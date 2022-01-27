«А ты налей и отойди»: как выглядит девочка из известной рекламы сока 20 лет спустя
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Кадр видео
«А ты налей и отойди», «Доброе утро, мамочка!» — самые известные фразы из рекламы сока, которые произносила милая голубоглазая малышка Диана Шпак. Девочка прославилась, когда ей было всего четыре года.
27 января 2022-го Диане исполнилось 25 лет. За 20 лет в жизни актрисы произошло много событий. Рассказываем, как она живет и выглядит сейчас.
Диана родилась в Лос-Анджелесе, где работали ее родители. Когда девочке исполнилось два года, семья вернулась в Россию. На третий день рождения дочери мама пригласила фотографа, и когда увидела напечатанные фото, ахнула, насколько ей понравилось, как выглядит ее малышка. Недолго думая, мама разослала фото Дианы в рекламные агентства.
И совсем скоро фото Дианы Шпак стали появляться в журналах и детских книгах, да и реклама на ТВ не заставила себя ждать. Первой яркой ролью Дианы стала роль фрукта, которая произносила фразу: «Я слива лиловая, спелая садовая».
Фото: Кадр видео
Вскоре последовали съемки в рекламе сока, серия роликов прославила юную модель и актрису. Ролики выходили в течение долгого времени, и на одном из фестивалей рекламы Диана получила приз за лучший образ.
Фото: Кадр видео
Продюсеры разглядели талант красивой девочки. Она снялась в нескольких сериалах и фильмах: «Грехи отцов», «Лесная царевна», «Комната потерянных игрушек», «Трое с площади Карронад» и других. Последний фильм с ее участием вышел на экраны в 2008-м.
Через год Диану пригласили на ТВ в качестве ведущей детской программы «Сокровище нации», где ее соведущим был Марк Тишман.
Фото: кадр фильма
А вскоре Диана исчезла с радаров. Несколько лет поклонники не знали, где она и почему больше не снимается. Выяснилось, что после получения школьного аттестата Диана уехала в Лос-Анджелес, где поступила учиться на сценариста.
В шоу «Звезды сошлись» Диана рассказала, что ей нравится писать больше, чем играть. Она уже выпустила шесть книг, некоторые из них стали бестселлерами. «У меня 10 миллионов читателей», — скромно поделилась девушка в студии.
Фото: Кадр программы
Диана Шпак ведет страницу в Instagram, но публикации делает там нечасто. О личной жизни она не рассказывает, делится с подписчиками живописными фото и своими портретами.
Как и большинство современных девушек, Диана делает профессиональные фотосессии, на снимках которых выглядит как настоящая модель. Правда, в угоду моде — на фото в личном блоге Диана выглядит немного иначе, чем в жизни.
Вскоре Диана Шпак станет дипломированным сценаристом. Девушка признается, что не видит себя актрисой (но не исключает такой работы в будущем), а мечтает экранизировать собственные произведения.
Получится у нее это или нет, скоро узнаем.
Фото и видео: Instagram, кадры рекламных роликов, фильмов, шоу «Звезды сошлись»/ НТВ и программы «Сокровища нации»/ Первый канал