В последнее время Алсу стала все чаще давать развернутые ответы на вопросы любопытных поклонников. Так, недавно она поделилась секретами счастливого и крепкого брака, попутно дав несколько ценных советов. А сегодня решила рассказать подписчицам о том, как ухаживает за кожей лица.

Алсу очень удивляет, когда восхищаются тем, как хорошо она выглядит для своего возраста. По ее словам, 34 года - это не тот возраст, когда требуются какие-то сложные специальные процедуры по уходу за собой. Она считает, что все еще молода и «в самом расцвете сил».

Публикация от АЛСУALSOU Official Instagram (@alsou_a) Июл 22 2017 в 7:17 PDT

«Уход за моим лицом довольно таки банален, на самом деле! Любимая моя процедура - первым делом утром и перед сном - это 'контрастные ванны'. А именно, я несколько раз подряд умываю лицо тёплой, а затем очень холодной водой (можно даже добавить лёд). Таким образом, кожа мгновенно просыпается и приходит в тонус! Кусочком льда также можно поводить вокруг глаз, чтобы снять утренний оттёк. Ещё для тонуса кожи, по проверенному методу своей тётушки, в течении одной-двух минут хлопаю ладошками себе по лицу (такие мини пощёчины). Тут же почувствуете прилив кровообращения и увидите лёгкое покраснение. Поверьте, это намного эффективнее, чем всякие дорогущие тонизирующие крема», - начала певица. Кроме этого, Алсу один-два раза в неделю пользуется скрабом для лица, так как это очень быстро и эффективно: «Кожа мгновенно становится шелковистой и более ровной, и намного лучше впитывается увлажняющий крем. На самом деле, тут совершенно не важна фирма, они все примерно одинаковые! Также иногда использую кофе, засахаренный мёд или морскую соль с оливковым маслом - прекрасные народные средства!!», - поделилась артистка.

Публикация от АЛСУALSOU Official Instagram (@alsou_a) Июл 28 2017 в 4:51 PDT