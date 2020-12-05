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Амбросио, Хадид, Ахмедова, Нюша и другие звезды в красных платьях: фото

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Алессандра Амбросио

Фото: DPA

Красный цвет всегда помогает девушкам быть в центре внимания. Правда, не все осмеливаются носить одежду этого эффектного оттенка. Предлагаем посмотреть на знаменитостей в красных платья с разрезами, декольте, блестками, длины мини и не только...

Одна из самых красивых, успешных и знаменитых моделей современности Алессандра Амбросио умеет выглядеть элегантно в самых провокационных нарядах. В том числе в красных платьях с очень дерзкими разрезами и вырезами на груди.

Еще одна звезда подиумов, глянцевых изданий, рекламных кампаний и соцсетей Белла Хадид любит быть в центре внимания, так что и наряды выбирает соответствующие.

Белла Хадид

Фото: Eastnews

Сабина Ахмедова и Юлия Хлынина продемонстрировали точеные фигуры в очень похожих красных платья с обнаженными плечами и высокими разрезами. Выглядели актрисы элегантно и сексуально.

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Сабина Ахмедова

Фото: Пресс-служба

Наталья Бардо и Наталья Чистякова-Ионова выходили в свет в одинаковых красных мини-платьях со страусиными перьями. Кому эффектный наряд идет больше?

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Наталья Бордо

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Светлана Устинова предпочитает более сдержанный стиль и любит вещи классического лаконичного кроя.

Светлана Устинова

Фото: Пресс-служба

А вот известные любительницы провокационных нарядов Нюша и Ольга Серябкина подчеркнули соблазнительные формы смелыми красными мини-платьями из шелка.

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Нюша

Фото: Пресс-служба

Модель Винни Харлоу с витилиго смело и с достоинством демонстрирует свой необычный цвет кожи в нестандартных откровенных нарядах, привлекающих всеобщее внимание.

Винни Харлоу

Фото: DPA

Больше знаменитосетй в эффектных красных нарядах — в нашей яркой фотогалерее.

Фото: starface, getty, dpa, eastnews, globallookpress, Екатерина Ширинкина / Passion.ru

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