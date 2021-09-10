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Агент 007 выбирает самых красивых: как сейчас выглядят девушки Джеймса Бонда разных лет

В сентябре 2021 года состоится премьера очередной серии франшизы о суперагенте «Не время умирать». Событие, которого ждут поклонники бондианы по всему миру переносили несколько раз из-за пандемии коронавируса. И теперь Бонд, ушедший в отставку и наслаждающийся спокойной жизнью пенсионера, вновь спасает мир. И, конечно, он вновь окажется в объятиях красоток.
Агент 007 выбирает самых красивых: как сейчас выглядят девушки Джеймса Бонда разных лет

Кто же они — знаменитые девушки Бонда и как изменились самые яркие актрисы бондианы разных лет.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Ана де Армас

Фото: www.instagram.com/ana_d_armas

Ана Де Армас, Леа Сейду

«Не время умирать», 2021

Француженка Леа Сейду не в первый раз появляется в бондиане. В 2015 году она снялась в «007: Спектр». И теперь создатели бондианы решили воскресить ее героиню Мадлен Суон.

Ана Де Армас дебютирует в фильме про агента 007. То, как она справилась с ролью роковой красотки, увидим совсем скоро.

(Двигайте слайды, — прим. ред.).

Леа Сейду и Дэниел Крейг
East News
Ана Де Армас и Дэниел Крейг
East News

Ольга Куриленко

Квант милосердия, 2008

Ольга в 208 году
FSN-B/ Global Look press
Ольга в наши дни
Keith Mayhew/ Global Look press

Роль Камиллы Монтес принесла Ольге Куриленко мировую известность. Сейчас актриса востребована у режиссеров. Она снялась в 55 фильмах, дважды была замужем и растит сына.

Фамке Янссен

Золотой глаз, 1995

1995 год
East News
2020 год
East News

Фамке Янссен снималась с Пирсом Броснаном в роли агента 007. На экране актриса перевоплотилась в «горячую» злодейку Ксению Онатопп.

Сейчас Фамке 56 лет, но она по-прежнему выглядит потрясающе. Она снялась также в таких известных фильмах, как «Части тела», «Люди Х», «Заложница» и многих других.

Мэриам д’Або

Искры из глаз, 1987

Тимоти Далтон и Мэриам д`Або
East News
Мэриам д`Або
East News

Мэриам д’Або играла в любовь с Бондом в исполнении Тимоти Далтона (снялся всего в двух фильмах про агента). На счету актрисы уже 64 фильма («Если наступит завтра», «Доктор Живаго и др.), последний вышел в 2020 году («Последние слова»).

Грейс Джонс

«Вид на убийство», 1985

Грейс в бондиане
East News
Грейс Джонс в 2019 году
East News

Знаменитой певице и модели с яркой внешностью Грейс Джонс досталась роль злодейки в фильме с Роджером Муром в роли Бонда «Вид на убийство». Грейс снялась в 37 фильмах и выпустила 13 студийных альбомов. Она дважды была замужем, у нее есть сын от фотографа, с которым состояла в романтической связи, и внучка. Четыре года у Джонс был роман со своим телохранителем Дольфом Лундгреном. Сейчас Грейс 73 года.

Кароль Буке

«Только для твоих глаз», 1981

Кароль Буке и Роджер Мур
East News
Кароль Буке
Federico Pestellini via www.imag/ Global Look press

Кароль известная французская театральная и киноактриса (69 картин). Самые известные ее работы: «Красное и черное», «Бинго Бонго», «Слишком красивая для тебя», «Холодные закуски». Буке пять раз была замужем, у нее есть два взрослых сына.

Джейн Сеймур

«Живи и дай умереть»,1973

Роджер Мур и Джейн Сеймур
East News
Джейн Сеймур
Cover Images/ Global Look press

Джейн Сеймур известна больше всего по роли девушки бонда и сериалу «Доктор Куин, женщина-врач». Актриса четыре раза выходила замуж, у нее четверо детей. В 1999-м Елизавета II присвоила Сеймур звание офицера Ордена Британской Империи, а на Голливудской аллее славы заложили ее звезду.

Лучана Палуцци

«Шаровая молния»,1965

Лучана Палуцци и Шон Коннери
East News
Лучана Палуцци в 2015 году
East News

Роль убийцы в фильме про агента 007 сделала Лучану Палуцци знаменитой. Сейчас актрисе 84 года, а ее фильмография насчитывает 77 картин, последняя вышла на экраны в 1978-м.

Даниэла Бьанки

«Из России с любовью», 1963

Шон Коннери и Даниэла Бьянки
East News
Даниэла Бьянки
Кадр видео

Роль Татьяны Романовой в бондиане стала самой известной в карьере Даниэлы Бьянки. В молодости актриса заняла второе место на конкурсе «Мисс Вселенная».

После работы в фильме про агента 007 Бьянки приглашали и в другие проекты, но они не стали такими же успешными.

А вы ждете премьеру нового фильма про Джеймса Бонда?

Фото и видео: Universal Pictures Russia, East News, Keith Mayhew, FSN-B, Federico Pestellini via www.imag, Thorton, Cover Images, Pravda Komsomolskaya, Dave Bedrosian/Geisler-Fotopress/ Global Look press, кадры видео, Instagram