Андерсон, Маск, Меньшова и другие звезды, возвращавшиеся к своим экс-супругам

Юлия Меньшова и Игорь Гордин решили пожить отдельно после семи лет брака. К счастью, тогда все обошлось без скандалов и драм. «Наши отношения зашли в тупик. Трудно анализировать это, даже в общих чертах. Это как принцип домино: что-то одно валится, цепляет другое. А потом возникает ощущение абсолютного тупика, из которого нет иного выхода, кроме расставания. Мы не разошлись официально, мы перестали жить вместе», — рассказала актриса и телеведущая в интервью журналу «Hello». Спустя четыре года Гордин и Меньшова решили снова быть вместе. «Мы с детьми отдыхали в Турции. Собственно, дети нас и соединили. И через месяц с небольшим мы снова стали жить вместе», — рассказывал актер в том же интервью.

Вера Алентова и Владимир Меньшов