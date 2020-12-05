Амбросио, Хадид, Ахмедова, Нюша и другие звезды в красных платьях: фото
Фото: DPA
Одна из самых красивых, успешных и знаменитых моделей современности Алессандра Амбросио умеет выглядеть элегантно в самых провокационных нарядах. В том числе в красных платьях с очень дерзкими разрезами и вырезами на груди.
Еще одна звезда подиумов, глянцевых изданий, рекламных кампаний и соцсетей Белла Хадид любит быть в центре внимания, так что и наряды выбирает соответствующие.
Фото: Eastnews
Сабина Ахмедова и Юлия Хлынина продемонстрировали точеные фигуры в очень похожих красных платья с обнаженными плечами и высокими разрезами. Выглядели актрисы элегантно и сексуально.
Фото: Пресс-служба
Наталья Бардо и Наталья Чистякова-Ионова выходили в свет в одинаковых красных мини-платьях со страусиными перьями. Кому эффектный наряд идет больше?
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Светлана Устинова предпочитает более сдержанный стиль и любит вещи классического лаконичного кроя.
Фото: Пресс-служба
А вот известные любительницы провокационных нарядов Нюша и Ольга Серябкина подчеркнули соблазнительные формы смелыми красными мини-платьями из шелка.
Фото: Пресс-служба
Модель Винни Харлоу с витилиго смело и с достоинством демонстрирует свой необычный цвет кожи в нестандартных откровенных нарядах, привлекающих всеобщее внимание.
Фото: DPA
Больше знаменитосетй в эффектных красных нарядах — в нашей яркой фотогалерее.
Фото: starface, getty, dpa, eastnews, globallookpress, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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