Бабкина, Толкалина и другие звезды, на которых не женились даже спустя годы

Елена Перминова

Елена Перминова и Александр Лебедев до сих пор не поженились, несмотря на четверых детей и годы вместе. Модель и бизнесвумен недавно вновь подарила возлюбленному ребенка. Более того, в прошлом году Елена выкладывала фото с помолвочным кольцом (разумеется, с камнем внушительного размера), но до свадьбы дело не дошло. Говорят, помешала пандемия, ведь планы на торжество были грандиозные. С другой стороны, Наталье Водяновой и Антуану Арно пандемия не помешала зарегистрировать свои отношения в Парижской мэрии. Да, саму свадьбу пришлось перенести на неопределенный срок, но штампом возлюбленные свои отношения скрепили.

Надежда Бабкина

Певица и музыкант Евгений Гор давно живут вместе, но о свадьбе даже не задумываются. Артистка не раз публично говорила, что жениться они не собираются. Слишком много хлопот, да и больно большой процент разводов в стране... Бабкина подчеркивает, что возлюбленный, который моложе ее на тридцать лет, предложение ей делал, но она его не приняла и больше они к этой теме не возвращались.

А есть пары, которые решают вопрос со штампом иначе. Например, Мария Кожевникова предпочла походу в ЗАГС венчанный брак. Актриса считает, что клятва перед Богом имеет куда большее значение, нежели регистрация на бумажке. У Марии и ее возлюбленного трое детей. Также все помнят брак Анастасии Волочковой, который, как оказалось позже, был красивой постановкой. То есть эпатажная балерина и ее тогдашний возлюбленный Игорь Вдовин устроили в 2007 году роскошную церемонию, но законной силы регистрация не имела. Свадьба была, а штампа в паспортах не оказалось. Сейчас Вдовин, к слову, официально женат на телеведущей Елене Николаевой.