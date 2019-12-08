«Занавеска» в розах, наряд гламурного страуса и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Globallookpress / Face to face
Николь Зефанья
Фото: Global Look Press / face to face
Николь Зефанья продемонстрировала себя во всей красе в аляповатом прозрачном платье-занавеске в красных розах, странно перекрученном ниже талии.
Дебора Кокс
Фото: Global Look Press / FS/AdMedia
Дебора Кокс в своем совершенно чудовищном прозрачном платье-сетке с перьями была похожа на гламурного страуса.
Джудит Вессендорф
Фото: Global Look Press / dpa
А вот Джудит Вессендорф в своем агрессивно-сексуальном наряде напомнила нам стриптизершу.
Келли Свиракова
Фото: Global Look Press / dpa
Дерзкое мини с ботфортами для выхода в свет выбрала и Келли Свиракова.
Диамонтэ Харпер (Saweetie)
Фото: Global Look Press / Birdie Thompson/AdMedia
Диамонтэ Харпер укуталась в прозрачное платье и продемонстрировала всем черные трусы... Не слишком элегантно.
Ханешия KJ Смит
Фото: Global Look Press / FS/AdMedia
Ханешия KJ Смит тем временем с удовольствием демонстрировала отсутствие нижнего белья в платье сразу с двумя слишком высокими разрезами.
Рози Уильямс
Фото: Global Look Press via ZUMA Press
Рози Уильямс явно пыталась одеться стильно и совсем не вульгарно, но в итоге что-то пошло не так... Наряд Рози испортил ее фигуру и сделал девушку похожей на шар на ножках.
Джессика Рич
Фото: Global Look Press / Faye Sadou/AdMedia
Джессика Рич тоже выбрала не самый удачный наряд с очень широкими плечами, в котором была похожа на Терминатора или трансформера.
Тони Дрэер-Аденуга
Фото: Global Look Press / Frederic Kern via www.imago-imag
Тони Дрэер-Аденуга нарядилась в накидку фокусника, прикрывавшую соски на ее обнаженной груди под прозрачным боди.
Валери Стайнберг
Фото: Global Look Press / Birdie Thompson/AdMedia
Валери Стайнберг отказалась от перьев, блесток, латекса, прозрачных тканей, но ее это не спасло. На красной дорожке она позировала в очень скучном полосатом комбинезоне, похожем на матрас. Ну а окончательно убили образ черные ботинки-калоши.
Фото: пресс-служба, globallookpress
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