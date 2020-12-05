Амбросио, Хадид, Ахмедова, Нюша и другие звезды в красных платьях: фото

Одна из самых красивых, успешных и знаменитых моделей современности Алессандра Амбросио умеет выглядеть элегантно в самых провокационных нарядах. В том числе в красных платьях с очень дерзкими разрезами и вырезами на груди.

Еще одна звезда подиумов, глянцевых изданий, рекламных кампаний и соцсетей Белла Хадид любит быть в центре внимания, так что и наряды выбирает соответствующие.