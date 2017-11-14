Самый дорогой комплект белья, модные помпоны, традиционные узоры и история о последнем выходе на подиум одного из главных «ангелов» — все самое интересное о шоу Victoria's Secret 2017 в Шанхае читайте в нашем материале.

Сегодня в Шанхае состоялось 22-е по счету ежегодное шоу Victroria's Secret. В этом году образы для подиума создавались в коллаборации с брендом Balmain, в частности — креативным директором Оливье Рустеном. Алессандра Амбросио, Белла Хадид, Адриана Лима и другие «ангелы» показали очень яркие и местами просто фантастические комплекты. Модели были похожи на райских птиц — одним из основных мотивов стали перья экзотических цветов. Для 36-летней Алессандры Амбросио появление на шоу, возможно, стало последним в карьере «ангела». Поговаривают, что модель покидает ряды сексуальных посланниц бренда после 17 лет работы с ним. Эта информация появилась на фанатском сайте Veja Sao Paulo, но официального подтверждения пока не получила. В любом случае, ее выход запомнится надолго: организаторы подобрали для любимицы самые яркие наряды.

21-летняя Белла Хадид, как всегда, покорила всех фигурой — западные СМИ восхищены ее отличной спортивной формой. А вот ее сестре, 22-летней Джиджи Хадид, пришлось пропустить показ. Ей, как и моделям из России и Украины, не дали визу в Китай. Поделившись своими сожалениями о случившемся в Twitter, красотка умолчала о причине такого решения. Однако сплетники предполагают, что конфуз произошел из-за «расистского» видеоролика, который та разместила в своем блоге в феврале. В нем сестры Хадид лакомились печеньем в форме Будды, повторяя выражение его лица.

27-летняя бразильянка Лаис Рибейро показала самый дорогой в этом году комплект белья — стоимость ее «Fantasy Bra» из 18-каратного золота, бриллиантов, желтых сапфиров и голубых топазов составила около 2 миллионов долларов. Мастерам понадобилось 350 часов, чтобы отлить и собрать вручную все детали — только камней в творении 6 тысяч. Впрочем, это не самый дорогой бра за историю шоу. Рекордсменом стал наряд, который представила Жизель Бундхен в 2000 году. Он стоил 15 миллионов долларов. При его создании ювелиры использовали более чем 1 300 рубинов и бриллиантов.