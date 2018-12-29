Корона на бейсболке, невидимые штаны и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе

Филипп Киркоров
Филипп Киркоров в прошедшем году меньше выходил в свет в стразах и перьях, отсутствие которых компенсировал яркими принтами и нашивками на одежде, от которых рябит в глазах. На одной из кинопремьер певец появился еще и в короне — чтобы никто не забывал, кто настоящий поп-король. А в таком облачении Филипп Бедросович позировал уже на другой премьере.
Наталья Андрейченко
Наталья Андреева тоже решила нарядиться повеселее и накидала на себя все самое яркое и разноцветное. Завершала образ обувь в духе кота в сапогах.
Мелания Трамп
А вот Мелания Трамп, наоборот, надела штаны, которые в Сети окрестили «невидимыми». Многие вообще их не сразу заметили и были шокированы тем, какие откровенные наряды выбирает супруга президента США.
Ирина Безрукова и Ирина Чайковская
Еше одни яркие девушки прошедшей недели — Ирина Безрукова и Ирина Чайковская. Мы сначала хотели что-то сказать о сомнительном пальто Ирины Безруковой в розах, перевязанном широким лакированным поясом.... Но потом обратили внимание на Ирину Чайковскую и просто потеряли дар речи. Миленькие лисички.
Маша Цигаль
Перестав одеваться в стиле неутомимой рейверши и отказавшись от модных когда-то жутких велюровых спортивных костюмов на выход, Маша Цигаль пока так и не смогла найти свой новый стиль. На одну из премьер дизайнер пришла в платье-скатерке в цветочек.
Габриэлла
Габриэлла, напротив, не намерена отказываться от велюровых костюмов и комбинезонов, которые мы бы посоветовали всем оставить для дома и дачи. Еще и стразы, еще и молния на лбу...
Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова не изменяет себе и продолжает одеваться безвкусно. А от ботильонов и туфлей на огромной платформе, похожих на копыта, балерина, наверное, не откажется никогда.
Юлия Савичева
Возможно, если бы Юлия Савичева сняла эту несуразную короткую то ли детскую курточку, то ли обрезанную кожаную рубашку, все выглядело бы не так уж плохо.
Софи Кальчева
Софи Кальчева появилась на красной дорожке в платье в стиле «юбку дома оставила». Ремень или более приталенный крой могли бы спасти ситуацию.
Наталья Рудова
Наталья Рудова выглядела в целом очень даже неплохо, дерзко и стильно. Вот только мы бы посоветовали актрисе надеть не оголяющий живот топ. Все-таки Наталья не может забыть о своем прошлом фитнес-тренера и часто выходить в свет так, как будто собралась в спортзал или только что вернулась оттуда.
Текст: Роман Страстный
Фото: пресс-служба, globallookpress
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