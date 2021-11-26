Алкоголизм, одиночество и другие трагедии Марфы Васильевны из знаменитой комедии Гайдая
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Фото: Кадр фильма
Судьба с самого детства была жестока к актрисе... И, казалось, что силы свыше делали все, чтобы Нина не нашла свой путь в жизни, потерялась, исчезла... Какие же трагедии выпали на долю одной из самых блистательных и известных актрис эпизодов.
Нина Маслова родилась в 1945 году в Риге. Отношения в семье будущей актрисы нельзя было назвать идеальными и даже хорошими. Отец ушел, когда девочке было всего пять лет. Вскоре мать сошлась с другим мужчиной, но маленькая Нина так и не нашла общий язык с новым членом семьи. Девочка чувствовала, что мать с отчимом ее не любят, и постоянно сбегала из дома.
В 11 лет Нина Маслова впервые попробовала вино, из-за алкоголя начались все ее проблемы в жизни.
Фото: Kinopoisk.ru
В 1964 году Маслова поступила в Московский гидромелиоративный институт. Но на втором курсе девушка поняла, что выбрала профессию неверно, и подала документы в Школу-студию МХАТ. Но и здесь она не продержалась долго: через два года ее отчислили за плохое поведение. После актриса рассказывала, что вылетела с учебы не из-за «романа» с бутылкой, а потому что отказалась писать доносы на товарищей. Но неприятности с учебой она топила в вине.
Не теряя надежды стать актрисой, Нина поступила во ВГИК и окончила его в 1971 году, после чего ее приняли на работу в труппу Театра-студии киноактера.
Еще будучи студенткой, Нина Маслова начала сниматься, и к моменту получения диплома сыграла в фильмах «Я вас любил», «Обвиняются в убийстве», «У озера» и «Русское поле».
Фото: Kinopoisk.ru
В 1972-м Нине Масловой досталась роль, принесшая ей первую известность, — роль любопытной Вики Коровянской в знаменитом мини-сериале «Большая перемена».
Яркие, но эпизодические роли в комедии Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию» и в фильме «Афоня» сделали ее известной по всему Союзу.
Фото: Кадр фильма
В «Иване Васильевиче...» Масловой досталась роль царицы Марфы Васильевны. Много лет спустя после съемок коллеги актрисы вспоминали, что однажды на студию она пришла с синяками на лице — избил жених. Она играла скромную женщину, стесняющуюся поднять глаза на царя. И такие позы оказались выгодными для избитой актрисы.
«Я бегала по клиникам, чтобы синяк убрать. Врачи сказали, что нужно только ждать», — с юмором рассказывала Нина Маслова.
В последующие годы она еще не раз появлялась в фильмах, но в середине 1980-х исчезла из поля зрения. Неудачи в личной жизни следовали одна за одной, карьера терпела крах, и переживания актриса опять топила в вине.
Первым мужем актрисы был молодой болгарин. Он гулял от жены, а она не стала мириться с изменами. Второй брак с чиновником продлился всего полгода. После у Масловой был роман с сыном Нонны Мордюковой и Вячеслава Тихонова Владимиром Тихоновым. Но он не решил бросить беременную жену — Наталью Варлей.
После нескольких рухнувших браков в жизни Нины Масловой было множество романов, но о них она предпочитает не вспоминать. В итоге актриса осталась одна — без семьи.
Фото: Кадр программы
Выйти из порочного круга Нине Масловой помогла вера. Она стала посещать храм и нашла утешение с воцерковленными людьми. «Когда ты известен, к тебе все тянутся. Но когда ты тонешь, то тонешь один», — вспоминала артистка.
Всего Нина Маслова сыграла в 46 фильмах. Последний — мини-сериал «Девичник» — вышел на экраны в 2017-м. В последние годы актриса становилась гостьей программ о советских фильмах.
Фото: кадры фильмов, кадры программ Первого канала