. Некоторые известные девушки на прошедшей неделе определенно ошиблись, решившись изменить свой стиль и попробовать что-то новое.

Шарлиз Терон

Любим Шарлиз Терон, ее стиль, роли, но... На этот раз актриса нас разочаровала. На кинопремьеру она пришла в черном платье с принтами в виде огромных цветастых бабочек на груди, зоне между талией и коленями и попе... Прямо скажем, так себе дизайнерское решение.

Хелена Бонэм Картер

Хелена Бонэм Картер любит одеваться ярко и нестандартно, предпочитает стиль городской сумасшедшей и обычно выглядит довольно эпатажно и при этом здорово. Но это платье на располневшей фигуре актрисы смотрелось откровенно так себе и делало ее похожей на поросенка... на копытах.

Молли Эфраим

Молли Эфраим визуально испортила себе фигуру из-за цветастых шароваров, похожих на кухонное полотенце. На самом деле Молли девушка стройная, но глядя на нее в этих штанах, мало кто сможет в это поверить.

Шеннон Перзер

А вот девушка с формами Шеннон Перзер явно выбрала не подходящий для ее фигуры и цвета кожи костюм. Выглядела она в нем как бледная неуверенная в себе девушка с расплывшейся фигурой.

Хелена Йорк

Хелена Йорк могла бы выглядеть лучше, если бы на ней хорошо сидели брюки, а на ногах были не башмаки Аладдина, а стильные лодочки или босоножки с тонкими ремешками.

Эмили Ратажковски

Эмили Ратажковски обычно демонстрирует миру свои сильные стороны — пышную грудь, упругие ягодицы и миловидное лицо. На этот раз модель решила все это скрыть, зато продемонстрировала не самый красивый пупок, отсутствие женственных бедер и нарисовала себе губы на пол-лица коричневым карандашом.

Марен Моррис

Марен Моррис в своем переливающемся платье со складками на бедрах и животе была похожа на... муху.

Биби Рекса

Лучше бы Биби Рекса надела маленькое (или большое) классическое черное платье. Прозрачные рукава с черными ветками и непонятный волан до подбородка выглядели довольно странно.

Ирина Безрукова

Ирина Безрукова спрятала стройную фигуру под платьем, напоминавшем старую занавеску в заброшенном доме. В этом наряде актриса появилась на открытии Московского международного кинофестиваля.

Елена Бирюкова

Елена Бирюкова на открытии ММКФ тоже появилась в какой-то прозрачной занавеске, накинутой на черное мини-платье.

Алеся Кафельникова

Алеся Кафельникова обесцветила волосы, перестаралась с загаром, надела черный топ с декольте на голое тело, смешные кроссовки со снежинками... В общем, как-то странно выглядела Алеся на мероприятии журнала Tatler для стильных молодых людей.

Пэрис Хилтон

Пэрис Хилтон вышла на красную дорожку в черном полупрозрачном платье с торчащими в разные стороны краями, в котором была похожа на сгоревшую спичку.

Тесс Холлидей

А plus-size-модель Тесс Холлидей в цветастом платье напоминала бабушкину перину. Нам вот захотелось прилечь на Тесс и вздремнуть.

Линдси Вонн

Если Линдси Вонн решила попробовать себя в роли цыпленка, то у нее получилось.

Фото: eastnews, globallookpress, getty, starface, пресс-служба

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