А я люблю женатого: Джанабаева, Пересильд и другие звезды, родившие от чужих мужей

Рождение ребенка — всегда выбор женщины. Законодательно она одна может принимать такое решение, даже находясь в браке, что уж говорить про внебрачного ребенка. А вот наступление беременности — ответственность обоих. Не юридическая, а человеческая, социальная, психологическая. В процессе зачатия участвуют два человека, и тот, для кого беременность является нежелательной, предохраняется. Хорошо бы обсудить с партнером позицию обеих сторон по этому вопросу в начале отношений. Это зрелая, взрослая позиция. Каждый в паре берет на себя ответственность.

Однако в реальной жизни мы понимаем, что не все люди психологически взрослые. И незапланированная беременность может наступить как при инфантильном отношении мужчины к ответственности, так и при манипуляциях с одной из сторон: желание женщины при помощи ребенка разрушить брак своего мужчины, желание мужчины привязать женщину к себе, не вступая с ней в брак, нарциссическое желание мужчины оплодотворить множество женщин. Осознает ли женщина, что вся ответственность за воспитание ребенка может лечь на нее, зависит от степени ее психологической зрелости. И это мало связано с браком. Можно рожать в браке и быть не готовой стать матерью и рожать вне брака и воспитать прекрасного ребенка. Ответственность биологического отца также не зависит от брака. Есть множество мужчин, ушедших из семьи и позабывших про своих детей, и есть отцы, принимающие участие в жизни внебрачных детей.

Что говорить ребенку? Правду. Доступным его возрасту языком. Крайне важно не сформировать в сознании ребенка негативный образ его родителя. В жизни ребенка важны и биологический отец, и воспитавший. Наши биологические родители — это наша основа, наша генетика. Если мой родитель плохой, дефектный, значит, я тоже плохой. Примерно так это укладывается в нашем сознании. Вырастивший родитель — ролевая модель. И чем положительнее образы родителей, тем больше шансов вырастить здоровую счастливую личность.