Агент 007 выбирает самых красивых: как сейчас выглядят девушки Джеймса Бонда разных лет

Француженка Леа Сейду не в первый раз появляется в бондиане. В 2015 году она снялась в «007: Спектр». И теперь создатели бондианы решили воскресить ее героиню Мадлен Суон.

Ана Де Армас дебютирует в фильме про агента 007. То, как она справилась с ролью роковой красотки, увидим совсем скоро.

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