«А ты налей и отойди»: как выглядит девочка из известной рекламы сока 20 лет спустя

«А ты налей и отойди», «Доброе утро, мамочка!» — самые известные фразы из рекламы сока, которые произносила милая голубоглазая малышка Диана Шпак. Девочка прославилась, когда ей было всего четыре года.

27 января 2022-го Диане исполнилось 25 лет. За 20 лет в жизни актрисы произошло много событий. Рассказываем, как она живет и выглядит сейчас.