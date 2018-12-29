Корона на бейсболке, невидимые штаны и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе

Филипп Киркоров в прошедшем году меньше выходил в свет в стразах и перьях, отсутствие которых компенсировал яркими принтами и нашивками на одежде, от которых рябит в глазах. На одной из кинопремьер певец появился еще и в короне — чтобы никто не забывал, кто настоящий поп-король. А в таком облачении Филипп Бедросович позировал уже на другой премьере.