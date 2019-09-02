Аппетитно: Хайек, Ивлеева, Лопес, Серябкина и другие звезды с женственными формами

Сальме Хайек в начале сентября исполнится 52 года, она по-прежнему является одной из самых соблазнительных актрис в мире. В чем секрет? Сальма знает, как подчеркнуть свои достоинства и скрыть недостатки, не мучает себя диетами и гордится женственным формами.
Фото: Eastnews
Звезда шоу «Орел и решка» Настя Ивлеева, которая стремительно становится одной из самых успешных российских ведущих, тоже не похожа на худышку. Настя поддерживает себя в форме и вполне довольна тем, как выглядит. А уж как довольны поклонники...
Настя Каменских регулярно занимается спортом, следит за питанием, ведет здоровый образ жизни и даже выпускает собственную линию спортивной одежды. Вот только на пути к совершенству певица поняла, что ей необязательно становиться фарфоровой статуэткой, и теперь выглядит как настоящая секс-бомба.
Одна из самых востребованных и талантливых актрис в мире Кейт Уинслет никогда не страдала от отсутствия предложений ярких ролей от знаменитых режиссеров и не скучала без внимания интересных мужчин. Кейт выступает против пластической хирургии, диет и принуждения соответствовать стандартам красоты. Она довольна тем, как выглядит, и быть тростинкой точно не хочет.
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Текст: Роман Страстный
Фото: Eastnews, instagram, Starface, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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