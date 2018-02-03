Этим ярким участникам популярного шоу талантов прочили большое будущее, их хиты постоянно крутили по радио, лучшие продюсеры подписывали с ними контракты. Казалось, что скоро весь мир будет у их ног... В общем, ребята красиво бросились в бой покорять шоу-бизнес, но в итоге так и остались артистами одного хита.

Мария Ржевская

Выпускница второй «Фабрики звезд» Мария Ржевская запомнилась поклонникам пронзительным взглядом, довольно странным видом и песней «Когда я стану кошкой». После шоу Маша вышла замуж за помощника продюсера Игоря Крутого Илью Кормильцева, родила дочь Элизу-Фредерику и улетела в Лондон, где теперь играет в театре и снимается в артхаусном кино.

Юрий Титов

«Я знал все о любви, и мне так обидно, просто в глазах твоих слез не видно», — по этим строчкам многие сразу впоминают хит «Понарошку», а вот его исполнителя, выпускника «Фабрики звезд — 4» Юрия Титова помнят далеко не все. Звездой шоу-бизнеса Юрий так и не стал, шесть раз он безрезультатно пытался попасть в проект «Голос». Титов по-прежнему занимается музыкой и выступает в клубах и караоке-барах.

Елена Кукарская

Исполнительница хитов для караоке «По маленькой», «Жу-жу» или «Пианист» Елена Кукарская была любимицей наставницы «Фабрики звезд — 5» Аллы Пугачевой, после шоу подписала контракт с продюсером Максимом Фадеевым, а затем пустилась в одиночное плавание и... пропала из виду. Елена не появляется на телевидении, на радио не ставят ее песни, но гастролировать она продолжает. Выступает Кукарская в основном в ДК российских городов и сел с романтичными названиями Бердюжье, Камышлов, Сухой Лог и Аромашево.

Антон Зацепин

Антон Зацепин прославился хитами «Книжки о любви» и «Широка река», которые до сих пор и поет на различных городских праздниках, в ДК и клубах. Новые записанные Антоном песни пока не смогли повторить успех его хитов времен «Фабрики звезд».

Александра Чвикова (Алекса)

Девушка с ангельской внешностью Александра Чвикова спела песню «Где же ты?» под псевдонимом Алекса и могла стать кумиром российских школьниц, но... так и не стала. После проекта она увлеклась экспериментами с внешностью, которые не пришлись по душе ее старым поклонникам. Уже в новом образе и с помощью продюсера Яны Рудковской Александра попробовала завоевать новую аудиторию, но попытка оказалась безуспешной. Сейчас Чвикова занимается дизайном ювелирных украшений для собственного бренда.

Пьер Нарцисс

«Ласковый мерзавец», «сладкий на все сто», Пьер Нарцисс из Камеруна так бы и остался в памяти тысяч россиян тем самым «шоколадным зайцем» из «Фабрики звезд», если бы не недавний скандал. В прошлом году радиоведущая Марианна Суворова обвинила певца в жестоком изнасиловании в состоянии алкогольного опьянения. В итоге артист стал частым гостем разоблачительных ток-шоу, в которых появлялась и его супруга Валерия, рассказавшая о семейном рукоприкладстве. В итоге Пьер Нарцисс признал свою вину, встал на путь исправления, а теперь пытается быть образцовым отцом и мужем.

Ирсон Кудикова

Эффектная блондинка с саксофоном, финалистка «Фабрики звезд» Аллы Пугачевой Ирсон Кудикова, соблазнительно исполнявшая песню Why, основала собственную компанию Irson Production и самостоятельно занялась своей карьерой. Ирсон работала в Лос-Анджелесе, сотрудничала с американскими рэперами. Правда, вот уже восемь лет новые альбомы она не выпускает, а в основном занимается бизнесом и воспитанием троих детей, а также является владельцем и главным редактором ежемесячного издания Patriki Times.

Александра Балакирева

Рыжеволосая оторва Александра Балакирева так и не стала русской Аврил Лавин и вообще исчезла из медиапространства. В составе группы «КуБа» Саша спела довольно успешные композиции «Кошки-мышки» и «Про маленького мальчика», но дальше дело не пошло. Три года назад Балакирева напомнила о себе, появившись в проекте «Главная сцена».

Майк Мироненко

Майк Мироненко пришел в «Фабрику звезд» сразу после школы и покорил девушек пронзительным исполнением лирической песни «Если ты уйдешь». После проекта Майк поступил на актерский факультет РАТИ (ГИТИС), но так и не добился большого успеха ни в актерской профессии, ни в шоу-бизнесе. Сейчас Мироненко работает ведущим развлекательных мероприятий.

Елена Терлеева