passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Аппетитно: Хайек, Ивлеева, Лопес, Серябкина и другие звезды с женственными формами

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 63

Сальма Хайек

Фото: Eastnews

Пока одни стремятся к модельным стандартам, а другие, напротив, ратуют за то, что женщины могут быть каких угодно размеров и не придерживаться диет не при каких условиях, эти знаменитости демонстрируют естественные женственные формы настоящих аппетитных девушек и поддерижвают себя в форме.

Сальме Хайек в начале сентября исполнится 52 года, она по-прежнему является одной из самых соблазнительных актрис в мире. В чем секрет? Сальма знает, как подчеркнуть свои достоинства и скрыть недостатки, не мучает себя диетами и гордится женственным формами.

Фото: Eastnews

Звезда шоу «Орел и решка» Настя Ивлеева, которая стремительно становится одной из самых успешных российских ведущих, тоже не похожа на худышку. Настя поддерживает себя в форме и вполне довольна тем, как выглядит. А уж как довольны поклонники...

Настя Каменских регулярно занимается спортом, следит за питанием, ведет здоровый образ жизни и даже выпускает собственную линию спортивной одежды. Вот только на пути к совершенству певица поняла, что ей необязательно становиться фарфоровой статуэткой, и теперь выглядит как настоящая секс-бомба.

Одна из самых востребованных и талантливых актрис в мире Кейт Уинслет никогда не страдала от отсутствия предложений ярких ролей от знаменитых режиссеров и не скучала без внимания интересных мужчин. Кейт выступает против пластической хирургии, диет и принуждения соответствовать стандартам красоты. Она довольна тем, как выглядит, и быть тростинкой точно не хочет.

Больше эффектных, талантливых и уверенных в себе знаменитостей с аппетитными формами — в нашей фотогалерее.

Текст: Роман Страстный

Фото: Eastnews, instagram, Starface, Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!