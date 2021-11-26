Алкоголизм, одиночество и другие трагедии Марфы Васильевны из знаменитой комедии Гайдая

Судьба с самого детства была жестока к актрисе... И, казалось, что силы свыше делали все, чтобы Нина не нашла свой путь в жизни, потерялась, исчезла... Какие же трагедии выпали на долю одной из самых блистательных и известных актрис эпизодов.

Нина Маслова родилась в 1945 году в Риге. Отношения в семье будущей актрисы нельзя было назвать идеальными и даже хорошими. Отец ушел, когда девочке было всего пять лет. Вскоре мать сошлась с другим мужчиной, но маленькая Нина так и не нашла общий язык с новым членом семьи. Девочка чувствовала, что мать с отчимом ее не любят, и постоянно сбегала из дома.

В 11 лет Нина Маслова впервые попробовала вино, из-за алкоголя начались все ее проблемы в жизни.