Аппетитно: Хайек, Ивлеева, Лопес, Серябкина и другие звезды с женственными формами

Пока одни стремятся к модельным стандартам, а другие, напротив, ратуют за то, что женщины могут быть каких угодно размеров и не придерживаться диет не при каких условиях, эти знаменитости демонстрируют естественные женственные формы настоящих аппетитных девушек и поддерижвают себя в форме.