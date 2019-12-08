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«Занавеска» в розах, наряд гламурного страуса и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Николь Зефанья

Фото: Globallookpress / Face to face

Мы снова всю неделю следили за знаменитостями, которые появлялись на различных светских мероприятиях, и выбрали самые модные выходы. На этот раз известные девушки больше всего разочаровали слишком откровенными и безвкусными нарядами.

Николь Зефанья

Фото: Global Look Press / face to face

Николь Зефанья продемонстрировала себя во всей красе в аляповатом прозрачном платье-занавеске в красных розах, странно перекрученном ниже талии.

Дебора Кокс

Фото: Global Look Press / FS/AdMedia

Дебора Кокс в своем совершенно чудовищном прозрачном платье-сетке с перьями была похожа на гламурного страуса.

Джудит Вессендорф

Фото: Global Look Press / dpa

А вот Джудит Вессендорф в своем агрессивно-сексуальном наряде напомнила нам стриптизершу.

Келли Свиракова

Фото: Global Look Press / dpa

Дерзкое мини с ботфортами для выхода в свет выбрала и Келли Свиракова.

Диамонтэ Харпер (Saweetie)

Фото: Global Look Press / Birdie Thompson/AdMedia

Диамонтэ Харпер укуталась в прозрачное платье и продемонстрировала всем черные трусы... Не слишком элегантно.

Ханешия KJ Смит

Фото: Global Look Press / FS/AdMedia

Ханешия KJ Смит тем временем с удовольствием демонстрировала отсутствие нижнего белья в платье сразу с двумя слишком высокими разрезами.

Рози Уильямс

Фото: Global Look Press via ZUMA Press

Рози Уильямс явно пыталась одеться стильно и совсем не вульгарно, но в итоге что-то пошло не так... Наряд Рози испортил ее фигуру и сделал девушку похожей на шар на ножках.

Джессика Рич

Фото: Global Look Press / Faye Sadou/AdMedia

Джессика Рич тоже выбрала не самый удачный наряд с очень широкими плечами, в котором была похожа на Терминатора или трансформера.

Тони Дрэер-Аденуга

Фото: Global Look Press / Frederic Kern via www.imago-imag

Тони Дрэер-Аденуга нарядилась в накидку фокусника, прикрывавшую соски на ее обнаженной груди под прозрачным боди.

Валери Стайнберг

Фото: Global Look Press / Birdie Thompson/AdMedia

Валери Стайнберг отказалась от перьев, блесток, латекса, прозрачных тканей, но ее это не спасло. На красной дорожке она позировала в очень скучном полосатом комбинезоне, похожем на матрас. Ну а окончательно убили образ черные ботинки-калоши.

Фото: пресс-служба, globallookpress

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