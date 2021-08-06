7 достойных российских сериалов, которые вы, возможно, пропустили — и зря!

«Метод»

Рейтинг: 8,1

Жанр: триллер, криминал, драма

Режиссер: Юрий Быков

Год выпуска: 2015 (1 сезон), 2020 (2 сезон)

Почему смотреть?

Нашумевший «Метод» действительно захватывает и удерживает внимание зрителя. Он смотрится буквально на одном дыхании, поскольку скорее хочется найти ответы на все вопросы, возникшие при просмотре. В ленте вы найдете запутанный сюжет, преступления и их раскрытие, загадки и ответы на них, а также историю любви.

Кроме того, в главных ролях — целая россыпь российских звезд: один из самых интереснейших отечественных актеров Константин Хабенский воплотил на экране следователя-маньяка Родиона Меглина, его напарницу Есеню сыграла Паулина Андреева, также в касте популярный и любимый миллионами Саша Петров.