Алсу раскрыла секреты своей идеальной кожи
Алсу очень удивляет, когда восхищаются тем, как хорошо она выглядит для своего возраста. По ее словам, 34 года - это не тот возраст, когда требуются какие-то сложные специальные процедуры по уходу за собой. Она считает, что все еще молода и «в самом расцвете сил».
«Уход за моим лицом довольно таки банален, на самом деле! Любимая моя процедура - первым делом утром и перед сном - это 'контрастные ванны'. А именно, я несколько раз подряд умываю лицо тёплой, а затем очень холодной водой (можно даже добавить лёд). Таким образом, кожа мгновенно просыпается и приходит в тонус! Кусочком льда также можно поводить вокруг глаз, чтобы снять утренний оттёк. Ещё для тонуса кожи, по проверенному методу своей тётушки, в течении одной-двух минут хлопаю ладошками себе по лицу (такие мини пощёчины). Тут же почувствуете прилив кровообращения и увидите лёгкое покраснение. Поверьте, это намного эффективнее, чем всякие дорогущие тонизирующие крема», - начала певица.
Кроме этого, Алсу один-два раза в неделю пользуется скрабом для лица, так как это очень быстро и эффективно: «Кожа мгновенно становится шелковистой и более ровной, и намного лучше впитывается увлажняющий крем. На самом деле, тут совершенно не важна фирма, они все примерно одинаковые! Также иногда использую кофе, засахаренный мёд или морскую соль с оливковым маслом - прекрасные народные средства!!», - поделилась артистка.
«Мой любимый крем для лица-'Skin Rescuer' от Kiehl's, пользуюсь им уже несколько лет. Этим летом открыла для себя отличный крем для очень сухой кожи 'Crème Régénératrice' от Maria Galland. Его же использую в качестве ночной маски (нанеся плотным слоем) и вместо масла для массажа. Крайне редко посещаю косметолога, но когда это случается, выслушиваю лекцию о том, что пора эти визиты сделать традицией, лучше предотвратить первые признаки взросления, чем их потом исправлять!!», - советует она.
Несмотря на такое разнообразие ухода за кожей, Алсу, в первую очередь, благодарит родителей за хорошую генетику. По словам певицы, ее мама выглядит прекрасно и молодо, поэтому надеется, что ее ждет такая же «участь».
«Отметила для себя ещё одно шикарное средство! И это беременность. Губки становятся пухлые, кожа сияет, глаза светятся. Красота. Но для частого использования сложновато», - заключила артистка.
Фото: instagram.com