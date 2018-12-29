logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Корона на бейсболке, невидимые штаны и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 20

Филипп Киркоров

Arrows-left
Arrows-right
Reload
Буйство цвета и блеск страз, аляповатые принты и странные сочетания, неуместные оголения... Звезды своеобразно борются с зимней хандрой, холодами и отсутствием ярких красок в окружающей природе, наряжаясь в нелепую одежду.

Филипп Киркоров

Филипп Киркоров в прошедшем году меньше выходил в свет в стразах и перьях, отсутствие которых компенсировал яркими принтами и нашивками на одежде, от которых рябит в глазах. На одной из кинопремьер певец появился еще и в короне — чтобы никто не забывал, кто настоящий поп-король. А в таком облачении Филипп Бедросович позировал уже на другой премьере.

Наталья Андрейченко

Наталья Андреева тоже решила нарядиться повеселее и накидала на себя все самое яркое и разноцветное. Завершала образ обувь в духе кота в сапогах.

Мелания Трамп

А вот Мелания Трамп, наоборот, надела штаны, которые в Сети окрестили «невидимыми». Многие вообще их не сразу заметили и были шокированы тем, какие откровенные наряды выбирает супруга президента США.

Ирина Безрукова и Ирина Чайковская

Еше одни яркие девушки прошедшей недели — Ирина Безрукова и Ирина Чайковская. Мы сначала хотели что-то сказать о сомнительном пальто Ирины Безруковой в розах, перевязанном широким лакированным поясом.... Но потом обратили внимание на Ирину Чайковскую и просто потеряли дар речи. Миленькие лисички.

Маша Цигаль

Перестав одеваться в стиле неутомимой рейверши и отказавшись от модных когда-то жутких велюровых спортивных костюмов на выход, Маша Цигаль пока так и не смогла найти свой новый стиль. На одну из премьер дизайнер пришла в платье-скатерке в цветочек.

Габриэлла

Габриэлла, напротив, не намерена отказываться от велюровых костюмов и комбинезонов, которые мы бы посоветовали всем оставить для дома и дачи. Еще и стразы, еще и молния на лбу...

Анастасия Волочкова

Анастасия Волочкова не изменяет себе и продолжает одеваться безвкусно. А от ботильонов и туфлей на огромной платформе, похожих на копыта, балерина, наверное, не откажется никогда.

Юлия Савичева

Возможно, если бы Юлия Савичева сняла эту несуразную короткую то ли детскую курточку, то ли обрезанную кожаную рубашку, все выглядело бы не так уж плохо.

Софи Кальчева

Софи Кальчева появилась на красной дорожке в платье в стиле «юбку дома оставила». Ремень или более приталенный крой могли бы спасти ситуацию.

Наталья Рудова

Наталья Рудова выглядела в целом очень даже неплохо, дерзко и стильно. Вот только мы бы посоветовали актрисе надеть не оголяющий живот топ. Все-таки Наталья не может забыть о своем прошлом фитнес-тренера и часто выходить в свет так, как будто собралась в спортзал или только что вернулась оттуда.

Текст: Роман Страстный

Фото: пресс-служба, globallookpress

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
СМИ: Ксения Собчак разводится с Максимом Виторганом из-за Константина Богомолова
«Такая, какая есть»: 48-летняя Наоми Кэмпбелл показала честное селфи без парика
«Это же самая красивая женщина России»: Гела Месхи рассказал, за что его родители особенно любят Екатерину Климову
Марат Башаров жестоко избил молодую жену Елизавету
«Красивая до безобразия»: заметно похудевшая Анна Семенович принимает комплименты поклонников
Лолита Милявская будет судиться с организацией ЖКХ, которой должна 260 тысяч рублей