Агент 007 выбирает самых красивых: как сейчас выглядят девушки Джеймса Бонда разных лет
Кто же они — знаменитые девушки Бонда и как изменились самые яркие актрисы бондианы разных лет.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: www.instagram.com/ana_d_armas
Ана Де Армас, Леа Сейду
«Не время умирать», 2021
Француженка Леа Сейду не в первый раз появляется в бондиане. В 2015 году она снялась в «007: Спектр». И теперь создатели бондианы решили воскресить ее героиню Мадлен Суон.
Ана Де Армас дебютирует в фильме про агента 007. То, как она справилась с ролью роковой красотки, увидим совсем скоро.
(Двигайте слайды, — прим. ред.).
Ольга Куриленко
Квант милосердия, 2008
Роль Камиллы Монтес принесла Ольге Куриленко мировую известность. Сейчас актриса востребована у режиссеров. Она снялась в 55 фильмах, дважды была замужем и растит сына.
Фамке Янссен
Золотой глаз, 1995
Фамке Янссен снималась с Пирсом Броснаном в роли агента 007. На экране актриса перевоплотилась в «горячую» злодейку Ксению Онатопп.
Сейчас Фамке 56 лет, но она по-прежнему выглядит потрясающе. Она снялась также в таких известных фильмах, как «Части тела», «Люди Х», «Заложница» и многих других.
Мэриам д’Або
Искры из глаз, 1987
Мэриам д’Або играла в любовь с Бондом в исполнении Тимоти Далтона (снялся всего в двух фильмах про агента). На счету актрисы уже 64 фильма («Если наступит завтра», «Доктор Живаго и др.), последний вышел в 2020 году («Последние слова»).
Грейс Джонс
«Вид на убийство», 1985
Знаменитой певице и модели с яркой внешностью Грейс Джонс досталась роль злодейки в фильме с Роджером Муром в роли Бонда «Вид на убийство». Грейс снялась в 37 фильмах и выпустила 13 студийных альбомов. Она дважды была замужем, у нее есть сын от фотографа, с которым состояла в романтической связи, и внучка. Четыре года у Джонс был роман со своим телохранителем Дольфом Лундгреном. Сейчас Грейс 73 года.
Кароль Буке
«Только для твоих глаз», 1981
Кароль известная французская театральная и киноактриса (69 картин). Самые известные ее работы: «Красное и черное», «Бинго Бонго», «Слишком красивая для тебя», «Холодные закуски». Буке пять раз была замужем, у нее есть два взрослых сына.
Джейн Сеймур
«Живи и дай умереть»,1973
Джейн Сеймур известна больше всего по роли девушки бонда и сериалу «Доктор Куин, женщина-врач». Актриса четыре раза выходила замуж, у нее четверо детей. В 1999-м Елизавета II присвоила Сеймур звание офицера Ордена Британской Империи, а на Голливудской аллее славы заложили ее звезду.
Лучана Палуцци
«Шаровая молния»,1965
Роль убийцы в фильме про агента 007 сделала Лучану Палуцци знаменитой. Сейчас актрисе 84 года, а ее фильмография насчитывает 77 картин, последняя вышла на экраны в 1978-м.
Даниэла Бьанки
«Из России с любовью», 1963
Роль Татьяны Романовой в бондиане стала самой известной в карьере Даниэлы Бьянки. В молодости актриса заняла второе место на конкурсе «Мисс Вселенная».
После работы в фильме про агента 007 Бьянки приглашали и в другие проекты, но они не стали такими же успешными.
А вы ждете премьеру нового фильма про Джеймса Бонда?
Фото и видео: Universal Pictures Russia, East News, Keith Mayhew, FSN-B, Federico Pestellini via www.imag, Thorton, Cover Images, Pravda Komsomolskaya, Dave Bedrosian/Geisler-Fotopress/ Global Look press, кадры видео, Instagram